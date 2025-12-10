Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm trong 2 dự án lớn ở Tuyên Quang

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy vừa ký thông báo Kết luận thanh tra đối với 2 dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Tuyên Quang.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy (Ảnh: Bảo San).

Trong đó, dự án Đầu tư chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao do Công ty TNHH Trang trại bò sữa công nghệ cao Hà Giang làm chủ đầu tư (tổng vốn hơn 2.218 tỷ đồng), dự kiến xây dựng trang trại chăn nuôi bò khai thác sữa với quy mô 10.000 con.

Diện tích đất của dự án dự kiến hơn 80ha tại tổ dân phố Lùng Châu, phường Hà Giang 2, thuộc Khu kinh tế của tỉnh Hà Giang (cũ), nay là tỉnh Tuyên Quang.

Dự án thủy điện Sông Lô 5 của Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang có công suất lắp máy 29,7MW, điện lượng trung bình năm 103,95 triệu kWh và tổng vốn đầu tư trên 1.068 tỷ đồng. Diện tích đất dự kiến sử dụng hơn 227ha tại các xã Việt Vinh, Quang Minh, Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang (nay thuộc các xã Bằng Hành, Bắc Quang, Tân Quang, Đồng Tâm, tỉnh Tuyên Quang).

Thời hạn hoạt động của hai dự án trên đều là 50 năm.

Thanh tra Chính phủ phát hiện hai dự án có một số khó khăn, thiếu sót trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Quá trình khảo sát lập quy hoạch chi tiết và lập đề xuất dự án đầu tư chưa chặt chẽ; diện tích dự án trên cơ sở đề xuất của nhà đầu tư dẫn đến chưa đồng bộ, thống nhất về số liệu. Việc không khảo sát kỹ địa chất dưới lòng đất tại vị trí dự án dẫn đến không thể dùng giếng khoan để lấy nước phục vụ dự án theo phương án dự kiến. Đến nay cả 2 dự án đều chậm tiến độ theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Để xảy ra hạn chế, thiếu sót đó, Thanh tra Chính phủ cho rằng trách nhiệm thuộc về Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực thời kỳ có liên quan; giám đốc, phó giám đốc phụ trách lĩnh vực thời kỳ có liên quan: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công thương; Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế phụ trách lĩnh vực thời kỳ có liên quan; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên, huyện Bắc Quang có liên quan…

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

UBND tỉnh Tuyên Quang khẩn trương tổ chức thực hiện kết luận và kiến nghị thanh tra, có biện pháp xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc của dự án theo thẩm quyền.

Với Công ty TNHH Trang trại bò sữa công nghệ cao Hà Giang, cơ quan thanh tra yêu cầu chủ động làm việc và thống nhất với đơn vị quản lý vận hành dự án nước sạch Suối Sửu về phương án khai thác, sử dụng nước cho dự án đảm bảo theo quy định.

Doanh nghiệp này phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục trang trại nuôi bò sữa để đưa dự án vào vận hành, hoạt động, không để lãng phí nguồn lực đất đai.

Song song với đó cần phối hợp với các sở, ngành ở địa phương để lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy chế biến sữa và đề xuất tiến độ đầu tư cụ thể (nếu tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của dự án).

Còn Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, hoàn thành lắp đặt thiết bị, vận hành nhà máy thủy điện theo quy định.

Kết luận thanh tra cũng yêu cầu sở ngành, chính quyền ở Tuyên Quang cùng doanh nghiệp tích cực phối hợp trong quá trình triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực lòng hồ thủy điện để hoàn thành các thủ tục pháp lý theo quy định.