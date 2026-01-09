UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 của Việt Nam lên 7,5%

Báo cáo mới nhất của Ngân hàng UOB (Singapore) đánh giá nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng vượt trội trong năm 2025, dù chịu áp lực từ thuế quan của Mỹ.

GDP thực tế của Việt Nam tăng mạnh 8,46% so với cùng kỳ trong quý IV/2025, cao hơn mức 8,25% của quý III/2025, nhờ hoạt động xuất khẩu và sản xuất duy trì vững vàng bất chấp tác động từ thuế quan của Mỹ. Kết quả này vượt dự báo của Bloomberg (7,7%) và dự báo của UOB (7,2%), đánh dấu mức tăng trưởng theo quý mạnh nhất kể từ năm 2009 (không tính biến động do Covid-19).

Tính chung cả năm 2025, GDP tăng 8%, cao hơn dự báo 7,7% của UOB nhưng thấp hơn mức mục tiêu chính thức của Chính phủ là 8,3-8,5%.

UOB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam (Ảnh: Nam Anh).

Động lực chính cho sự bứt phá trong quý IV/2025 tiếp tục đến từ hoạt động xuất khẩu, tăng 19% so với cùng kỳ, và tăng 17% cho cả năm, bất chấp thách thức từ thuế quan. Sản xuất chế biến và chế tạo cũng ghi nhận mức tăng mạnh, đạt 11,3% trong quý IV/2025, nhanh hơn mức 10% cùng kỳ năm 2024, đưa tăng trưởng cả năm lên 10,5%.

Với mức tăng trưởng 8% trong năm, Việt Nam bước vào năm 2026 với nền tảng vững chắc. Đơn vị này nâng dự báo mức tăng trưởng năm 2026 lên 7,5% (từ 7%), phản ánh sức bền bỉ và đà tăng trưởng hiện tại.

Tuy nhiên, mức nền thống kê cao, khả năng suy giảm của xuất khẩu sau giai đoạn đẩy mạnh trước đó, cùng với sự bất định về chính sách thuế của Mỹ, là những rủi ro có thể kìm hãm quỹ đạo tăng trưởng.

Với kết quả tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025 và triển vọng khả quan cho năm 2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) gần như không có nhiều dư địa để nới lỏng chính sách ở thời điểm này.

Trong khi đó, áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, với lạm phát bình quân năm 2025 ở mức 3,2% (chung) và 3,3% (lạm phát cơ bản, loại trừ thực phẩm và năng lượng), so với lần lượt 3,6% và 2,85% trong năm 2024. Chi phí y tế và giáo dục là những yếu tố chính duy trì mức lạm phát cao, dù xu hướng đã phần nào ổn định.

Thị trường ngoại hối cũng là một yếu tố quan trọng đối với NHNN. Đồng VND là đồng tiền giảm giá mạnh thứ ba tại châu Á trong năm 2025, mất giá 3,1% so với USD, chỉ thấp hơn mức giảm của đồng rupee Ấn Độ (4,8%) và rupiah Indonesia (3,5%), nhưng cao hơn mức giảm của peso Philippines.

Ngược lại, các đồng tiền trong khu vực hưởng lợi từ xu hướng USD suy yếu, với mức tăng từ 10% của ringgit Malaysia đến 0,3% của yen Nhật trong năm qua. Dựa trên các yếu tố trên, UOB kỳ vọng NHNN sẽ giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5% trong suốt năm 2026.