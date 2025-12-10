Sân khấu nổi từng diễn ra chung kết Hoa hậu Việt Nam bị ngập bùn do mưa lũ

Theo Trung tâm Công viên Cây xanh thành phố Huế, đơn vị thi công đang chỉnh trang, khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại công trình sân khấu nổi bằng gỗ lim trên sông Hương, phía sau Bia Quốc học, phường Thuận Hóa, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12.

Ông Văn Viết Thành, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng thủy lợi Thừa Thiên Huế (đơn vị thi công), cho biết trong các đợt mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11, khu vực sân khấu nổi nói trên bị ngập sâu kéo dài.

Bùn đất trôi xuống sân khấu kết hợp đường dạo bộ bằng gỗ lim bên bờ sông Hương sau mưa lũ (Ảnh: Vi Thảo).

Sau khi nước lũ rút, bùn non đã xâm lấn sân khấu, lọt xuống dưới sàn gỗ lim thông qua các lỗ thoát nước, nguy cơ ảnh hưởng tuổi thọ công trình.

Do bị ngập lụt trong nhiều ngày, lượng bùn mắc kẹt phía dưới khá lớn, không thể xử lý bằng cách xịt nước, buộc lực lượng thi công phải tháo dỡ các thanh gỗ lim để vệ sinh.

Trước đó, người dân phản ánh, sau các đợt mưa lũ lớn, sân khấu nổi phía sau Bia Quốc học chịu nhiều ảnh hưởng, một số thanh gỗ lim vừa lắp đã bị nước lũ cuốn trôi, gây mất mỹ quan đô thị.

Nhiều người đặt nghi vấn liên quan việc thiết kế, chất lượng công trình khi ngay mùa mưa lũ đầu tiên đã bị hư hỏng.

Ván gỗ lim được tháo ra để dọn vệ sinh bùn đất bên dưới (Ảnh: Vi Thảo).

Theo tìm hiểu của phóng viên, công trình sân khấu ngoài trời kết hợp đường dạo bộ dọc bờ Nam sông Hương được khởi công xây dựng từ cuối năm 2024, với tổng mức đầu tư gần 29 tỷ đồng.

Tuyến đường dạo bộ có chiều dài 432m, rộng 3m; sân khấu hình bán nguyệt, kết cấu sàn bê tông cốt thép, dày 20cm, trên lát gỗ lim dày 50mm, diện tích 430m2.

Sau khi hoàn thành xây dựng, sân khấu nổi này được chọn là địa điểm tổ chức chương trình Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024, dự kiến diễn ra vào tối 14/6.

Sân khấu nổi bằng gỗ lim thời điểm chưa bị ngập lụt (Ảnh: Vi Thảo).

Tuy nhiên, trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão Wutip (bão số 1), mực nước trên sông Hương dâng cao, sân khấu nổi bị nước lũ nhấn chìm. Để đảm bảo an toàn, ban tổ chức đã quyết định hoãn và điều chỉnh thời gian diễn ra chương trình.

Đến tối 27/6, sự kiện diễn ra thành công trên sân khấu này, thí sinh Hà Trúc Linh đăng quang hoa hậu.

Trước khi diễn ra Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024, sân khấu này cũng từng được chọn tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Festival Huế 2025.