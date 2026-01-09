Tạm giữ người cho vay lãi nặng 365%/năm ở Quảng Ninh

Ngày 9/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ Lê Trung Đức (SN 1996, trú tại khu Bến Triều, phường Đông Triều thuộc tỉnh này), về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Đông Triều đã phát hiện, bắt giữ Lê Trung Đức khi đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đối tượng Lê Trung Đức tại Cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 2 đến tháng 12/2025, Đức đã cho 4 cá nhân vay tiền với lãi suất 10.000 đồng trên một triệu đồng mỗi ngày, tương đương khoảng 365%/năm, cao gấp nhiều lần mức lãi suất theo quy định.

Cơ quan điều tra cho biết, từ hoạt động cho vay này, Lê Trung Đức đã thu lợi bất chính số tiền lên đến hàng chục triệu đồng từ người vay.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra.

Công an phường Đông Triều đề nghị những người đã vay hoặc đang vay tiền lãi nặng của Lê Trung Đức khẩn trương liên hệ cơ quan công an để phối hợp giải quyết. Người dân có thể liên hệ Điều tra viên Đặng Duy Sơn, số điện thoại 0986.823.166.