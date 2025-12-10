Chủ tịch Cần Thơ nói về “thung lũng thực phẩm” của vùng ĐBSCL

Ngày 10/12, tại kỳ họp HĐND TP Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên có phát biểu xoay quanh vấn đề nâng cao giá trị nông sản của TP mà cử tri và đại biểu đặt ra.

“Thời gian qua nông sản của thành phố chủ yếu xuất khẩu thô, rất ít nhà máy chế biến sâu”, ông Tuyên nhìn nhận.

Theo ông Tuyên, ngay từ tháng 3, TP cùng Đại học Cần Thơ và một số tổ chức của Nhật Bản đã khởi động về "sản phẩm make in Mekong" tạo ra chuỗi giá trị sâu trong lĩnh vực nông nghiệp. Phía đối tác Nhật Bản đã đưa ra một số sản phẩm có thể đưa vào chế biến sâu trong thời gian tới.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: CTV).

Ông Tuyên cũng cho biết, Đại học Cần Thơ có đưa ra ý tưởng rất hay đó là làm “thung lũng thực phẩm”, trung tâm chế biến sâu vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả nước về sản phẩm nông sản của thành phố.

“Vấn đề này chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để bổ sung, điều chỉnh kịp thời vào quy hoạch của thành phố trong thời gian tới”, ông Tuyên nói.

Chủ tịch Cần Thơ cũng thông tin, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường bước đầu đã đồng thuận thành lập Hiệp hội OCOP (mỗi xã một sản phẩm) vùng đồng bằng sông Cửu Long nằm tại TP Cần Thơ.

Theo ông, vừa qua rất nhiều sản phẩm OCOP khi được công nhận 3 sao, 4 sao nhưng hiệu quả tiêu thụ hay việc giữ nhãn hiệu thương mại hóa còn rất thấp.

“Tới đây chúng tôi sẽ kiện toàn lại Viện Nghiên cứu kinh tế thành phố, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ chế biến sâu nông sản của thành phố", ông Tuyên nói.