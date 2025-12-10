Khánh thành nhà Đại đoàn kết do BSR tài trợ tại tỉnh Quảng Ngãi

Hoạt động này nằm trong kế hoạch xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn ở các xã biên giới của tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2025, từ nguồn kinh phí do BSR tài trợ.

Trước đó, Đồn Biên phòng Bình Hải phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Sơn đã tiến hành khảo sát và lựa chọn những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Sau quá trình khảo sát, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai thi công, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đến nay, công trình nhà Đại đoàn kết dành cho ông Phạm Bản đã hoàn thành, được bàn giao, sẵn sàng đưa vào sử dụng.

BSR phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi thực hiện nghi thức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho ông Phạm Bản (Ảnh: BSR).

Phát biểu tại Lễ khánh thành, ông Cao Tuấn Sĩ, Giám đốc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - đại diện BSR, chia sẻ: “Đây là một trong những hoạt động an sinh xã hội thiết thực mà BSR triển khai. Qua đó, thể hiện cam kết của doanh nghiệp đối với cộng đồng, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên giới.

Chúng tôi luôn coi công tác an sinh xã hội là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của công ty. Với tinh thần "tương thân tương ái", BSR mong muốn đồng hành cùng cộng đồng, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tạo cơ hội để mọi người vươn lên trong cuộc sống”.

Song song đó, ông Cao Tuấn Sĩ đã gửi lời chúc sức khỏe đến ông Phạm Bản, đồng thời hy vọng căn nhà mới sẽ là nguồn động lực giúp ông vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Đại diện BSR, ông Cao Tuấn Sĩ - Giám đốc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - bày tỏ hy vọng căn nhà mới sẽ giúp ông Phạm Bản vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống (Ảnh: BSR).

Trung tá Dương Ngọc Khương - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi - nhấn mạnh: “Công trình không chỉ mang ý nghĩa về mặt vật chất, mà còn thắt chặt tình cảm quân - dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Qua đó, hướng tới hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt tại các khu vực biên giới của tỉnh Quảng Ngãi”.

Ông Phạm Quang Thái - Phó Chủ tịch UBND xã Đông Sơn đã gửi lời cảm ơn đến các tổ chức, doanh nghiệp và lực lượng chức năng đã quan tâm, hỗ trợ địa phương trong việc cải thiện đời sống cho người dân. “Hy vọng rằng trong thời gian tới, sẽ có thêm nhiều chương trình ý nghĩa như thế này, nhằm giúp đỡ những gia đình khó khăn trên địa bàn”, ông Thái bày tỏ.

Ông Phạm Bản là trường hợp đặc biệt, bị khuyết tật và sống neo đơn, không có con cái và thuộc diện gia đình chính sách tại xã Đông Sơn.

Được nhận căn nhà mới do các đơn vị tài trợ, ông Bản xúc động chia sẻ: “Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới BSR, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và chính quyền địa phương đã giúp đỡ tôi có được mái ấm này. Đây là món quà vô cùng quý giá đối với tôi, giúp tôi yên tâm sống những ngày còn lại".

Ông Phạm Bản bày tỏ sự xúc động khi được nhận căn nhà Đại đoàn kết (Ảnh: BSR).

Căn nhà mới giúp ông Phạm Bản ổn định cuộc sống, bên cạnh đó còn là biểu tượng của tình đoàn kết, tinh thần "tương thân tương ái" giữa lực lượng biên phòng, doanh nghiệp và địa phương.

Chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết không chỉ mang lại giá trị về vật chất mà còn thắt chặt tình đoàn kết, góp phần xây dựng xã hội gắn kết và phát triển bền vững.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa mà BSR thực hiện trong khuôn khổ chương trình an sinh xã hội, nhằm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng, đặc biệt là tại các khu vực biên giới tỉnh Quảng Ngãi.