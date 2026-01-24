Báo Indonesia, Thái Lan ngỡ ngàng khi U23 Việt Nam đánh bại Hàn Quốc

Đánh bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành hạng 3 giải U23 châu Á

“Cuộc chiến phi thường của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc”, tờ Bola của Indonesia giật tít nói về chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang Sik ở trận tranh hạng ba giải U23 châu Á vào tối 23/1.

U23 Việt Nam thể hiện sự lạnh lùng và bản lĩnh trước U23 Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

Tờ báo của Indonesia bình luận: “U23 Việt Nam đã khiến tất cả ngỡ ngàng khi giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc trong thế thiếu người. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cho thấy họ không dễ dàng bị khuất phục. Tất cả phải dành lời khen cho ý chí chiến đấu phi thường của U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam đã chơi ngang ngửa với đội bóng mạnh là U23 Hàn Quốc. Thậm chí, họ còn hai lần vượt lên dẫn trước. Đó là nỗ lực đáng ghi nhận”.

Tờ CNN Indonesia cho rằng việc U23 Việt Nam vẫn có thể giành chiến thắng trong thế thiếu người trước U23 Hàn Quốc là minh chứng cho bản lĩnh của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Tờ báo của Indonesia còn ấn tượng với cách nhập cuộc không e ngại trước U23 Hàn Quốc. Họ cũng ấn tượng với khả năng phòng ngự của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc”.

Trong khi đó, tờ Siam Sports (Thái Lan) giật tít: “Những chiến binh Sao Vàng thăng hoa! U23 Việt Nam thắng Hàn Quốc trên chấm luân lưu, giành hạng ba giải U23 châu Á”.

Tờ báo này bình luận: “U23 Việt Nam dù phải thi đấu với 10 người nhưng vẫn không bỏ cuộc, chiến đấu kiên cường đến loạt sút luân lưu. Ở loạt “đấu súng” cân não, các học trò của HLV Kim Sang Sik đã thể hiện bản lĩnh để đánh bại U23 Hàn Quốc với tỷ số 7-6”.

U23 Việt Nam nhận được lời khen từ báo giới Indonesia và Thái Lan (Ảnh: AFC).

Bình luận về diễn biến trận đấu, tờ Siam Sports viết: “U23 Hàn Quốc tấn công nhiều hơn nhưng U23 Việt Nam bất ngờ có được bàn thắng từ một pha phản công. Đình Bắc đã thực hiện đường chuyền cho Quốc Việt ghi bàn đẹp mắt.

Sang hiệp 2, U23 Hàn Quốc gia tăng sức ép và có bàn gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, chỉ hai phút sau, Đình Bắc đã khiến người hâm mộ choáng váng với pha đá phạt đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-1. Phút 86, chính Đình Bắc lại phải nhận thẻ đỏ, khiến U23 Việt Nam chỉ còn thi đấu với 10 người. Kịch tính được đẩy lên cao khi U23 Hàn Quốc có bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 90+7.

U23 Việt Nam trong thế thiếu người đã gồng mình chống đỡ trước U23 Hàn Quốc. Trận đấu được đưa vào loạt sút luân lưu. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik đã thể hiện sự lạnh lùng và giành chiến thắng 7-6”.

Tờ Thairath khẳng định: “U23 Việt Nam thể hiện bản lĩnh và độ chính xác, giành chiến thắng 7-6 trên loạt đá luân lưu trước U23 Hàn Quốc, để giành hạng ba giải U23 châu Á”.

Theo kế hoạch, HLV Kim Sang Sik, các cộng sự cùng 18 cầu thủ đến Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 19h45 ngày 24/1. Nhóm thứ hai có 8 thành viên trong ban huấn luyện và 6 cầu thủ gồm Trung Kiên, Đình Hải, Văn Bình, Phi Hoàng, Quốc Cường, Văn Hà. Nhóm này sẽ di chuyển vào lúc 16h35 chiều ngày 24/1 và về đến sân bay quốc tế Nội Bài lúc 6h55 ngày 25/1.