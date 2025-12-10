Campuchia nói rõ lý do rút khỏi toàn bộ các môn ở SEA Games 33

Sáng 10/12, Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC) thông báo rút toàn bộ đoàn thể thao của mình khỏi SEA Games 33. Sau đó, cơ quan quản lý thể thao Campuchia đã gửi văn bản trình bày rõ lý do dẫn đến quyết định này.

Campuchia quyết định rút hết VĐV khỏi các môn thi đấu ở SEA Games (Ảnh: Thairath).

Trong thư, Tổng thư ký NOCC, Vath Chamroeun nhấn mạnh rằng tổ chức này “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc sắp xếp đưa các VĐV về nước ngay lập tức.

Ông Vath Chamroeun viết: “Do những lo ngại nghiêm trọng và yêu cầu từ gia đình các vận động viên muốn người thân của họ trở về ngay lập tức, NOCC buộc phải rút toàn bộ đoàn và sắp xếp để họ trở về Campuchia sớm nhất vì lý do an toàn”.

Ông nhấn mạnh quyết định này được đưa ra với sự miễn cưỡng, đồng thời ghi nhận “sự hiếu khách, ấm áp và tinh thần thể thao” mà Ban Tổ chức SEA Games Thái Lan (THASOC) và Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan (NOCT) đã dành cho đoàn Campuchia.

“Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà việc rời đi sớm này có thể gây ra, và luôn trân trọng sự thông cảm cũng như hỗ trợ của quý vị”, bức thư nêu rõ.

NOCC cho biết sẽ phối hợp với SEAGF để thu xếp các thủ tục cần thiết và tổ chức việc rời khỏi Thái Lan của đoàn.

Bức thư không nêu chi tiết về bản chất của những lo ngại an toàn dẫn đến quyết định rút lui khẩn cấp của đoàn thể thao Campuchia. Động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Campuchia thông báo ý định rút khỏi 8 môn thi đấu vì lý do liên quan đến an ninh.

Trước đó, Campuchia đã cắt giảm số lượng vận động viên và chỉ đăng ký tham dự 12 môn với tổng cộng 137 vận động viên (VĐV) và cán bộ. Trong lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra tại sân vận động Rajamangala (Bangkok) vào ngày 9/12, đoàn thể thao Campuchia cũng tham gia vào lễ diễu hành với 30 VĐV.