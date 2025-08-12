Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan lên tiếng trấn an người hâm mộ

Đội tuyển nữ Thái Lan thua đội tuyển nữ Việt Nam 2-3 trong trận chung kết chặng hai, giải vô địch bóng chuyền Đông Nam Á SEA V-League 2025. Đây là thất bại đầu tiên của đội tuyển nữ Thái Lan trước Việt Nam trong hơn 20 năm qua.

Chính vì thế, giới bóng chuyền và người hâm mộ Thái Lan thật sự cảm thấy sốc với thất bại diễn ra tối 10/8 vừa qua tại Ninh Bình.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan Somporn Chaibangyang (Ảnh: Thairath).

Đứng trước sự bất an của người hâm mộ và giới bóng chuyền xứ sở Chùa Vàng, Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan Somporn Chaibangyang buộc phải lên tiếng: “Trận thua trước đội tuyển nữ Việt Nam đúng là tạo ra một số tác động không tốt cho bóng chuyền Thái Lan, nhưng ảnh hưởng của nó không đến mức đáng báo động’.

“Trận đấu vừa rồi không phải là trận chung kết SEA Games hay chung kết Asiad, nên thất bại vừa rồi không quá nghiêm trọng với chúng ta”, Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan Somporn Chaibangyang nói thêm.

Trước đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thua đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan ở 6 trận chung kết SEA V-League, thua ở 11 trận chung kết SEA Games, trong khoảng thời gian từ năm 2001-2023.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có chiến thắng lịch sử trước Thái Lan tối 10/8, trong trận chung kết SEA V-League (Ảnh: SAVA).

Việc đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan thua đội nữ Việt Nam tối 10/8, vì thế đã phá vỡ sự thống trị tuyệt đối của Thái Lan ở Đông Nam Á suốt hai thập kỷ qua.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan Somporn Chaibangyang phải trấn an giới bóng chuyền xứ sở Chùa Vàng: “Mọi điều đều có thể xảy ra trong thể thao, chúng ta cũng có lúc thăng lúc trầm, lúc thắng lúc bại. Đó là chu kỳ thường xảy ra trong thể thao”.

“Chúng tôi sẽ cố gắng phát triển tốt hơn để bóng chuyền Việt Nam không thể bắt kịp chúng tôi. Mục tiêu của bóng chuyền Thái Lan là tiến lên đẳng cấp thế giới. Chúng tôi đã đặt ra mục tiêu bắt kịp các đội tuyển mạnh nhất châu Âu. Khi bắt kịp đẳng cấp châu Âu, cũng có nghĩa là bóng chuyền Thái Lan đã tiếp cận trình độ thế giới.

Dĩ nhiên, trước khi thực hiện xong mục tiêu đạt đến đẳng cấp ngang với các đội mạnh nhất châu Âu, đạt đến trình độ thế giới, chúng tôi phải duy trì vị trí số một của mình ở Đông Nam Á. SEA V-League vừa diễn ra sẽ cho chúng tôi thêm kinh nghiệm”, Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan Somporn Chaibangyang nhấn mạnh.