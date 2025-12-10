Indochine hợp tác Phát Đạt và Big Four giới thiệu dự án La Pura tại Thượng Hải

La Pura “vươn ra biển lớn”

Sự kiện giới thiệu dự án La Pura do nhà phát triển dự án Phat Dat Real Estate Development Corporation, đơn vị tư vấn chiến lược và phát triển kinh doanh dự án Big Four, phối hợp cùng đơn vị phân phối chiến lược Indochine tổ chức tại khách sạn JW Marriott Hotel Shanghai at Tomorrow Square, thu hút gần 150 khách hàng và nhà đầu tư quốc tế.

Sự kiện giới thiệu dự án La Pura tại Thượng Hải với sự tham gia của gần 150 khách hàng (Ảnh: CĐT).

Hội trường sự kiện được hâm nóng ngay từ phần giới thiệu về tiềm năng siêu đô thị TPHCM. Với lợi thế về vị trí, quy hoạch phát triển, TPHCM - trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư quốc tế.

Chia sẻ góc nhìn về dự án La Pura, một khách hàng tại sự kiện cho biết các dự án cạnh metro luôn đem lại tiềm năng tăng giá cao hơn 5-20% đối với các khu vực trung tâm khác. Ở Trung Quốc, metro là mạch giao thông quan trọng của các siêu đô thị, các bất động sản nằm cạnh nhà ga luôn có nhu cầu mạnh với biên độ tăng giá rõ rệt. Thực tế tại Thượng Hải, Thâm Quyến, hay Bắc Kinh đều cho thấy, dự án gần metro dễ khai thác, cho thuê cũng như thanh khoản.

“Với vị trí mặt tiền đường Quốc lộ13, Metro số 2 đi ngang nhà, kế cận hàng loạt KCN lớn như đã giới thiệu, La Pura hội tụ yếu tố của bất động sản tiềm năng, dễ khai thác vận hành cũng như tiềm năng tăng sinh lời nhờ giá căn hộ từ 2.000 USD/m2, dễ dàng cho thuê nhờ nguồn khách ổn định đến từ các KCN”, vị khách này chia sẻ thêm.

Bên cạnh các ưu điểm nội tại của dự án, La Pura còn nhận được sự quan tâm từ khách hàng quốc tế nhờ bối cảnh thị trường thuận lợi. Tại Trung Quốc, giá nhà vẫn duy trì ở mức cao, tạo áp lực lớn cho người mua trong nước và khiến dòng vốn đầu tư tìm đến các thị trường mới có tiềm năng tăng trưởng tốt nhưng giá còn “mềm”.

Đó cũng là lý do La Pura thuyết phục nhà đầu tư quốc tế. Với mức giá từ 2.000 USD/m², La Pura có lợi thế khi nằm cạnh Metro số 2 và kết nối trực tiếp các cụm khu công nghiệp lớn.

Khách hàng quan tâm căn hộ La Pura tại sự kiện (Ảnh: CĐT).

Sự chênh lệch lớn về giá nhưng sở hữu cấu trúc hạ tầng tương đồng với các mô hình tăng giá ở Trung Quốc khiến La Pura trở thành lựa chọn tiềm năng cho nhà đầu tư quốc tế.

Indochine khẳng định vị thế đơn vị phân phối bất động sản cho người nước ngoài hàng đầu Việt Nam

Với thành tích kinh doanh xuất sắc tại dự án La Pura từ những giai đoạn đầu tiên, đồng thời là đơn vị tiên phong về bất động sản cho người nước ngoài, với thị phần khách hàng lớn đến từ nhiều quốc gia, Indochine nhanh chóng nhận được sự tín nhiệm của chủ đầu tư, lựa chọn trở thành đối tác chiến lược đưa dự án La Pura vươn ra “biển lớn”.

Từng có kinh nghiệm tổ chức sự kiện tại thị trường quốc tế, với độ nhận diện tốt cùng mạng lưới đối tác đối tác vững mạnh tại thị trường Trung Quốc, Indochine đã mang đến một sự kiện giới thiệu dự án thành công ngoài mong đợi với sự tham gia của gần 150 khách hàng và nhà đầu tư quốc tế.

Không chỉ thu hút đông đảo khách hàng tham dự, chương trình còn ghi nhận các giao dịch trực tiếp ngay tại sự kiện. Thành công này tiếp tục khẳng định vị thế của Indochine trên bản đồ phân phối bất động sản dành cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, sự kiện giới thiệu dự án La Pura tại Thượng Hải cũng đánh dấu bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Phat Dat Real Estate Development Corporation, Big Four và Indochine. Đây là tiền đề để dự án La Pura tiếp tục mở rộng thị phần tại các thị trường quốc tế và khẳng định vị thế của bất động sản Việt Nam trên bản đồ đầu tư toàn cầu.

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt hợp tác chiến lược của 3 thương hiệu hàng đầu lĩnh vực bất động sản là Phat Dat Real Estate Development Corporation, Big Four và Indochine (Ảnh: CĐT).

Theo ban tổ chức, sau chương trình, nhiều khách hàng tiếp tục để lại thông tin tư vấn, bày tỏ mong muốn tìm hiểu sâu hơn về La Pura và các chính sách dành cho nhà đầu tư quốc tế. Đây là tín hiệu cho thấy sức nóng của dự án vẫn được duy trì ngay cả khi sự kiện đã khép lại.

Indochine với vai trò cầu nối khẳng định sẽ tiếp tục theo sát khách hàng, cung cấp đầy đủ thông tin và hỗ trợ trong quá trình tư vấn, từ đó gia tăng tỷ lệ chuyển đổi trong giai đoạn tới.