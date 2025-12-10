Chứng khoán giảm hơn 28 điểm, bất ngờ nhóm cổ phiếu tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Thị trường chứng khoán ngày 12/10 điều chỉnh ngay từ buổi sáng và kết phiên trong sắc đỏ. VN-Index giảm hơn 28 điểm, còn 1.718,98 điểm. Thanh khoản sàn HoSE tiếp tục sụt giảm còn hơn 19.900 tỷ đồng.

Những cổ phiếu ảnh hưởng mạnh nhất đến thị trường đều liên quan đến "họ" Vingroup, gồm VIC, VRE, VHM, VPL. Trong đó, VIC và VPL đồng loạt giảm sàn; 2 mã còn lại giảm lần lượt hơn 6,2% và 3,7%.

Cùng với đó, cổ phiếu SAB (Sabeco) cũng giảm 3,38% sau 2 phiên liên tục hưng phấn và thiết lập vùng giá cao nhất một năm.

Chứng khoán có phiên điều chỉnh mạnh (Ảnh: Hữu Khoa).

Ngược chiều thị trường, 6 cổ phiếu trên sàn HoSE tăng trần, gồm AGR, QCG, STG, HAR, HVX, TTF. Đáng kể trong đó, cổ phiếu TTF của Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành đã tăng 5 phiên liên tiếp.

Còn cổ phiếu QCG của Công ty Quốc Cường Gia Lai cũng thiết lập vùng giá trên 14.000 đồng/đơn vị sau thông tin doanh nghiệp lấy ý kiến cổ đông về phương án sắp xếp tài chính, thanh toán khoản nợ cho bà Trương Mỹ Lan.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối này bán ròng 366 tỷ đồng phiên hôm nay. Trong đó, VIC, STB, VCB và VHM thuộc nhóm bị bán ròng mạnh nhất; còn MBB, HPG, VJC và VNM được mua ròng.