Chân dung 4 ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam lọt Top 100 thế giới

4 vận động viên (VĐV) bóng chuyền nữ Việt Nam lọt vào Top 100 thế giới có Trần Thị Thanh Thúy (hạng 14, có 327,85 điểm), Nguyễn Khánh Đang (hạng 27 thế giới, 235,25 điểm), Nguyễn Thị Bích Tuyền (hạng 85 thế giới, 169,25 điểm) và Vi Thị Như Quỳnh (hạng 86 thế giới, 169 điểm).

Đây là thứ hạng được thống kê bởi trang Volleybox. Trang này đưa ra bảng xếp hạng nói trên dựa vào phong độ và thành tích thi đấu của các VĐV ở các giải đấu quốc tế.

4 cô gái nói trên của bóng chuyền nữ Việt Nam vừa giúp đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xuất sắc đánh bại đại kình địch Thái Lan, trong trận chung kết chặng hai SEA V-League 2025, tối 10/8 tại Ninh Bình. Lần đầu tiên sau hơn 20 năm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mới đánh bại đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan.

Bóng chuyền nữ Việt Nam gây tiếng vang lớn trên bình diện quốc tế (Ảnh: SAVA).

Trần Thị Thanh Thúy

Sinh năm 1997, đây là VĐV bóng chuyền nữ nổi tiếng nhất Việt Nam. Cô gái này cao đến 1m93, chiều cao lý tưởng để trở thành lá chắn trên lưới và là tay đập lợi hại của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Thanh Thúy cũng là VĐV nữ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất của làng bóng chuyền Việt Nam. Thanh Thúy từng khoác áo nhiều CLB khác nhau, ở các nước khác nhau.

Sau khoảng thời gian chơi cho đội Bình Điền Long An từ năm 2010 đến năm 2015, Thanh Thúy sang Thái Lan thi đấu cho đội Bangkok Glass, từ năm 2015-2016. Sau đó, từ năm 2017-2018, Thanh Thúy thi đấu cho đội Attack Line của Đài Loan.

Rời đảo ngọc Đài Loan, Thanh Thúy sang Nhật Bản khoác áo CLB Denso Airybees, từ năm 2019-2020. Tiếp đến, từ năm 2021-2024, Thanh Thúy chuyển sang khoác áo CLB PFU BlueCats cũng của Nhật Bản.

Thanh Thúy (3) cao đến 1m93 (Ảnh: SAVA).

Năm 2024, chủ công của bóng chuyền nữ Việt Nam đến Thổ Nhĩ Kỳ khoác áo CLB Kuzeyboru. Chưa dừng lại tại đây, ở mùa giải 2024-2025, Thanh Thúy gia nhập CLB Gresik Petrokimia của Indonesia.

Thanh Thúy khoác áo đội tuyển bóng chuyền nữ từ năm 2014, khi mới 17 tuổi. Cô từng 3 lần giành ngôi vô địch giải bóng chuyền quốc tế châu Á và châu Đại Dương AVC Nations Cup (dành cho các đội không được tham dự giải vô địch thế giới FIVB Volleyball Nations League) vào các năm 2023, 2024 và 2025.

Cô cũng từng 4 lần về nhì ở các kỳ SEA Games (vào các năm 2015, 2019, 2021 và 2023), một lần giành huy chương đồng (HCĐ) tại SEA Games năm 2017, 3 lần về nhì tại SEA V-League (các năm 2022, 2023 và 2024).

Thanh Thúy hiểu rõ hơn ai hết nỗi đau thất bại trước Thái Lan của bóng chuyền nữ Việt Nam suốt nhiều năm qua. Chính vì thế, một trong những việc mà Thanh Thúy thực hiện sau khi thắng Thái Lan ở trận chung kết SEA V-League 2025, đó là chùm khăn và khóc. Cô khóc để cảm nhận hết vị ngọt của chiến thắng trước đại kình địch số một Đông Nam Á.

Nguyễn Thị Bích Tuyền

Một trong hai nhân vật của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được nhắc đến nhiều nhất tại SEA V-League năm nay, bên cạnh Trần Thị Thanh Thúy là Bích Tuyền. Sinh năm 2000 tại Vĩnh Long, cao 1m88, Bích Tuyền cũng là VĐV có chiều cao lý tưởng của đội tuyển nữ Việt Nam.

Ngôi sao mới của bóng chuyền nữ Việt Nam, Nguyễn Thị Bích Tuyền (Ảnh: SAVA).

Chuyền cao tốt, kỹ thuật tốt, giúp Bích Tuyền trở thành tay đập chủ lực của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA V-League vừa rồi. Riêng ở trận chung kết, cô ghi được đến 45 điểm, trên tổng số 107 điểm của toàn đội. Cô chiếm khoảng 42% các pha ghi điểm của độ tuyển nữ Việt Nam trước Thái Lan, ở trận chung kết tối 10/8 vừa rồi.

Bích Tuyển tạo nên sự khác biệt cho đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Kiattipong Radchatagriengkai của Thái Lan nhận xét về chủ công của đội tuyển nữ Việt Nam: “Ở hiệp 5, hiệp đấu quyết định, Bích Tuyền có 15 lần tấn công và ghi đến 10 điểm”.

“Tôi chưa từng thấy VĐV nào ghi nhiều điểm, đạt hiệu quả tấn công cao như vậy trước đây. Theo tôi, Bích Tuyền là VĐV rất quan trọng với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam”, HLV Kiattipong Radchatagriengkai nói thêm.

Về phía Bích Tuyền, sau khi đánh bại Thái Lan ở trận chung kết chặng hai SEA V-League 2025, cô khiêm tốn chia sẻ: “Tôi từng gặp khó khăn với hàng chắn của Thái Lan ở chặng một giải năm nay. Nhưng trong trận chung kết chặng hai vừa rồi, các đồng đội đã hỗ trợ tôi tốt hơn, chiến thuật của toàn đội tốt hơn, giúp tôi thành công”.

“Trước mắt đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ là giải vô địch thế giới (từ 22/8 – 7/9, tại Thái Lan). Chúng tôi sẽ cố gắng học hỏi tại giải vô địch thế giới. Còn mục tiêu chính của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là SEA Games 33”, Bích Tuyền nói thêm.

Mới 25 tuổi, tương lai vẫn còn rộng mở với Bích Tuyền. Không loại trừ khả năng sau thành công ở SEA V-League 2025, cô gái này sẽ được nhiều CLB ở nước ngoài chú ý, đồng thời cô sẽ có thêm sự tự tin để giúp bóng chuyền nữ Việt Nam gặt hái thêm nhiều thành công ở các giải quốc tế.

Vi Thị Như Quỳnh và Nguyễn Khánh Đang

Vi Thị Như Quỳnh là vũ khí bí mật của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải Đông Nam Á năm nay. Cô ít được sử dụng ở giai đoạn đầu của giải, nhưng đến trận chung kết, sự xuất hiện của Như Quỳnh chính là nhân tố giúp đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tạo ra sự đột biến.

"Quân khí bí mật" Vi Thị Như Quỳnh (16) của đội tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: SAVA).

Vi Thị Như Quỳnh sinh năm 2002, tại Nghệ An. Cô cao 1m75, không có chiều cao lý tưởng như Thanh Thúy hay Bích Tuyền, nhưng kỹ thuật của Như Quỳnh rất tốt. Các pha lên lưới và đập bóng của Như Quỳnh luôn tạo ra uy lực mạnh mẽ, khiến đối thủ khó chống đỡ.

Có chi tiết rất thú vị, ở trận chung kết AVC Nations Cup năm 2023, CLB Sport Center của Như Quỳnh bị Diamond Food (Thái Lan) dẫn trước 2-0. Vi Thị Như Quỳnh vào sân ở hiệp 3 và giúp đội nhà ngược dòng thắng 3-2.

Đến trận chung kết chặng hai SEA V-League 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bị Thái Lan dẫn 2-0 sau hai hiệp đầu tiêu, Vi Thị Như Quỳnh tiếp tục được tung vào sân ở hiệp 3. Một lần nữa, cô gái này góp công lớn giúp đội nhà có cú ngược dòng ngoạn mục trước đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan.

Trong khi đó, Nguyễn Khánh Đang sinh năm 2000 tại Long An (cũ), nay là tỉnh Tây Ninh. Cô chỉ cao 1m58, thoạt nhìn đây là chiều cao quá bất lợi đối với một VĐV bóng chuyền. Tuy nhiên, do Khánh Đang thi đấu ở vị trí libero (vị trí bọc lót ở cuối sân), nên sự bất lợi về thể hình hầu như không còn.

Sự điềm tĩnh và chắc chắn của Khánh Đang giúp cho các đồng đội ở phía trên cô có thêm sự tự tin. Khánh Đang từng chi sẻ: “Mỗi khi tôi ra sân, tôi luôn có tinh thần khát khao cống hiến để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi tập trung trong từng pha bóng để pha bóng ấy không bị lỗi và không làm mất đi cơ hội của các đồng đội đã tạo được trước đó”.

“Tôi luôn hy vọng mình sẽ có cơ hội giành huy chương vàng (HCV) SEA Games. Bóng chuyền nữ Việt Nam luôn mong chờ tấm HCV này, dù chúng tôi biết đường đến thành công sẽ không dễ dàng”, Khánh Đang nói thêm.

Tinh thần đó, cộng với sự chắc chắn đó, giúp cho Nguyễn Khánh Đang luôn có vị trí vững chắc ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từ năm 2023 đến nay. Cô cũng có thêm trong thành phần đội tuyển chọn Sport Center 3 lần vô địch AVC Nations Cup các năm 2023, 2024 và 2025, vô địch SEA V-League 2025.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận xét về Khánh Đang: “Cô ấy là libero xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay. Khánh Đang có sự nhạy bén và có khả năng phòng ngự tốt. Chúng tôi luôn rất yên tâm khi có Khánh Đang ở trên sân”.

Những Bích Tuyền, Thanh Thúy, Khánh Đang, Như Quỳnh sẽ cùng nhau sát cánh tại giải vô địch thế giới trong ít ngày tới. Sau đó, nhiều khả năng họ sẽ cùng nhau sát cánh để chinh phục tấm HCV SEA Games 33 vào tháng 12 năm nay.

Đây là danh hiệu mà chúng ta khao khát suốt hơn 20 năm qua. Chúng ta chưa hề đoạt được HCV SEA Games trong khoảng thời gian nói trên. Tuy nhiên, hiện tại mọi điều đã khác, khi vị thế, tinh thần của các VĐV Việt Nam, của đội tuyển nữ Việt Nam đã khác hẳn sau chiến thắng trước Thái Lan ở SEA V-League 2025.