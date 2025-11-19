Xuân Son, Tuấn Hải tỏa sáng, đội tuyển Việt Nam thắng trên sân Lào

HLV Kim Sang Sik: “Xuân Son có thể ra sân, tuyển Việt Nam phải thắng Lào”

“Trận đấu ngày mai là trận đấu cuối cùng của đội tuyển quốc gia trong năm 2025, đồng thời cũng là trận đấu quan trọng thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Vì vậy, toàn đội đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Các cầu thủ đều đạt trạng thái thể lực tốt nhất và tôi tin chúng ta sẽ có một trận đấu hay, mang về kết quả tích cực. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình", HLV Kim Sang Sik mở đầu cho buổi họp báo tại Landmark Mekong Riverside Hotel (Lào).

HLV Kim Sang Sik (Ảnh: VFF).

Nhà cầm quân Hàn Quốc nhấn mạnh mục tiêu 3 điểm: “Dù phía trước vẫn còn trận gặp Malaysia, chiến thắng trong trận đấu ngày mai là vô cùng quan trọng và sẽ tạo cú hích lớn cho hành trình sắp tới. Toàn đội đang có thể trạng tốt, gần như đạt 100%”.

Nói về sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son, HLV Kim Sang Sik gửi lời cảm ơn tới CLB Nam Định: “Tôi nghe nói Nam Định đã gặp rất nhiều khó khăn khi không có Xuân Son. Tôi cảm ơn CLB vì đã chăm sóc cậu ấy trong suốt thời gian qua. Việc sử dụng Xuân Son là hoàn toàn có thể. Cậu ấy đã trải qua 10 tháng điều trị chấn thương, và tôi biết ơn gia đình cùng những người đã luôn ở bên cạnh cậu ấy. Sự trở lại của Xuân Son sẽ giúp đội tuyển có thêm nhiều phương án tấn công. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ ghi bàn để mang tin vui cho người hâm mộ Việt Nam”.

Hai Long: “Đội tuyển Lào tiến bộ nhiều so với trận lượt đi"

“Tôi rất hào hứng bước vào trận đấu. Nếu được vào sân, tôi cố gắng thể hiện năng lực của mình và nỗ lực ghi bàn cũng như đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội”, Hai Long khẳng định.

Ở trận đấu sắp tới, nhiều khả năng Nguyễn Xuân Son sẽ tái xuất trong màu áo đội tuyển Việt Nam sau gần một năm chữa trị chấn thương. Hai Long nói về vai trò của tiền đạo 28 tuổi: “Như mọi người cũng biết thì Xuân Son tiền đạo đẳng cấp. Khi được chơi cùng anh ấy, những vệ tinh xung quanh học hỏi rất nhiều. Sự trở lại của Xuân Son chắc chắn giúp đội tuyển có thêm nhiều sức mạnh”.

Hai Long đánh giá đội tuyển Lào không phải đối thủ dễ đánh bại (Ảnh: Nam Anh).

HLV Lào: “Sẽ thật sai lầm nếu chỉ tập trung vào Xuân Son”

Đánh giá về tiền đạo Nguyễn Xuân Son, HLV Ha Hyeok Jun dành sự tôn trọng đặc biệt: “Cậu ấy là một cầu thủ rất giỏi, rất xuất sắc. Tuy nhiên, nếu chúng tôi quá tập trung vào Xuân Son thì sẽ lơ là những cầu thủ khác. Dù Xuân Son hay Quang Hải ra sân, chúng tôi vẫn sẽ tuân thủ lối chơi đã được xây dựng”.

HLV Ha Hyeok Jun cũng bày tỏ sự ấn tượng trước tình yêu bóng đá của người Việt Nam: “Tôi tin rằng niềm đam mê không chỉ của các cầu thủ mà còn của giới truyền thông và người hâm mộ đã góp phần giúp bóng đá Việt Nam tiến bộ vượt bậc. Sự phát triển mạnh mẽ này không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà còn lan rộng khắp khu vực Đông Nam Á. Tôi nhìn thấy một tương lai rất tươi sáng cho bóng đá nơi đây".

HLV đội tuyển Lào, ông Ha Hyeok Jun (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Tuyển Việt Nam tập buổi đầu tiên ở Lào, sẵn sàng cho vòng loại Asian Cup

Buổi tập diễn ra tại sân tập thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của Liên đoàn bóng đá Lào, cách nơi đóng quân của đội khoảng 40 phút di chuyển. Thời tiết dao động từ 22 đến 26 độ C, có mưa nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng tập luyện, tạo điều kiện thuận lợi để toàn đội nhanh chóng bắt nhịp với guồng chuẩn bị.

Sau phần khởi động đầy hứng khởi, ban huấn luyện triển khai các nội dung chuyên môn về mảng miếng tấn công và phòng ngự. Ở nửa cuối buổi tập, các cầu thủ được chia đội hình để thi đấu đối kháng trên nửa sân nhằm tăng cường khả năng chuyển đổi trạng thái và độ chính xác trong phối hợp.

Đội tuyển Việt Nam hứng khởi trong buổi tập đầu tiên tại Lào (Ảnh: VFF).

Trước buổi tập, trung vệ trẻ Khổng Minh Gia Bảo đã có những chia sẻ trước truyền thông về cảm xúc trong lần đầu lên đội tuyển. Gia Bảo cho biết bản thân cảm thấy rất bất ngờ và hạnh phúc khi nhận tin nhắn của đàn anh Nguyễn Tiến Linh thông báo được triệu tập vào đội tuyển quốc gia. Ngay sau khi được xác nhận, Gia Bảo đã báo tin cho bố mẹ, họ rất vui và vô cùng tự hào về con trai của mình.