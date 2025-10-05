Trung Quốc nâng cảnh báo lên mức cao nhất khi bão Matmo sắp đổ bộ

Một bức ảnh chụp bằng máy bay không người lái trên không vào ngày 4/10 cho thấy các tàu chở khách tại Cảng Xiuying, Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc (Ảnh: Xinhua).

Cơ quan khí tượng và quản lý khẩn cấp của Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo và ứng phó khẩn cấp đối với bão Matmo, cơn bão có tên thứ 21 trong mùa bão Tây Thái Bình Dương năm 2025, khi cơn bão này tiếp tục mạnh lên và hướng về bờ biển phía nam nước này.

Tối 4/10, Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã nâng cảnh báo bão từ mức cam lên mức đỏ, cấp cao nhất trong hệ thống cảnh báo 4 cấp. Cơ quan này cảnh báo rằng Matmo đang tiến gần các bờ biển của tỉnh Quảng Đông và đảo Hải Nam, và dự kiến sẽ đổ bộ vào khoảng trưa 5/10.

Lúc 18 giờ tối 4/10, tâm bão Matmo nằm trên Biển Đông, cách thành phố Văn Xương (tỉnh Hải Nam) khoảng 400km về phía đông nam, với sức gió gần tâm bão đạt tới 126km/h, theo Trạm Khí tượng tỉnh Hải Nam.

Dự báo, cơn bão sẽ di chuyển theo hướng tây bắc với vận tốc 25-30km/h, tiếp tục mạnh lên và có khả năng đạt cấp bão mạnh, với sức gió cực đại từ 151-173km/h.

Tổng cục Phòng chống Lũ lụt và Hạn hán Nhà nước đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ và bão tại Quảng Đông và Hải Nam lên cấp III, đồng thời duy trì ứng phó cấp IV tại Quảng Tây. Chính quyền tỉnh Hải Nam đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với bão lên cấp I, cấp cao nhất, vào lúc 19h tối 4/10.

Trạm Khí tượng tỉnh Hải Nam cảnh báo rằng thành phố Văn Xương, thành phố Hải Khẩu và huyện Thành Mai sẽ bị ảnh hưởng bắt đầu từ sáng 5/10.

Hai thành phố Hải Khẩu và Văn Xương đã công bố các biện pháp đình chỉ hoạt động học tập, làm việc, kinh doanh, giao thông công cộng và các chuyến bay, đồng thời đóng cửa các khu danh lam thắng cảnh.

Cơ quan giao thông vận tải Hải Nam cho biết toàn bộ dịch vụ tàu hỏa trong tỉnh đảo sẽ bị tạm ngừng vào ngày 5/10. Mạng lưới đường sắt cao tốc của đảo dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào ngày 6/10.

Toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu sẽ bị tạm ngừng. Sân bay quốc tế Phượng Hoàng Tam Á hiện vẫn hoạt động bình thường, nhưng có thể xảy ra chậm chuyến do ảnh hưởng của bão.

Matmo cũng được dự báo sẽ mang theo mưa lớn và gió mạnh tới khu vực phía bắc đảo Hải Nam từ tối thứ 4/10 tới sáng 5/10.

Tại thành phố Trạm Giang (tỉnh Quảng Đông), toàn bộ 25 điểm du lịch cấp A và 3 bãi tắm đã bị đóng cửa để bảo đảm an toàn cho du khách. Thành phố cũng đã hủy hơn 200 hoạt động vui chơi giải trí và thể thao dự kiến tổ chức trong cuối tuần này.

Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp, trong đó cấp I là mức nghiêm trọng nhất, và hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp, với cấp đỏ là mức cảnh báo cao nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh.

Đài truyền hình nhà nước CCTV, dẫn lời các chuyên gia khí tượng, kêu gọi người dân duy trì cảnh giác vì bão Matmo sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch và giao thông trong giai đoạn cao điểm đi lại.