Cứu 7 du khách đuối nước khi tắm biển Nha Trang

Ngày 9/1, ông Đàm Hải Vân, Giám đốc Ban Quản lý Vịnh Vân Phong, cho biết lực lượng cứu hộ của đơn vị đã cứu thành công 7 trường hợp đuối nước khi tắm biển Nha Trang.

Lực lượng cứu hộ đã đưa nhiều du khách quốc tịch Nga cùng người dân Việt Nam bị sóng lớn cuốn ra xa tại các khu vực dọc đường Trần Phú và đường Nguyễn Chánh (phường Nha Trang) vào bờ an toàn.

Du khách tắm biển Nha Trang trong điều kiện sóng lớn (Ảnh: Trung Thi).

Ông Vân cho biết các vụ việc đều được phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để xảy ra thiệt hại về người.

Ban Quản lý Vịnh Vân Phong khuyến cáo người dân, du khách tuân thủ các cảnh báo an toàn, hạn chế tắm biển khi thời tiết xấu, biển động mạnh để tránh những sự cố đáng tiếc.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa ngày 9/1 có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2,5-3,5m.