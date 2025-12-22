Các binh sĩ Ukraine đứng trước một trung tâm thương mại bị phá hủy ở Kiev (Ảnh: Getty Images).

UAV Ukraine đánh trúng 2 máy bay Su-27 Nga ở Crimea

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) hôm 20/12 cho biết, UAV tầm xa của họ đã tập kích trúng 2 chiến đấu cơ Su-27 Nga tại sân bay quân sự Belbek ở Crimea.

Theo cơ quan này, các UAV được vận hành bởi Trung tâm Tác chiến Đặc biệt "A" (Alpha) của SBU.

Belbek là một sân bay quân sự của Nga ở Crimea, nằm gần Sevastopol. Căn cứ này được lực lượng Moscow sử dụng như một trung tâm quan trọng để triển khai máy bay chiến đấu và bố trí các khí tài phòng không trên bán đảo.

"UAV tầm xa của Trung tâm Tác chiến Đặc biệt Alpha thuộc SBU đã loại bỏ 2 chiếc Su-27 tại sân bay quân sự của Nga ở Belbek, Crimea. Một trong 2 máy bay đang ở trên đường lăn với đầy đủ vũ khí và sẵn sàng cho một chuyến bay chiến đấu - nó đã bị phá hủy", SBU viết trên Telegram.

SBU cho biết tổng thiệt hại của Nga ước tính khoảng 70 triệu USD. Họ cũng cho biết tháp điều khiển của sân bay đã bị tấn công, điều này "có thể làm phức tạp việc tổ chức và điều hành các chuyến bay tại sân bay".

"Đây đã là cuộc tấn công thành công thứ hai của SBU vào sân bay Belbek trong những ngày gần đây. Vào ngày 18/12, UAV của chúng tôi đã tấn công các thiết bị của Nga trị giá hàng trăm triệu USD - bao gồm 2 radar Nebo-SVU, một radar 92N6 của hệ thống S-400 Triump, một hệ thống phòng không Pantsir-S2 và một máy bay MiG-31 với đầy đủ tải trọng chiến đấu", cơ quan này cho biết thêm.

Tổng thống Zelensky đưa ra loạt tuyên bố quan trọng

Kênh Military Summary đưa tin, trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra một loạt tuyên bố quan trọng. Ông khẳng định Kiev sẽ không từ bỏ lãnh thổ và sẽ không rút quân. Ngoài ra, ông cũng tuyên bố rằng sau khi cuộc xung đột kết thúc, ông kỳ vọng các nước phương Tây sẽ giúp Kiev duy trì một đội quân mạnh gồm 800.000 người.

Trên thực địa, quân đội Nga tiếp tục hoạt động tích cực dọc toàn bộ chiến tuyến. Có thông tin về các cuộc tập kích quy mô lớn mới vào khu vực Odessa.

Hoạt động dọc biên giới Nga - Ukraine đang gia tăng. Sau những thắng lợi ở Vovchansk, hoạt động quân sự của RFAF cũng đang được phát hiện ở các khu vực biên giới khác thuộc tỉnh Kharkov. Tại Sumy, có thêm một ngôi làng được báo cáo là đã rơi vào tay quân đội Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 21/12. Kiev tiến hành phản công dữ dội, Moscow kiên cường kháng cự ở trung tâm thành phố (Ảnh: Military Summary).

Hơn nữa, các báo cáo và chi tiết mới đang được đưa ra liên quan đến cuộc đột kích ở khu vực Sumy. Có thông tin cho rằng có tới 3 khu dân cư có thể đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow.

Tại tỉnh Zaporizhia, RFAF đang phá hủy một cây cầu gần Hryhorivka, điều này có thể hạn chế nguồn hậu cần cho quân đội Ukraine (AFU) ở Prymorske và Stepnogorsk.

Một lá cờ Nga khác cũng được giương lên ở Mirnograd, đánh dấu việc chiếm được làng Svitle. Hầu hết thành phố bị tàn phá, và lực lượng Kiev vẫn bị bao vây bên trong.

Bản đồ chiến sự dọc biên giới Nga - Ukraine ngày 21/12. Moscow đang mở rộng vùng đệm an ninh (Ảnh: Military Summary).

Kiev sẽ thay thế Tư lệnh Không quân phía Nam

Kyiv Independent đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói với các phóng viên rằng Kiev đang tìm người thay thế Tư lệnh Không quân phía Nam, Dmytro Karpenko, sau nhiều cuộc tấn công ác liệt của Nga vào tỉnh Odessa.

"Chúng tôi đang tăng cường phòng không, và thành thật mà nói, chúng tôi cũng sẽ tăng cường bộ tư lệnh. Hôm nay, tôi đã nêu vấn đề này liên quan đến việc thay thế người chỉ huy... Tôi nghĩ họ sẽ tìm được một ứng cử viên khác. Bởi vì chúng ta cần phản ứng kịp thời, nhanh chóng", ông nói.

Nga tập kích cơ sở hạ tầng cảng của tỉnh Odessa đêm 19/12, khiến một số dân thường thiệt mạng và bị thương.

Nga ra đòn quyết định ở Mirnograd và tiến quân về Sloviansk

Theo kênh Readovka, trong tuần qua, việc kiểm soát Seversk đã mở đường cho quân đội Nga đến cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk.

Ở nam Donbas, lực lượng Moscow đã vượt sông Gaichur và đang chuẩn bị bao vây Ternovate. Tại Mirnograd, giai đoạn cuối cùng của chiến dịch đã bắt đầu, các đơn vị Kiev trong vòng vây đã bị chia cắt thành các điểm kháng cự biệt lập. Đồng thời, tại Zaporizhia, lính dù Nga (VDV) đang vượt qua các công sự của đối phương và đe dọa các tuyến tiếp tế của khu vực phòng thủ Orekhov.

Nga thẳng tiến đến Sloviansk

Với Seversk (Siversk) đã được kiểm soát, mục tiêu tiếp theo của quân đội Nga nằm ở cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk.

Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 3 RFAF chiếm khu vực giữa Platonovka và Reznikovka. Giao tranh đang diễn ra ở vùng ngoại ô phía đông Reznikovka. Điều đáng chú ý là Lữ đoàn cơ giới độc lập số 54 AFU không thể tổ chức bất kỳ tuyến phòng thủ hay công sự nào ngay bên ngoài thành phố.

Những khu vực này thực tế đã bị bỏ mặc cho lính xung kích Nga. Tuy nhiên, AFU có các công sự dã chiến ở phía tây. Tuyến phòng thủ kéo dài từ khúc quanh sông Seversky Donets gần Krivaya Luka qua Kaleniki và bao phủ Rai-Aleksandrivka.

Khu vực này có nhiều cao nguyên đá vôi, hỗ trợ các vị trí của Ukraine. Tuy nhiên, vũ khí vượt trội giúp quân đội Nga vượt qua hệ thống phòng thủ này là khả thi. Do đó, lực lượng Kiev phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng hơn. AFU đang bị kéo giãn dọc toàn bộ tiền tuyến khiến họ khó có thể điều quân tiếp viện.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sloviansk ngày 21/12. Sau khi kiểm soát Seversk, Moscow tiếp tục mở rộng về phía Sloviansk (Ảnh: Readovka).

Việc giữ vững phòng tuyến dọc sông Gaichur phía bắc Huliaipole và ngăn chặn cuộc khủng hoảng ở các khu vực Dobropolye và Konstantinovka leo thang là vô cùng quan trọng đối với quân đội Ukraine, và đây chỉ là một vài trong số những nhiệm vụ chính. Vì vậy, khu vực Sloviansk sẽ trở thành cụm tập đoàn cứ điểm cuối cùng của Bộ Tổng tham mưu Ukraine và sẽ được hỗ trợ.

Ở nam Donbass, 2 tập đoàn quân số 36 và 29 RFAF thiết lập vững chắc vị trí trên bờ tây sông Gaichur, phía bắc và phía nam Ternovatoye. Lực lượng tiên phong của Nga đang chuẩn bị tiến về phía tây để bao vây ngôi làng này. Ternovatoye đóng vai trò then chốt đối với cả hai bên.

Đối với lực lượng Kiev, ngôi làng này là một cứ điểm tiền tiêu. Sự toàn vẹn của toàn bộ tuyến phòng thủ dọc sông Gaichur phụ thuộc vào việc giữ vững nó. Đối với quân đội Nga, việc chiếm được Ternovatoye đồng nghĩa với việc có được một chỗ đứng vững chắc vượt qua chướng ngại nước.

Trên thảo nguyên, các khu định cư đóng vai trò thiết yếu trong việc làm căn cứ tập trung lực lượng và hậu cần. Việc chiếm được một ngôi làng thường đồng nghĩa với việc kiểm soát các cánh đồng xung quanh, vì việc phòng thủ thảo nguyên mà không có sự hỗ trợ của khu định cư là vô cùng khó khăn.

Lực lượng Kiev, với chủ công là Lữ đoàn cơ giới độc lập số 31 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 260, sẽ kháng cự quyết liệt nhất có thể. Tuy nhiên, việc lựa chọn chiến thuật vẫn còn là một ẩn số: phòng thủ thụ động ở Ternovaty hay phòng thủ cơ động với các cuộc phản công.

Sự lựa chọn phụ thuộc vào chất lượng của các đơn vị hiện có. Nếu AFU chưa phát động cuộc phản công vào thời điểm những đầu cầu của Nga dễ bị tổn thương nhất, điều đó có nghĩa là lực lượng của họ không đủ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại nam Donbass ngày 21/12. Moscow tiếp tục mở rộng về phía tây, thọc sâu vào Zaporizhia và Dnipropetrovsk (Ảnh: Readovka).

Tại mặt trận Seversk, 6 ngày sau khi thực hiện các hoạt động dọn dẹp và bảo đảm an ninh, quân đội Nga nối lại các cuộc đột phá về phía tây thành phố, kiểm soát các vị trí mới ở phía đông Zakitne và các ngọn đồi phía bắc Sviato-Pokrovske, khu vực này đã hoàn toàn bị chiếm giữ khi giao tranh chuyển đến ngoại ô Riznykivka, kênh Suriyakmaps cho hay.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 21/12. Moscow tiếp tục phát triển về phía tây (Ảnh: Suriyakmaps).

Ukraine gặp tình hình nguy cấp ở Pokrovsk - Mirnograd

Lực lượng Moscow đang loại bỏ các cứ điểm phòng thủ ở Mirnograd. Vòng vây đã bị thu hẹp đáng kể, sự kháng cự của AFU tập trung ở một số quận phía bắc thành phố. Vẫn còn các điểm kháng cự ở các khu phố Svetly và Molodyozhny.

Đúng như dự đoán, AFU đã cố gắng đột phá qua vùng ngoại ô phía tây bắc. Dưới màn đêm, các binh sĩ Ukraine trên xe máy và đi bộ đã cố gắng đột phá nhưng không thể trốn thoát, một số người bị bắt. Các nỗ lực đột phá được thực hiện bởi các nhóm riêng lẻ, không có cuộc đột phá quy mô lớn nào. Điều này là do các đơn vị lực lượng Kiev đã mất liên lạc với nhau, và mỗi điểm phòng thủ đang hoạt động độc lập. Thời khắc sụp đổ của Mirnograd đang được "đếm ngược".

Có thể giả định rằng tất cả các đơn vị Kiev còn lại trong thành phố đang tập trung tại Mỏ Trung tâm. Mặc dù khu vực đã bị họ cho nổ vào tháng 12 năm ngoái, nhưng binh sĩ có thể đang ẩn náu trong các phòng tiện ích và tầng hầm của các tòa nhà lớn trong khu vực xung quanh.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 21/12. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, khép chặt vòng vây. Sức kháng cự của lực lượng Kiev ngày càng đuối dần (Ảnh: Readovka).

Trong một diễn biến liên quan, Bộ chỉ huy Kiev tăng cường quân tiếp viện xung quanh Pokrovsk nhưng không phản công để giải vây. Dường như họ e ngại việc RFAF mở rộng địa bàn sau khi dọn dẹp xong Dimitrov (Mirnograd), kênh Divgen cho hay.

"Ukraine đã điều động Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 và Lữ đoàn xung kích đổ bộ đường không số 95 về Pokrovsk (Krasnoarmeysky) để tăng cường vị trí, vì lo ngại một cuộc đột phá của Nga sau khi các đơn vị Moscow hoàn thành nhiệm vụ xóa sổ vòng vây ở Dimitrov. Lữ đoàn 35 được rút khỏi Novopavlovka, và Lữ đoàn 95 được rút khỏi Dobropolye", phía Kiev cung cấp chi tiết.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 21/12. Lực lượng Kiev chỉ còn giữ được một số vị trí tại 2 ô màu trắng lọt thỏm giữa vòng vây (Ảnh: VoenkorKotenok).

Kênh Rybar đưa tin, vòng vây quanh Mirnograd đang siết chặt. Quân đội Nga đã chiếm giữ hầu hết các tuyến đường phía tây dẫn vào thành phố và đang tiến công.

RFAF đã giành được một trong những con phố trung tâm của Svetlye và cắm quốc kỳ tại đó. Các nhóm tiên phong đang tiếp tục phát triển tới các tòa nhà chính phủ gần Mỏ Trung tâm, nhằm mục đích liên kết với các đơn vị bạn trong khu vực.

Trong khi đó, lực lượng Moscow đang tiến đến bãi phế thải của Mỏ số 12, việc chiếm được khu vực này sẽ cho phép họ thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực đối với các tòa nhà tư nhân xung quanh. Bộ binh Ukraine đã mất khả năng kháng cự có tổ chức và đang cố thủ trong tầng hầm.

Các phi công điều khiển UAV Nga đang dần dần dọn sạch cơ sở hạ tầng, làm suy yếu hệ thống phòng thủ đối phương tại cơ sở này trước cuộc tấn công sắp tới.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 21/12. Các khu vực gạch chéo là nơi lực lượng Moscow mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev coi như đã thất thủ (Ảnh: Rybar).

Nga nối tiếp thành công ở Zaporizhia

Sư đoàn 7 VDV thuộc RFAF đã tiếp nối thành công sau khi vượt qua tuyến phòng thủ ở Stepnogorsk. Lính dù Nga nhắm mục tiêu chặn cao tốc N-08, nối Orekhov với Zaporizhia.

Bộ chỉ huy Moscow chọn phương án đột kích vào Lukyanivske và bỏ qua nhà máy khai thác và chế biến Stepnogorsk bị bỏ hoang. Nhà máy này, cùng với mạng lưới công sự ở phía tây, bao phủ một cụm khu dân cư.

Sư đoàn 7 khéo léo lợi dụng địa hình để tiến sát ngôi làng. Vùng ngoại ô phía tây đã được đảm bảo an toàn. Tuyến công sự của AFU tại nhà máy khai thác và chế biến Tavrichesky bao phủ Lukyanivske, Magdalinovka, Pavlovka, Novoyakovlevka, Novoboikoske và làng Zapasne.

Việc bỏ qua nhóm làng này đồng nghĩa với một cuộc tấn công nhanh chóng vào khu dân cư, cách đó khoảng 6-7km là cao tốc đã đề cập. Con đường này cung cấp tiếp tế cho khu vực phòng thủ Orekhov của AFU từ Zaporizhia. Như vậy, lực lượng Kiev ở cánh tây một lần nữa lại rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. AFU không thể hóa giải được với lực lượng hiện có.

Bằng cách xuyên thủng vành đai phòng thủ, quân đội Nga có thể tạo ra những điều kiện cực kỳ bất lợi cho đối phương bằng cách chiếm nhà máy bỏ hoang. Cơ sở cũ này có cơ sở hạ tầng ngầm phát triển tốt, chỉ bị ngập một phần. Trong điều kiện hiện tại, nhà máy như vậy là một công sự hầm trú ẩn nhỏ hoàn chỉnh. Độ sâu và thiết kế của các công trình ngầm đảm bảo an toàn cho các đơn vị Kiev ngay cả trước các cuộc không kích, cho phép họ ẩn náu ở đó trong một thời gian dài.

Lính dù Nga sẽ gặp khó khăn trong việc loại bỏ cơ sở như vậy khỏi hệ thống phòng thủ của Ukraine. Tuy nhiên, cũng giống như trường hợp Stepnogorsk vừa được kiểm soát gần đây, họ có thể bao vây công sự và đẩy bộ binh đối phương xuống lòng đất.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 21/12. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Phóng viên chiến trường Yuri Kotenok báo cáo rằng ở sườn phía đông Zaporizhia, Cụm tác chiến phương Đông RFAF tiếp tục phát triển về phía thủ phủ của vùng. AFU đang phản công dữ dội ở Huliaipole và xa hơn về phía nam, nhưng các nhóm xung kích Nga đang tiến lên, kể cả từ phía bắc về phía trung tâm.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 21/12. Moscow tiếp tục đột phá theo các mũi tên đỏ (Ảnh: VoenkorKotenok).

Quân đội Nga tiến hành một cuộc đột kích bọc sườn vào Ternovatoye và mở rộng đầu cầu sau khi vượt qua sông Gaichur. Cuộc tấn công đang phát triển trên một mặt trận rộng lớn.

Giao tranh tiếp tục diễn ra ở Andriivka, nơi các đơn vị Moscow đã đến được cầu, và trên các tuyến đường tiếp cận Bratskoye. Ở nam Huliaipole, RFAF cũng tấn công bọc sườn và phía sau các vị trí của đối phương ở phía bắc Dorozhniki.

Ở sườn tây, Cụm tác chiến Dnepr RFAF đang tiến về phía bắc Stepnogorsk, chiếm giữ các vị trí trên tuyến đường cao tốc đến thành phố Zaporizhia. Quân đội Ukraine bị đánh bật khỏi các cứ điểm phía nam Lukyanovskoe, quyền kiểm soát được mở rộng theo hướng Pavlovka và Novoyakovlevka, và đang có tiến triển ở phía bắc Malye Shcherbaki.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh tây Zaporizhia ngày 21/12. Lực lượng Moscow tiếp tục đột phá theo các mũi tên đỏ (Ảnh: VoenkorKotenok).

Theo kênh RVvoenkor, quân đội Nga tiếp tục hoạt động tích cực và đang thọc sâu vào trung tâm Huliaipole. Họ mở rộng quyền kiểm soát đối với khu định cư trọng yếu này, khoét sâu vào tuyến phòng thủ đối phương từ nhiều hướng.

Cụm tác chiến phương Đông RFAF đang tiến hành cuộc tấn công vào trung tâm thành phố, đột phá từ phía bắc, nam và đông, với các trận chiến đã diễn ra ở khu vực đô thị lõi.

Các nguồn tin Ukraine xác nhận sự phức tạp của tình hình, lưu ý rằng phía Nga đang tăng cường áp lực bằng không quân, pháo binh và UAV. Cũng có báo cáo về các hoạt động ở các khu vực Varvarivka và Dobropillia, thu hút lực lượng dự bị của Ukraine.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 21/12. Moscow đột kích theo mũi tên màu cam và những khu vực khoanh bởi đường màu đỏ là nơi họ mới giành được ở thành phố Huliaipole (Ảnh: RVvoenkor).

"Vòng xoáy" Dobropolye

Quân đội Nga tiến gần Shakhovo, Nikanorovka và Sofievka, phá vỡ cuộc phản công của lực lượng Kiev, kênh RVvoenkor xác nhận.

Trên trục Druzhkovka, sau khi giành Vladimirovka, RFAF đã kiểm soát khu định cư trọng điểm Shakhovo.

Lực lượng Moscow đang hoạt động cách Shakhovo 2km về phía tây bắc. Về phía tây nam, họ giành lại quyền kiểm soát các khu vực Nikanorovka và Dorozhnoye và tiếp tục tiến lên.

Cụm tác chiến Trung tâm RFAF cũng đang tấn công về phía bắc, giao tranh diễn ra ở khu vực Sofievka.

Trong hơn một tháng qua, truyền thông Ukraine đã liên tục khẳng định rằng lực lượng Kiev đã chuyển sang thế tấn công và quân đội Nga được cho là đang bị mắc kẹt trong một “vòng xoáy” gần Dobropolye. Trên thực tế, các đơn vị xung kích Moscow đã giành được một số khu dân cư ở khu vực Shakhovo và Nikanorovka cùng các vùng lân cận, tiến sâu vào chính “vòng xoáy” huyền thoại đó.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ngày 21/12. Moscow đột kích theo mũi tên màu cam và những khu vực khoanh bởi đường màu đỏ là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Nga chọc thủng phòng tuyến Sumy

Kênh Dnevnik Desantnika đưa tin, lực lượng Moscow, trong một cuộc tấn công bất ngờ trên mặt trận Sumy, đã chọc thủng phòng tuyến của đối phương và kiểm soát làng Grabovskoye ở Krasnopolsky, đồng thời tiến vào Ryasne, nơi giao tranh đang diễn ra ở vùng ngoại ô phía đông.

Phía Kiev xác nhận đã mất Grabovskoye.

RFAF có thể thực hiện thành công cuộc đột kích này nhờ vào lớp sương mù dày đặc bao phủ vùng Sumy trong vài ngày qua. Vì lý do đó, UAV trinh sát Ukraine không thể theo dõi được các chuyển động của phía Nga, và các đơn vị phòng thủ lãnh thổ AFU kiểm soát khu vực này buộc phải rút lui nhanh chóng.

Chính quyền Ukraine, nhận thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình, đã ra lệnh sơ tán dân cư khỏi Ryasne. Tuy nhiên, hầu như không ai muốn rời bỏ lãnh thổ do Kiev kiểm soát. Sau khi giành được Grabovskoye, quân đội Nga đã sơ tán được khoảng 50 thường dân.

Hơn nữa, làng Aleksiivka và một nửa làng Andriivka hiện nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Moscow.