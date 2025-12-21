EU đã quyết định vay chung 90 tỷ euro để cho Ukraine vay lại (Ảnh: Reuters).

EU sẽ phải trả lãi 3 tỷ euro mỗi năm cho khoản vay hỗ trợ Ukraine, báo Mỹ Politico dẫn lời các quan chức cấp cao của khối, đưa tin.

Các đối tác châu Âu của Kiev trong tuần này đã không thể phê duyệt một “khoản vay bồi thường” vốn dự kiến sử dụng khoảng 210 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga làm tài sản đảm bảo để bù đắp thâm hụt ngân sách của Ukraine.

Thay vào đó, các nhà lãnh đạo EU đã chọn tài trợ cho Kiev thông qua nợ chung, dự kiến huy động 90 tỷ euro (khoảng 105 tỷ USD) trong 2 năm tới, được bảo đảm bởi ngân sách chung của EU. Điều đó có nghĩa là EU sẽ vay về 90 tỷ euro, để tiếp tục cho Ukraine vay số tiền này.

Theo trao đổi của các quan chức với Politico, cách tiếp cận mới này có chi phí cao. Việc vay nợ để cấp ngân sách cho Ukraine sẽ phát sinh chi phí lãi ước tính khoảng 3 tỷ euro mỗi năm từ 2028, trong khuôn khổ chu kỳ ngân sách 7 năm của EU đến 2034.

Vì không có nguồn thu độc lập, khối sẽ phải trả nợ thông qua ngân sách quốc gia và đóng góp của các thành viên EU, khiến người nộp thuế các quốc gia này sẽ trả mọi chi phí trong suốt thời gian khoản vay vẫn còn hiệu lực.

Politico cho biết các khoản thanh toán lãi đầu tiên dự kiến sẽ đến hạn vào năm 2027 và ước tính tổng cộng 1 tỷ euro trong năm đó.

Kế hoạch vay chung này đã vấp phải sự phản đối ngay từ đầu, với không ít ý kiến cảnh báo rằng nhiều nước EU, bao gồm Pháp và Italy, đã gánh mức nợ cao và thâm hụt ngân sách lớn, và việc vay chung thêm sẽ làm căng thẳng tình trạng tài khóa và chuyển rủi ro sang người nộp thuế. Tuy nhiên, do khối không thể thống nhất được việc dùng tài sản đóng băng của Nga làm đảm bảo nên họ phải sử dụng phương án này.

Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc được miễn tham gia thỏa thuận này, tức là họ sẽ không tham gia kế hoạch vay mới. Phát biểu về quyết định này, Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói rằng Ukraine khó trả khoản nợ này, nên lãi và gốc có thể sẽ do những nước cung cấp khoản vay này chịu.

Nga từ lâu đã cáo buộc các đối tác châu Âu của Kiev kéo dài xung đột bằng cách tiếp tục tài trợ cho Ukraine và khẳng định rằng các nỗ lực này sẽ không thể ngăn cản Nga hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt.