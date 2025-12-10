TPHCM chi hơn 1.000 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại

Tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề cuối năm 2025), HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra chiều 10/12, các đại biểu đã thông qua nghị quyết ban hành quy định chính sách đặc thù hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến thương mại của TPHCM.

UBND TPHCM cho biết, những năm qua, địa phương đã quan tâm và triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

Các đại biểu bấm nút thông qua các tờ trình tại kỳ họp (Ảnh: Xuân Đoàn).

Thông qua hội chợ, triển lãm, chương trình kết nối giao thương, giao dịch thương mại trong và ngoài nước, các doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận thông tin thị trường, nhu cầu của đối tác, xu hướng tiêu dùng và tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế. Từ đó, các sản phẩm ngày càng được hoàn thiện, nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô sản xuất.

UBND TPHCM khẳng định, xúc tiến thương mại không chỉ là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp, mà còn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của TPHCM trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, căn cứ pháp lý để triển khai hoạt động xúc tiến thương mại tại TPHCM đã bộc lộ nhiều hạn chế, gây lúng túng trong quá trình triển khai. Trong đó có các vướng mắc về quy trình sử dụng nguồn kinh phí ngân sách, lập dự toán, phân bổ, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp HĐND TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Nghị quyết mới của TPHCM nhằm xây dựng khung pháp lý đồng bộ, minh bạch, hiệu quả về nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến thương mại. Đây cũng là công cụ chính sách hữu hiệu để thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Các chính sách vừa được thông qua sẽ áp dụng hỗ trợ đối với hoạt động xúc tiến thương mại trong nước; xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về thương hiệu ngành hàng, hàng hóa, dịch vụ, của TPHCM; công tác đào tạo, nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, phát triển thị trường; xây dựng và phát hành thông tin, cơ sở dữ liệu sản phẩm, ngành hàng, thị trường.

Dự kiến, ngân sách thành phố chi hơn 1.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó, TPHCM sẽ hỗ trợ chi cho việc tổ chức hội chợ, triển lãm, tuần hàng, phiên chợ; chương trình khuyến mại tập trung, mức hỗ trợ.

Các trường hợp tham gia hội nghị kết nối cung cầu giữa TPHCM và các tỉnh, thành phố, lễ hội, tuần lễ, ngày hội giới thiệu sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của TPHCM được hỗ trợ 100% chi phí trên cơ sở giá đấu thầu hoặc theo báo giá của Ban Tổ chức chương trình.