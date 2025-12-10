Chủ nhà Thái Lan lên tiếng về những sự cố ở SEA Games 33

Trưởng đoàn Thể thao Thái Lan Thana Chaiprasit cho biết đã phản ánh những ý kiến của các đoàn tham dự SEA Games 33 lên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) Meechai Inwood. Phía quốc gia chủ nhà hé lộ họ sẽ cố gắng giải quyết những vấn đề được phản ánh ngay lập tức.

Báo Thái Lan phản ánh BTC chủ nhà trình chiếu sai bản đồ Việt Nam, thiếu các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam (Ảnh: Daily News).

Những vấn đề mà phía chủ nhà của SEA Games 33 ghi nhận và sẽ khắc phục đó là chuyện đón tiễn tại sân bay, khiến có đoàn nước ngoài phải chờ 5-6 tiếng. Thứ nhì là chuyện bữa trưa cho các vận động viên (VĐV), hình thức cơm hộp sẽ được điều chỉnh thành buffet.

Thứ ba là chuyện xe đưa đón các đội đến sân tập, quá mất thời gian, làm gián đoạn kế hoạch tập luyện của các đội. Thứ tư là vấn đề thực phẩm của các VĐV theo đạo Hồi, chủ yếu là VĐV của các đoàn Indonesia, Malaysia, Brunei và Timor Leste. Thứ năm là vấn đề chỗ ở cho các VĐV.

Một số đội tuyển Việt Nam phản ánh vấn đề thức ăn không tốt, di chuyển quá vất vả trong các buổi tập, di chuyển từ sân bay về khách sạn quá chậm (Ảnh: Quý Lượng).

Dù vậy, các quan chức chủ nhà Thái Lan chưa đề cập đến sai sót về bản đồ Việt Nam. Khi bản đồ này được trình chiếu trong lễ khai mạc bằng công nghệ lazer, không có các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Truyền thông Thái Lan sau đó đã gọi đây là “vấn đề nghiêm trọng”.

Riêng trong lễ khai mạc SEA Games 33 vào tối qua (9/12), xuất hiện khá nhiều sai sót lớn. Khi giới thiệu quốc gia đăng cai SEA Games 19 năm 1997 ở Indonesia, Ban tổ chức (BTC) chủ nhà lại trình chiếu nhầm thành cờ Singapore, thay vì phải trình chiếu cờ Indonesia.

Phần trình diễn bằng thiết bị bay không người lái, BTC chủ nhà tiếp tục nhầm lẫn số lượng nội dung thi đấu chính thức của đại hội từ 574 thành 547. Chưa hết, nhiều ca sĩ trình diễn trong lễ khai mạc bị phát hiện hát nhép, khiến dư luận ở Thái Lan phản ứng mạnh.