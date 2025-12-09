Những môn thể thao có thể giành HCV đầu tiên cho Việt Nam ở SEA Games 33

Ngày mai (10/12), một loạt các môn thế mạnh của TTVN sẽ bước vào tranh tài. Ngay buổi trưa, các vận động viên (VĐV) taekwondo Việt Nam bước vào vòng tranh huy chương của các nội dung quyền, vốn là thế mạnh của chúng ta.

Taekwondo có thể mang về HCV cho đoàn TTVN vào ngày mai (Ảnh: Mạnh Quân).

Các nội dung đôi hỗn hợp, đồng đội nam, đồng đội nữ, đồng đội hỗn hợp tự do sẽ lần lượt thi đấu. Nguyễn Trọng Phúc, Nguyễn Thị Kim Hà, Phạm Quốc Việt, Nguyễn Thiên Phụng, Lê Ngọc Hân, Lê Trần Kim Uyên có thể mang về HCV cho đoàn TTVN ở những nội dung này. Taekwondo thi đấu tại Island Fashion Hall (Bangkok).

Một môn khác có thể giành HCV cho đoàn TTVN trong ngày mai là đua thuyền canoeing (thi đấu tại Pattaya, Chonburi). Niềm hy vọng của chúng ta ở nội dung này là Nguyễn Thị Hương, người giành HCV tại SEA Games 31 năm 2022 trên sân nhà.

Cũng trong môn đua thuyền canoeing, Diệp Thanh Hương và Phạm Hồng Quân cũng có thể mang về HCV cho đoàn TTVN.

Các VĐV bơi Việt Nam cũng có thể giành HCV ngày 10/12 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong nhóm các môn có thể giành HCV cho chúng ta trong ngày mai, đáng chú ý có môn bơi. Kình ngư rất mạnh của Việt Nam là Trần Hưng Nguyên sẽ tranh tài từ vòng loại vào buổi sáng và có thể thi đấu chung kết vào buổi chiều tối, tại cung thể thao dưới nước Hua Mark (Bangkok).

Trần Hưng Nguyên đứng trước cơ hội giành HCV ở nội dung sở trường 200m bơi hỗn hợp nam.

Các môn còn lại có thể giúp đoàn TTVN có những tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 33, có thể kể đến jujitsu (thi đấu tại Saraburi, cách Bangkok khoảng 150km), bi sắt (thi đấu tại Thammasat, tỉnh Pathum Thani) và xe đạp (thi đấu tại Chonburi).