7 vận động viên bơi Việt Nam vào chung kết trong ngày 10/12

Những VĐV vào chung kết bơi của đoàn Việt Nam trong hôm nay, gồm Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Tuấn ở nội dung 200m bơi hỗn hợp nam. Trong số này, Hưng Nguyên là đương kim vô địch SEA Games.

"Đường đua xanh" SEA Games 33 hứa hẹn mang đến huy chương vàng cho các VĐV bơi Việt Nam trong hôm nay (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Võ Thị Mỹ Tiên giành quyền vào chung kết nội dung 200m bơi bướm nữ. Trần Văn Nguyễn Quốc và Lương Loic Nino vào chung kết nội dung 100m bơi tự do nam.

Thúy Hiền vào chung kết nội dung 50m bơi ếch nữ. Đây là VĐV trẻ rất nhiều triển vọng của bơi Việt Nam, cô có thể trở thành Ánh Viên mới trên “đường đua xanh” trong tương lai gần. Còn Cao Văn Dũng vào chung kết nội dung 100m bơi ngửa nam.

Các cuộc thi đấu chung kết của nội dung bơi sẽ bắt đầu vào lúc 18h chiều nay. Đội tuyển bơi Việt Nam kỳ vọng vào khả năng giành HCV của Trần Hưng Nguyên ở nội dung 200m bơi hỗn hợp nam.

Trong khi đó, Nguyễn Thúy Hiền và Lương Loic Nino có thể tạo nên bất ngờ, lần lượt ở các nội dung 50m bơi ếch nữ và 100m bơi tự do nam. Tại SEA Games 33, đội tuyển bơi Việt Nam đặt chỉ tiêu giành từ 6 HCV trở lên.