Tuyển nữ Việt Nam - Thái Lan (19h30 hôm nay): Định đoạt ngôi đầu bảng

*Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan thuộc giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, sẽ diễn ra lúc 19h30 tối nay (12/8), trên sân Lạch Tray (Hải Phòng). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Về mặt lý thuyết, trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan có ý nghĩa tranh ngôi đầu bảng A, qua đó tránh được đối thủ mạnh ở bán kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam không nhất thiết phải tranh ngôi đầu bảng A (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Tuy nhiên, trên thực tế vào lúc này chúng ta chưa biết đội nào sẽ giành quyền vào bán kết tại bảng B? Chúng ta chưa biết đội nào sẽ nhất bảng và đội nào nhì bảng ở nhánh đấu bên kia? Bảng B kết thúc sau bảng A của đội tuyển nữ Việt Nam một ngày, nên chúng ta hầu như không thể chọn lựa đối thủ ở giai đoạn đấu loại trực tiếp.

Chính vì thế, việc quyết đấu với đội tuyển nữ Thái Lan vào lúc này có khi hơi thừa với đội tuyển nữ Việt Nam. Đội chủ nhà không nhất phải tranh ngôi đầu bảng A bằng mọi giá.

Giả sử đội bóng của HLV Mai Đức Chung bung sức quyết đấu với Thái Lan, sau đó dính chấn thương và thẻ phạt không cần thiết, dẫn đến việc hao binh tổn tướng trước vòng bán kết, điều đó sẽ càng thêm tai hại cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ Thái Lan cũng không nhất thiết phải đứng đầu bảng (Ảnh: FAT).

Nhiều khả năng phía đội tuyển nữ Thái Lan cũng có những toan tính tương tự như đội tuyển nữ Việt Nam. Đội bóng xứ sở Chùa Vàng cũng không dại gì quyết đấu với đội chủ nhà, dẫn đến nguy cơ hao tổn lực lượng trước vòng bán kết.

Có thể Thái Lan sẽ dồn sức cho giai đoạn đấu loại trực tiếp, chứ không quyết thắng đội tuyển nữ Việt Nam bằng mọi giá. Họ cũng không nhất thiết phải tranh ngôi đầu bảng A bằng mọi giá.

Dĩ nhiên, trong bóng đá, không đội nào ra sân thi đấu với tư tưởng chủ bại. Các bên vẫn sẽ quyết tâm, nhưng lực lượng tham dự trận đấu này là yếu tố mà đôi bên sẽ tính.

HLV Mai Đức Chung của đội tuyển nữ Việt Nam và HLV Futoshi Ikeda (người Nhật Bản) của Thái Lan có thể sử dụng nhiều cầu thủ trẻ trong trận đấu này, tạo cơ hội cho họ được rèn luyện, nâng cao kinh nghiệm và bản lĩnh.

Với đội tuyển nữ Việt Nam, chúng ta còn một nhiệm vụ nữa là tìm lại cảm hứng ghi bàn cho tiền đạo hàng đầu Huỳnh Như. Đội trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tranh thủ trận đấu cuối cùng của vòng đấu bảng, tìm lại cảm giác ghi bàn, trước khi bước vào vòng bán kết.

Dự đoán: Hai đội hòa 1-1.