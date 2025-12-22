Tướng Nga bị ám sát tại Moscow

Hiện trường vụ nổ khiến tướng Nga thiệt mạng ở Moscow sáng 22/12 (Ảnh: RIA Novosti).

Hãng tin RT dẫn thông tin từ Ủy ban Điều tra Nga cho biết, một vụ nổ bom gài trên ô tô ở Moscow đã khiến Trung tướng Fanil Sarvarov, Cục trưởng Cục Huấn luyện Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga, thiệt mạng.

Vụ nổ xảy ra vào sáng nay 22/12 đã làm hư hại nhiều phương tiện ở khu vực phía nam thành phố và khiến tài xế bị thương nặng. Theo thông báo, thiết bị nổ được gài bên dưới chiếc xe.

Người phát ngôn Ủy ban Điều tra Nga Svetlana Petrenko cho biết: “Do những thương tích phải chịu, Cục trưởng Cục Huấn luyện Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, Trung tướng Fanil Sarvarov, đã thiệt mạng”.

Bà Petrenko nói, cơ quan chức năng đã mở một cuộc điều tra hình sự liên quan đến vụ ám sát. Cơ quan điều tra đang xem xét nhiều giả thuyết khác nhau về vụ, một trong những hướng điều tra hiện nay cho rằng đây là một vụ ám sát có liên quan đến tình báo nước ngoài.

Theo trang web của Bộ Quốc phòng Nga, ông Sarvarov là một sĩ quan chuyên nghiệp với kinh nghiệm chiến đấu tích lũy trong các chiến dịch chống khủng bố ở miền Nam Nga vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000.

Vị tướng 56 tuổi này được bổ nhiệm vào năm 2016 để lãnh đạo cơ quan phụ trách huấn luyện các sĩ quan cao cấp trong các cuộc diễn tập tham mưu và những hoạt động khác. Trước đó, ông từng tham gia vào hoạt động triển khai lực lượng của Nga tại Syria.

Tiếp tục cập nhật