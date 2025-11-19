Ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam, Xuân Son hẹn tái ngộ Malaysia

Nguyễn Xuân Son vào sân ngay đầu hiệp hai, thay cho tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Từ thời điểm cầu thủ nhập tịch này xuất hiện trên sân, thế trận tấn công của đội tuyển Việt Nam tốt hơn hẳn.

Xuân Son ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam sau gần một năm xa sân cỏ vì chấn thương (Ảnh: AFC).

Chính Xuân Son là người ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này. Phút 68, Tuấn Hải đá bóng chạm tay hậu vệ đội Lào trong khu vực cấm địa, trọng tài cho đội tuyển Việt Nam hưởng phạt đền. Xuân Son thực hiện thành công quả 11m, ghi bàn giúp đội bóng của HLV Kim Sang Sik dẫn trước 1-0.

Sau trận đấu, tiền đạo nhập tịch gốc Brazil đang khoác áo đội tuyển Việt Nam nói về bàn thắng này: “Về quả phạt đền, tôi có trao đổi với Hoàng Đức. Cầu thủ này nói riêng và toàn đội nói chung đã nhường quyền thực hiện cho tôi, giúp tôi có bàn thắng sau gần một năm xa sân cỏ vì chấn thương”.

“Tôi không muốn nói về bản thân quá nhiều, điều quan trọng nhất đối với tôi là chiến thắng của toàn đội”, Xuân Son nói thêm.

Bàn thắng vào lưới đội tuyển Lào tối 19/11 ở vòng loại Asian Cup 2027 có thể cũng sẽ giúp cho Xuân Son có thêm sự hứng khởi, để trở lại sân cỏ tốt hơn trong thời gian tới, cả trong màu áo của CLB Nam Định lẫn đội tuyển quốc gia.

Tiền đạo của đội tuyển Việt Nam chia sẻ thêm: “Mọi người đều đã động viên tôi rất nhiều ở trận đấu này. Tôi đã chấn thương rất nghiêm trọng và phải rất nỗ lực để trở lại”.

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả, nhất là cảm ơn các cổ động viên đã có mặt ở sân vận động quốc gia Lào ngày hôm nay. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cống hiến cho đội tuyển Việt Nam, đồng thời tôi cũng chờ đợi trận đấu gặp Malaysia vào tháng 3/2026”, vẫn là lời của tiền đạo Nguyễn Xuân Son.