Nam thanh niên lao ô tô vào đối phương vì mâu thuẫn, 3 người thương vong

Ngày 9/1, Công an xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị cho biết đang điều tra vụ việc có dấu hiệu phạm tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn.

Theo nhà chức trách, khoảng 15h ngày 8/1, hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn tại một quán karaoke ở thôn Tân Sơn, xã Đồng Lê.

Chiếc ô tô liên quan đến vụ việc (Ảnh: Văn Trần).

Quá trình ẩu đả, các đối tượng Lê Viết Hùng (SN 1995) và Trần Tiến Dũng (SN 1987), cùng trú tại xã Tuyên Phú, Quảng Trị đã dùng dao, rựa chém Đinh Minh Long (SN 1998, trú tại xã Đồng Lê) bị thương ở tay.

Sau vụ việc, Hùng và Dũng được một thanh niên khác dùng xe máy chở rời khỏi hiện trường.

Bực tức vì bị chém, Long điều khiển ô tô biển số 73A-371.xx đuổi theo, tông vào xe máy chở nhóm người đã chém mình.

Xe máy hư hỏng sau vụ việc (Ảnh: Văn Trần).

Hậu quả, Trần Tiến Dũng bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu, 2 người còn lại trên xe máy bị thương.

Nhận tin báo, Công an xã Đồng Lê đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị và phối hợp các đơn vị chức năng làm rõ vụ việc.