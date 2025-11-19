Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi tuyển Việt Nam vất vả thắng Lào

"Chúc mừng Xuân Son. Anh ấy đã tái xuất và góp công với bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam. Tuyển Việt Nam thực sự mạnh hơn rất nhiều khi có Xuân Son", tài khoản Muhammad Fiqih đến từ Indonesia bày tỏ trên trang Asean Football sau khi chứng kiến tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước tuyển Lào với tỷ số 2-0 ở lượt trận thứ 5 vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào tối 19/11.

Tiền đạo Xuân Son mở tỷ số cho tuyển Việt Nam trên chấm phạt đền ở phút 68 (Ảnh: AFC).

Mặc dù từng đánh bại tuyển Lào ở trận lượt đi hồi tháng 3 trên sân nhà Bình Dương với tỷ số cách biệt 5-0, nhưng tuyển Việt Nam lại gặp khó khăn rất nhiều trong chuyến làm khách trên sân vận động quốc gia của Lào ở trận lượt về.

Dù tạo ra không ít cơ hội tốt, nhưng tuyển Việt Nam vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng trong hiệp 1. Kịch bản tiếp tục tái hiện trong hiệp 2 khi đội tuyển Lào chơi phòng ngự chặt chẽ khiến đoàn quân của HLV Kim Sang Sik khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam bất ngờ được hưởng quả phạt đền ở phút 68 sau khi nỗ lực căng ngang của Tuấn Hải khiến hậu vệ của tuyển Lào để bóng chạm tay. Trên chấm 11m, tiền đạo Xuân Son không mắc sai lầm nào khi dứt điểm khai thông thế bế tắc cho tuyển Việt Nam.

Phút bù giờ 90+3, cũng chính Tuấn Hải lập công với pha dứt điểm theo phong cách "xe đạp chổng ngược" để ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Việt Nam. Chiến thắng này giúp tuyển Việt Nam có động lực lớn khi bước vào lượt đấu cuối cùng với Malaysia vào tháng 3 năm sau để cạnh tranh suất dự Asian Cup 2027.

Đáng chú ý, nhiều CĐV Đông Nam Á đã lên tiếng chúc mừng tuyển Việt Nam cũng như màn tái xuất ấn tượng của tiền đạo Xuân Son.

Đội tuyển Việt Nam đã trải qua 90 phút đầy khó khăn trước đội tuyển Lào (Ảnh: AFC).

"Xuân Son vào sân trong hiệp 2 khiến tinh thần của tuyển Việt Nam tốt hơn hẳn so với hiệp 1. Pha dứt điểm của anh ấy trên chấm 11m rất quyết đoán. Chúc mừng tuyển Việt Nam", tài khoản Handi Sepdika đến từ Indonesia bày tỏ.

"Trận này tuyển Lào có thua thì cũng bình thường, nhưng tuyển Việt Nam mà hoà hay thua mới là sốc", tài khoản Lartnd Mc đến từ Lào tuyên bố.

"Màn trình diễn của tuyển Lào ở trận đấu này không quá tệ. Đáng tiếc đội của chúng ta bị thổi phạt đền khiến cục diện trận đấu thay đổi", tài khoản Nan Sopanha cũng đến từ Lào nhận định.

"Phải thừa nhận trận này tuyển Lào đá hay nhưng thiếu sự tinh tế và tâm huyết", tài khoản Pai Kongsedon đến từ Thái Lan bình luận.

"Không có phạt đền thì không có cách nào để tuyển Việt Nam thắng Lào trong ngày hôm nay. Các cầu thủ Lào đã chơi một trận rất hay", tài khoản KiNo LiverPool cũng đến từ Thái Lan đồng quan điểm.

"Kết quả thắng là tốt nhưng lối đá của tuyển Việt Nam hôm nay rất chán. Tôi không hiểu HLV Kim Sang Sik dùng chiến thuật gì mà tất cả các đường phối hợp chậm chạp", tài khoản Nguyễn Khải đến từ Việt Nam chốt lại.