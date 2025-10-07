Phố biến thành sông ở Trung Quốc sau bão Matmo

Một tuyến đường ngập nước ở thành phố Khâm Châu, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc (Ảnh: Xinhua).

Theo Xinhua, bão Matmo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới mạnh sau khi đổ bộ lần thứ hai vào khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, mang theo gió lớn và mưa to, ảnh hưởng đặc biệt đến các thành phố Bắc Hải, Khâm Châu và Phòng Thành Cảng, vào rạng sáng 6/10.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở Quảng Tây, đặc biệt ở thành phố Khâm Châu, ngập lụt, làm gián đoạn giao thông.

Trước đó, bão Matmo cũng gây ngập ở tỉnh Hải Nam (Ảnh: Reuters).

Ô tô chết máy trên đường ngập nước ở Khâm Châu phải cần đến xe cứu hộ (Ảnh: Xinhua).

Nước ngập gần hết bánh xe của một ô tô bán tải trên một tuyến đường ngập sâu ở Khâm Châu, tỉnh Quảng Tây (Ảnh: Xinhua).

Theo Cục Quản lý Khẩn cấp thành phố Bắc Hải, tính đến 11h sáng 6/10, cơn bão đã ảnh hưởng đến gần 11.000 người tại đây, buộc 10.000 người phải sơ tán để đảm bảo an toàn và gây thiệt hại cho khoảng 3.400 hecta hoa màu.

Công nhân môi trường thu dọn các cây xanh gãy đổ sau bão Matmo (Ảnh: Xinhua).

Gió mạnh cũng làm đổ hơn 4.000 cây xanh ở Bắc Hải, khiến nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn. Chính quyền thành phố đã huy động công nhân dọn dẹp đống đổ nát và khôi phục giao thông.

Công tác dọn dẹp sau bão ở Bắc Hải (Ảnh: Xinhua).

Khâm Châu và Phòng Thành Cảng cũng ghi nhận tình trạng cây cối và bảng hiệu bị gió quật ngã. Các đội cứu hộ khẩn cấp đã được triển khai để thu dọn tàn dư, dọn sạch các tuyến đường chính và ngõ hẻm, cũng như xử lý tình trạng ngập úng.

Nhiều cây xanh bật gốc do bão (Ảnh: Xinhua).

Ô tô bị lật ở Bắc Hải (Ảnh: Xinhua).

Hàng loạt xe máy bị đổ nghiêng do gió mạnh (Ảnh: Reuters).

Theo cơ quan khí tượng khu vực, bão Matmo đã di chuyển sang khu vực đông bắc Việt Nam vào khoảng trưa 6/10, dù gió mạnh và mưa lớn vẫn được dự báo tiếp diễn ở phía tây và nam Quảng Tây.

Cảnh sát dựng lại hàng rào phân làn trên một tuyến đường ở Bắc Hải (Ảnh: Xinhua).

Tại Khâm Châu và Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, các lệnh hạn chế giao thông tạm thời đã được gỡ bỏ, trong khi hoạt động đường sắt đang dần được khôi phục.

Ở Bắc Hải, công tác khôi phục điện đang được triển khai khẩn trương tại các khu vực bị ảnh hưởng, với sự tham gia của hơn 1.300 nhân viên, 116 xe điện khẩn cấp và 1.730 máy phát điện dự phòng.

Khi cơn bão suy yếu, các điểm du lịch tại Bắc Hải, thành phố nghỉ dưỡng ven biển, đang dần trở lại nhịp sống thường ngày, với các cửa hàng và tiểu thương địa phương nối lại hoạt động kinh doanh.