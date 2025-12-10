Sức hút của Bắc Ninh với thương hiệu toàn cầu

Sự hiện diện dày đặc của các tập đoàn FDI quy mô lớn, tiêu biểu là Samsung, trong đó có kế hoạch mở rộng đầu tư vào các nhà máy màn hình OLED tại khu công nghiệp Yên Phong, đẩy tổng vốn nhóm này tại Bắc Ninh lên mức hàng tỷ đô la giúp củng cố vai trò của tỉnh như “thủ phủ” sản xuất điện tử của Việt Nam.

Tác động trực tiếp là lực lượng chuyên gia, cán bộ quản lý và lao động kỹ thuật có thu nhập khá, tạo nên cầu về dịch vụ lưu trú, giải trí, F&B và nhà ở cao cấp.

Trên thực tế, thị trường khách sạn, nghỉ dưỡng của Bắc Ninh đã bắt đầu “nóng lên” với sự xuất hiện của những thương hiệu lớn nội địa và quốc tế. Sự có mặt của Vinpearl là dấu hiệu cho thấy phân khúc khách sạn tiêu chuẩn quốc tế có dư địa phát triển tại địa phương.

Cái “bắt tay” phát huy tối đa sức mạnh

Marriott International là thương hiệu khách sạn danh giá bậc nhất toàn cầu, là biểu tượng của sự xa hoa, đẳng cấp, được ưa chuộng và săn đón bởi giới thượng lưu tại bất kỳ quốc gia nào. Tuy vậy trên thế giới, số lượng các dự án, khách sạn mang thương hiệu này vẫn giới hạn, bởi Marriott cân nhắc kỹ khi lựa chọn đối tác. Không chỉ yêu cầu khắt khe về lợi thế vị trí, dự án cũng cần phù hợp về giá trị và đẳng cấp với thương hiệu.

Vì vậy, thông tin về việc TUTA và Marriott International hợp tác chiến lược, đưa thương hiệu xa xỉ bậc nhất thế giới này tới Bắc Ninh được kỳ vọng thổi một "làn gió" toàn cầu hóa vào thị trường bất động sản miền Bắc nói chung và Bắc Ninh nói riêng. Theo kế hoạch, Marriott International sẽ tiếp nhận và quản lý vận hành tòa khách sạn thuộc khu đô thị 5 sao quốc tế Royal Mansion, ghi dấu ấn là tổ hợp thứ hai tại Việt Nam sở hữu khách sạn mang thương hiệu đẳng cấp này.

Theo các chuyên gia, các thương hiệu lớn như Marriott International khá khắt khe khi lựa chọn đối tác phát triển dự án cũng như địa điểm đầu tư. Để trở thành đối tác của thương hiệu nổi tiếng toàn cầu này, ngoài tiềm năng của địa điểm dự án, chủ đầu tư còn cần đáp ứng những tiêu chí chặt chẽ về năng lực phát triển sản phẩm, chất lượng xây dựng...

Vì vậy, không có gì khó hiểu khi Marriott quyết định bắt tay với TUTA - một tên tuổi uy tín tại thị trường miền Bắc. Không chỉ ghi dấu ấn với hệ sinh thái trải rộng qua nhiều lĩnh vực từ nhà hàng, khách sạn, giải trí đến các dịch vụ vận tải, logistics, TUTA còn tạo được lòng tin vững mạnh ở chất lượng và uy tín trong các sản phẩm bất động sản cao cấp, tiên phong kiến tạo chuẩn sống quốc tế tại miền Bắc.

Cũng với tinh thần ấy, khu đô thị 5 sao quốc tế Royal Mansion được TUTA ấp ủ và phát triển như một tác phẩm biểu tượng, nơi kiến trúc, nghệ thuật và phong cách sống giao hòa để tạo nên biểu tượng sống mới của châu Á.

Phối cảnh khách sạn Marriott nằm trong khu đô thị cao cấp Royal Mansion tại ngã 6 trung tâm Bắc Ninh (Ảnh: CĐT).

Biểu tượng dành cho giới tinh anh

Khu đô thị Royal Mansion được xây dựng tại vị trí "vàng" với cảnh quan hiếm có ngay ngã 6 trung tâm hành chính, là cửa ngõ giao thương quan trọng của tỉnh Bắc Ninh mới.

Nhờ đó, cư dân tại đây có khả năng tiếp cận thuận tiện và nhanh chóng chỉ trong vài phút di chuyển đến các địa danh, khu công nghiệp và khu đô thị của tỉnh cũng như nhiều tiện ích ngoại khu khác như tổ hợp đại công viên, trung tâm triển lãm, nhà thi đấu thể thao, tổ hợp Aeon Mall dự kiến được khởi công ngay trong tháng 12/2025 với tổng mức đầu tư lên đến 4.000 tỷ đồng…

Royal Mansion hội tụ các ưu thế về vị trí để trở thành điểm đến nghỉ dưỡng, an cư và đầu tư bậc nhất tỉnh Bắc Ninh.

Là một trong hai tổ hợp tại Việt Nam sở hữu khách sạn mang thương hiệu Marriott, Royal Mansion được thiết lập chuẩn mực sống sang trọng, tinh tế cho phân khúc bất động sản cao cấp tại Bắc Ninh, mang đến cảm giác như chốn nghỉ dưỡng 365 ngày ngay giữa lòng thành phố sôi động.

Cùng dịch vụ đẳng cấp và hệ thống trên 50 đặc quyền tiện ích chạm tới chuẩn 6 sao như trung tâm hội nghị quốc tế 2.000 chỗ sẵn sàng cho các sự kiện tầm quốc gia và khu vực, trung tâm chăm sóc sức khỏe và thủy trị liệu Nhật Bản, tổ hợp bar - karaoke hiện đại phong cách Trung Hoa, bể bơi vô cực trên mái, phòng Golf 3D tiêu chuẩn quốc tế… Royal Mansion không chỉ định hình phong cách sống “hàng hiệu” giữa lòng trung tâm sôi động mà còn góp phần nâng tầm vị thế của Bắc Ninh như một điểm đến lý tưởng dành cho giới tinh anh, nơi mọi nhu cầu đều được chăm chút.

Phối cảnh bể bơi tại dự án Royal Mansion (Ảnh: CĐT).

Tỉnh Bắc Ninh hội tụ yếu tố: quy mô thị trường đủ lớn, tốc độ tăng trưởng nhanh, vị trí chiến lược, môi trường đầu tư minh bạch, dân số trẻ, hành vi tiêu dùng hiện đại, khoảng trống thị trường rộng mở cùng tầm nhìn phát triển đô thị theo chuẩn quốc tế.

Bắc Ninh đang trở thành điểm đến chiến lược của dòng vốn, thương hiệu và xu hướng tiêu dùng toàn cầu. Việc Marriott đặt chân tại Royal Mansion là minh chứng cho mức độ tin tưởng của thị trường vào tiềm năng dài hạn của tỉnh.