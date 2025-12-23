Nga không kích rung chuyển Ukraine

Tên lửa từ tỉnh Belgorod của Nga bay về phía tỉnh Kharkov của Ukraine (Ảnh minh họa: AFP).

Theo trang tin Pravda, rạng sáng 23/12, các vụ nổ được ghi nhận tại thành phố Rivne ở miền Tây Ukraine, tại các cộng đồng Burshtyn và Rohatyn (đều thuộc tỉnh Ivano-Frankivsk), cũng như ở vùng ngoại ô thành phố Cherkasy.

Cảnh báo không kích đã được kích hoạt tại gần như toàn bộ các khu vực trên cả nước, khi Không quân Ukraine cảnh báo về việc Nga phóng hàng trăm UAV và hàng chục tên lửa.

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết việc cắt điện khẩn cấp đã được áp dụng tại một số khu vực trên toàn quốc, trong bối cảnh Nga tấn công các mục tiêu hạ tầng năng lượng.

“Ngay khi tình hình an ninh cho phép, các đội cứu hộ và chuyên gia năng lượng sẽ bắt đầu khắc phục hậu quả của cuộc tấn công để khôi phục nguồn điện cho các khu vực nhanh nhất có thể”, Bộ Năng lượng Ukraine cho hay.

Hiện chưa có thông tin ngay lập tức về quy mô cuộc không kích cũng như mức độ thiệt hại gây ra.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cảnh báo người dân Ukraine cần chuẩn bị tinh thần trước nguy cơ các đợt tập kích quy mô lớn của Nga trong dịp Giáng sinh.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi một lần nữa nêu vấn đề phòng không và bảo vệ các cộng đồng của mình, đặc biệt là vào các ngày 23, 24 và 25/12”.

Cuộc tập kích mới nhất của Nga diễn ra không lâu sau các cuộc thảo luận giữa các đại diện của Mỹ với phái đoàn Ukraine và phái đoàn Nga tại Miami cuối tuần qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, đàm phán vẫn đang diễn ra tích cực và có tiến triển. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng nói rằng các cuộc tham vấn đã đạt được đột phá.

Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ tuyên bố về kết quả đột phá của tiến trình đàm phán.

Trước đó, Nga cũng bác bỏ đề xuất ngừng bắn dịp Giáng sinh. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, lập trường của Moscow vẫn không thay đổi, Nga ủng hộ một thỏa thuận hòa bình bền vững thay vì một lệnh ngừng bắn tạo khoảng nghỉ cho Ukraine tập hợp lực lượng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây một lần nữa khẳng định Moscow sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine cho đến khi đạt các mục tiêu đề ra.

Moscow tuyên bố ủng hộ mọi nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine bằng biện pháp ngoại giao hòa bình. Tuy nhiên, Moscow cũng nhấn mạnh, bất cứ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải giải quyết vấn đề gốc rễ của xung đột. Tuyên bố này của Moscow được hiểu là NATO phải ngừng mở rộng về phía đông, Ukraine cam kết trung lập và công nhận chủ quyền một số lãnh thổ thuộc Nga.