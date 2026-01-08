Sắp có dự án 3.500 tỷ đồng ở Lạng Sơn, nằm giữa 3 quả đồi

Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Toàn Cầu (GP.Invest) mới đây công bố dự án Evergreen Estate tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn sau 3 năm chuẩn bị.

Dự án có quy mô 37,44ha, tổng mức đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng, cung cấp ra thị trường 549 căn nhà ở thấp tầng, bao gồm các dòng sản phẩm biệt thự, nhà vườn và shophouse.

Dự án có vị trí được bao quanh bởi 3 quả đồi. Trên nền địa hình đồi núi đặc trưng, dự án được quy hoạch theo cấu trúc phân tầng; các khu nhà ở biệt thự và hệ tiện ích cộng đồng được bố trí trải dần theo triền đồi, phân bổ tại nhiều cao độ khác nhau.

Dự án được khởi công tháng 1, mở bán phân kỳ 1 vào quý III và dự kiến hoàn thành năm 2028.

Phối cảnh dự án tại Lạng Sơn (Ảnh: CĐT).

Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch GP.Invest - tại lễ ra mắt dự án trên, tiết lộ rằng năm 2026, công ty này triển khai cùng lúc 5 dự án.

Ông Hiệp, trên cương vị Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam, cũng đánh giá 2026 sẽ là một năm cạnh tranh rất khốc liệt đối với các doanh nghiệp bất động sản. Một loạt dự án sẽ đồng loạt ra mắt thị trường, tạo ra áp lực cạnh tranh rất lớn về cả sản phẩm lẫn dòng tiền.

Trong bối cảnh đó, thị trường sẽ chịu tác động mạnh từ hai yếu tố then chốt. Đầu tiên là giá đất. Dù cơ chế xác định giá đất đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng mặt bằng giá hiện nay vẫn khá “mờ ảo” và khả năng cao sẽ tiếp tục tăng, nhất là khi các hệ số điều chỉnh tiệm cận giá thị trường.

Thứ hai và cũng là yếu tố rủi ro lớn nhất, là lãi suất. Đối với người mua nhà, đại đa số đều sử dụng vốn vay ngân hàng. Nếu lãi suất cho vay vượt ngưỡng 10%, chi phí tài chính sẽ trở thành gánh nặng rất lớn. Chỉ trong một tháng rưỡi, lãi suất tăng thêm khoảng 2%, nếu không có sự điều hành tín dụng hợp lý từ Nhà nước, nguy cơ “nguồn cung nhiều nhưng không có người mua” hoàn toàn có thể xảy ra.

Khi đó, bất động sản sẽ là lĩnh vực chịu tác động đầu tiên và mạnh nhất. Việc thị trường diễn biến theo hướng nào phụ thuộc rất lớn vào điều hành vĩ mô, từ chính sách tín dụng, cơ chế kiểm soát lãi suất, đến cách áp dụng hệ số K. Nếu các chính sách này được điều tiết hài hòa, thị trường vẫn có dư địa phát triển. Ngược lại, nếu để thả nổi, rủi ro sẽ rất lớn.