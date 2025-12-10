Chelsea bất ngờ thua ngược ở Champions League

Trong trận đấu ở lượt trận thứ 6 vòng bảng Champions League, Chelsea có chuyến làm khách tới sân của Atalanta. Trước khi bước vào trận đấu này, hai đội cùng có 10 điểm. Điều đó hé mở về cuộc chiến căng thẳng.

Chelsea thua ngược trên sân của Atalanta ở Champions League (Ảnh: Getty).

Chelsea được đánh giá cao hơn và có bàn thắng vượt lên dẫn trước do công của Joao Pedro. Thế nhưng, họ đã gặp quá nhiều khó khăn khi làm khách tại Bergamo. Trong hiệp 2, Atalanta đã ghi hai bàn thắng để ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước The Blues.

Sau chiến thắng này, Chelsea đang xếp thứ 11 với 10 điểm, còn Atalanta đã vươn lên vị trí thứ 3 với 13 điểm. Hai đội chỉ còn hai trận đấu nữa để tự quyết định số phận của mình ở Champions League.

Bước vào trận đấu, Atalanta đã khiến Chelsea bất ngờ khi quyết định dồn lên tấn công phủ đầu. Họ đã bỏ lỡ hai cơ hội vô cùng nguy hiểm của De Ketelaere và Acheampong trong những phút đầu tiên.

Trong thế trận ấy, Chelsea bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Phút 25, Reece James thực hiện đường căng ngang cho Joao Pedro băng vào dứt điểm tung lưới Atalanta. Ban đầu trọng tài biên bắt việt vị nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính đã công nhận bàn thắng.

Trong thời gian còn lại của hiệp 1, Chelsea thi đấu chắc chắn ở bên phần sân nhà. Atalanta không tạo ra được cơ hội đáng kể nào.

Ngay đầu hiệp 2, Chelsea đã có cơ hội ghi bàn khi Reece James thực hiện cú dứt điểm ngay sát vòng cấm. Thủ môn Carnesecchi của Atalanta đã đứng nhìn nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Atalanta ăn mừng chiến thắng trước Chelsea (Ảnh: Getty).

Tới phút 55, đội chủ nhà Atalanta đã có bàn thắng gỡ hòa. Từ quả tạt bên cánh phải của De Ketelaere, Scamacca bật cao đánh đầu tung lưới Chelsea trong thế không người kèm.

Trong những phút tiếp theo, Atalanta tấn công dồn dập về phía khung thành Chelsea. Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến. Phút 83, De Ketelaere thoải mái đi bóng vào vòng cấm mà không gặp bất kỳ sự truy cản nào từ phía Chelsea. Cầu thủ người Bỉ đã tung ra cú dứt điểm hạ gục thủ thành Sanchez, nâng tỷ số lên 2-1 cho Atalanta.

Chelsea dồn toàn lực lên tấn công sau bàn thua này và tạo ra sóng gió nhất định. Tuy nhiên, hàng thủ của Atalanta vẫn đứng vững. Đội bóng thành Bergamo đã bảo toàn thành công chiến thắng 2-1 trước Chelsea.

Đội hình xuất phát

Atalanta: Carnesecchi, Kossounou, Bernasconi, Djimsiti, Bellanova, Ederson Silva, de Roon, Kolasinac, De Ketelaere, Lookman, Scamacca.

Chelsea: Sanchez, Acheampong, Chalobah, Badiashile, Cucurella, James, Caicedo, Neto, Enzo, Gittens, Joao Pedro.