Sự cố hy hữu khi chó “rượt đuổi” VĐV thi đấu ở Olympic

Khi các lượt thi đang diễn ra, một chú chó lớn bất ngờ lao vào đường đua, chạy song song với các vận động viên (VĐV) đúng thời điểm họ băng qua vạch đích.

Sự cố không làm gián đoạn cuộc thi, thậm chí còn khiến khán giả thích thú reo hò. Sau đó, chú chó tiếp tục lững thững tiến về khu vực đích, lại gần các VĐV khi họ hoàn thành phần thi của mình.

Chú chó "rượt đuổi" VĐV tham dự Olympic mùa Đông (Ảnh: Getty).

Theo nhiều nguồn tin, chú chó được xác định là giống Czechoslovakian Wolfdog (chó sói Tiệp Khắc). Nó có tên là “Nazghul”, lấy cảm hứng từ loạt phim The Lord of the Rings (Chúa tể của những chiếc nhẫn).

Chủ nhân của Nazghul là một cư dân địa phương. Ông cho biết đã dắt nó đi dạo trước khi chú chó bất ngờ tuột khỏi sự kiểm soát và chạy vào khu vực thi đấu.

Nữ VĐV Hy Lạp Konstantina Charalampidou hài hước chia sẻ: “Tôi bỗng nổi tiếng nhờ một chú chó chạy qua vạch đích cùng mình và giờ thì ai cũng muốn phỏng vấn tôi. Nó đuổi theo chiếc camera di chuyển lên xuống ở khu vực đích. Nó dễ thương và không hề hung dữ. Tôi muốn vuốt ve nó, nhưng không có thời gian và sau đó cũng không tìm thấy nó nữa”.

Ban tổ chức ban đầu cho rằng sự việc có thể liên quan đến việc vi phạm quy định cấm mang thú cưng vào địa điểm thi đấu dành cho khán giả.

Chú chó cũng về đích giống như các VĐV (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, VĐV Croatia Tena Hadzic thừa nhận cô khá bối rối khi chạm mặt “vị khách lạ” này: "Tôi đã nghĩ rằng mình có đang bị ảo giác không? Tôi không biết phải làm gì, vì có thể nó sẽ tấn công hay cắn tôi”.

Tuy nhiên, chủ của Nazghul khẳng định chú chó rất hiền. Ông nói: “Sáng nay nó kêu nhiều hơn bình thường vì thấy chúng tôi rời đi và tôi nghĩ nó chỉ muốn chạy theo. Nó lúc nào cũng tìm kiếm con người”.

Dù chỉ là một khoảnh khắc ngoài kịch bản, sự xuất hiện của Nazghul đã mang đến một điểm nhấn bất ngờ và thú vị cho ngày thi đấu vòng loại, khiến bầu không khí tại đường đua trở nên sôi động hơn bao giờ hết.