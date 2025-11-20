Bóng đá Việt Nam: Đừng để sự phụ thuộc Xuân Son trở thành “căn bệnh”

“Thấy Xuân Son là biết xuân sang”

Trong bài bình luận sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào vào tối 19/11, trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã mô tả: “Xuân Son là trung tâm của mọi đường lên bóng”. Sau khi tiền đạo này ghi bàn vào lưới Lào, AFC viết thêm: “Cú dứt điểm lạnh lùng, thể hiện bản lĩnh của cầu thủ lớn”.

Xuân Son ghi bàn ngay trong ngày tái xuất đội tuyển Việt Nam (Ảnh: AFC).

Tất nhiên, không có gì đáng bàn về bàn thắng của Xuân Son khi đó chỉ là cú sút phạt đền. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là tầm ảnh hưởng rất lớn. Hình ảnh Xuân Son ăn mừng bàn thắng tạo nên sự đối lập so với những cái ôm đầu tiếc nuối của các chân sút Việt Nam (đặc biệt là Tiến Linh).

Thật khó tin, Tiến Linh đã sút lên trời từ cự ly 5m. Cú dứt điểm có phần cẩu thả ấy có thể khiến tiền đạo của CLB Công an TPHCM tự đánh mất vị trí của mình khi Xuân Son đã trở lại.

Đáng ra, HLV Kim Sang Sik có thể “để dành”, sử dụng Xuân Son muộn hơn. Thế nhưng, ông đã buộc phải tung cầu thủ này vào sân ở đầu hiệp 2 (cùng với 3 người khác là Tuấn Hải, Hai Long, Gia Hưng). Việc thay tới 4 người ngay sau khi hiệp 1 kết thúc là dấu hiệu cho thấy HLV người Hàn Quốc sốt ruột chừng nào.

Trong suốt thời gian dài qua, hàng công của đội tuyển Việt Nam vẫn là bài toán khó giải với ông. Kể từ khi người hâm mộ Việt Nam “thấy Xuân Son là biết xuân sang” (trích lời của trang FIFA World Cup khi Xuân Son tỏa sáng ở trận ra mắt gặp Myanmar tại AFF Cup 2024), tiền đạo gốc Brazil đã phủ tầm ảnh hưởng quá lớn.

Trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam, Xuân Son không chỉ là tiền đạo, mà còn là trung tâm của mọi đợt tấn công. Hãy nhìn cái cách Xuân Son làm tường, cho Tuấn Hải thoải mái dứt điểm (trúng xà ngang) ở đầu hiệp 2 là thấy được điều đó.

Quãng thời gian 10 tháng Xuân Son dưỡng thương cũng là thời điểm mà hàng công của đội tuyển Việt Nam chông chênh nhất. Không chỉ tới trận gặp Lào, mà trong hai trận gặp Nepal vào tháng trước (thắng 3-1, 1-0), “Rồng vàng” cũng thi đấu nhạt nhòa không kém. Trong 4 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam vào lưới Nepal, chỉ có một bàn xuất phát từ hàng công (Tiến Linh).

Sau trận đấu với Lào, HLV Kim Sang Sik buộc phải thừa nhận: “Đội tuyển Việt Nam đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ Lào. Tuy nhiên, thực tế không giống như những buổi tập. Đội bóng cần phải cải thiện nhiều điều”.

Xuân Son mang tới khí thế mới cho đội tuyển Việt Nam (Ảnh: AFC).

Cũng trong buổi họp báo, ông thầy người Hàn Quốc tiết lộ việc sử dụng Quang Hải và Hoàng Đức chơi cùng nhau với mục đích muốn đội tuyển Việt Nam luân chuyển bóng nhanh hơn. Tuy nhiên, ý đồ này đã bị phá sản khi đội bóng không thể đẩy nhanh tốc độ.

Giống như một vòng luẩn quẩn, đội tuyển Việt Nam lại tập trung mọi đường bóng tới chân của Xuân Son để cầu thủ này giải quyết. Điều trớ trêu là “Rồng vàng” đã thi đấu… sáng nước hơn nhờ lối chơi này. Tới mức, hậu vệ Phoutthavong Sangvilay của Lào đã chia sẻ: “Xuân Son quá khỏe. Anh ấy thực sự khác biệt so với nhiều cầu thủ châu Á”.

Thêm một lần, đội tuyển Việt Nam đã thoát hiểm bằng chiến thắng nhưng thầy trò HLV Kim Sang Sik lại chưa thuyết phục được người hâm mộ. Xuân Son đã trở lại, với những niềm hy vọng mới. Nhưng nếu muốn vươn lên cao hơn, lối chơi của đội tuyển Việt Nam cần phải thay đổi, chứ không thể mãi phụ thuộc vào cá nhân.

Nhìn về câu chuyện của U22 Việt Nam

Cùng với thời điểm đội tuyển Việt Nam thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2027, U22 Việt Nam cũng có màn tập dượt ở giải giao hữu Panda Cup 2025. Đó là giải đấu mà chúng ta đã xếp cuối cùng so với các đối thủ U22 Trung Quốc, U22 Hàn Quốc, U22 Uzbekistan.

U22 Việt Nam cũng chưa thực sự sắc sảo trong khâu tấn công ở giải Panda Cup (Ảnh: Sina).

Chưa bàn tới kết quả giao hữu nhưng điều đọng lại của U22 Việt Nam sau giải đấu này, đó chính là hàng công chưa thực sự thi đấu tốt. Trong ba trận đấu, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh chỉ ghi được đúng 1 bàn. Pha lập công ấy cũng tới từ sai lầm sơ đẳng của hậu vệ Trung Quốc, chứ không phải là tình huống dàn xếp bài bản.

Trước các đối thủ có thể hình và thể lực tốt của U22 Hàn Quốc và U22 Uzbekistan, U22 Việt Nam gần như không thể hiện được nhiều trước lối chơi pressing (gây áp lực) từ phía đối thủ. Cần nói thêm rằng, lứa cầu thủ U22 Việt Nam hiện tại đã chinh chiến cùng nhau qua nhiều cấp độ đội trẻ và từng gặt hái thành công ở Đông Nam Á.

Thế nhưng, khi đụng độ với đối thủ tầm cỡ châu Á, U22 Việt Nam lại gặp khó trong việc tìm phương án tiếp cận khung thành đối phương. HLV Đinh Hồng Vinh đã chủ trương chơi phòng ngự, phản công. Vấn đề là đội bóng lại không có nhiều pha phản công thực sự đáng chú ý.

Điểm mạnh của U22 Việt Nam (theo lời HLV Đinh Hồng Vinh) là tinh thần thi đấu quyết tâm và kỷ luật. Dù vậy, vị HLV này cũng thừa nhận: “Đội bóng thiếu chính xác trong các tình huống xử lý cuối cùng”.

Nhìn thẳng vào thực tế ấy để thấy rằng, bóng đá Việt Nam (cả đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam) thiếu đi những miếng đánh sắc bén. Ngoài ra, khâu dứt điểm của hai đội cũng thực sự gặp vấn đề. Giả sử, U22 Việt Nam sở hữu cầu thủ có tố chất tốt như Xuân Son, có lẽ, chúng ta đã có thành tích khả quan hơn ở giải Panda Cup vừa qua.

U22 Việt Nam có trải nghiệm quý giá khi đối đầu với những đối thủ hàng đầu châu lục (Ảnh: Panda Cup).

Dù sao, quãng thời gian một tuần ở Thành Đô (Trung Quốc) và được cọ xát với ba đội bóng hàng đầu châu lục là U22 Trung Quốc, U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc cũng là trải nghiệm quý báu với toàn đội U22 Việt Nam. Những kinh nghiệm ấy rất cần thiết cho đội bóng trong quá trình săn tấm Huy chương vàng SEA Games 33 vào tháng 12.

Sau đó, toàn đội sẽ bước vào giải U23 châu Á vào tháng 1 năm sau. HLV Kim Sang Sik sẽ dẫn dắt U22 Việt Nam (sau đó là U23) ở hai giải đấu đó. Sau hơn một năm làm việc, ông đã hiểu được bóng đá Việt Nam cần cải thiện điều gì. Người hâm mộ đang chờ cú hích tới từ ông thầy người Hàn Quốc trong giai đoạn tới.