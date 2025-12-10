Liverpool thắng Inter Milan bằng bàn phạt đền muộn của Szoboszlai

Dominik Szoboszlai trở thành người hùng của Liverpool khi thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 88, mang về chiến thắng 1-0 đầy kịch tính trước Inter Milan trong trận đấu thuộc vòng bảng UEFA Champions League. Đây mới là ba điểm trọn vẹn thứ hai của thầy trò HLV Arne Slot sau 6 lượt trận.

Liverpool bước vào chuyến làm khách tại Italy mà không có Mohamed Salah, cầu thủ Ai Cập bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu sau phát ngôn gây tranh cãi nhằm vào CLB và HLV Slot trong trận hòa 3-3 với Leeds cuối tuần trước. Dù vậy, The Kop vẫn nhập cuộc chủ động.

Liverpool nhập cuộc chủ động trên sân của Inter (Ảnh: Getty).

Ngay trong 20 phút đầu, Curtis Jones đã buộc thủ thành Yann Sommer cứu thua, trước khi Ibrahima Konate đánh đầu tung lưới Inter ở phút 31. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận sau khi VAR xác định Hugo Ekitike để bóng chạm tay trong khi nhận bóng từ pha đánh đầu của Virgil van Dijk.

Thoát thua, Inter dần lấy lại thế trận trong hiệp hai. Đội chủ nhà tạo ra tình huống đáng chú ý nhất với cú đánh đầu hiểm hóc của Lautaro Martinez, khiến Alisson phải bay người cứu thua. Khi hai đội thi đấu thận trọng, số cơ hội nguy hiểm giảm đáng kể. Liverpool nỗ lực tạo đột biến với cú sút xa của Ekitike nhưng Sommer dễ dàng bắt gọn.

Đến phút 80, Conor Bradley có cơ hội rất tốt trong vòng cấm nhưng lại dứt điểm thẳng vào người Sommer ở cột gần. Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút 88, khi trọng tài cho Liverpool hưởng phạt đền sau pha Bastoni kéo áo nhẹ Florian Wirtz trong vòng cấm, quyết định khiến các cầu thủ Inter phản ứng mạnh. Trên chấm 11m, Szoboszlai bình tĩnh sút vào góc cao, không cho Sommer cơ hội cản phá.

Szoboszlai ăn mừng sau khi ghi bàn từ chấm 11m (Ảnh: Getty).

Bàn thua muộn khiến Inter không thể vùng lên và phải chấp nhận trắng tay trên sân nhà. Thắng lợi muộn giúp Liverpool vươn lên thứ 8, bằng điểm với chính Inter, đội bóng đã chịu thất bại thứ hai liên tiếp tại Champions League và đang đứng thứ 5. Tuy nhiên, khả năng cao cả Inter và Liverpool không thể có mặt trong top dẫn đầu sau khi lượt trận thứ 6 hoàn thành.