Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc vào cao điểm mùa nghỉ lễ Quốc khánh

Sóng lớn đánh vào bờ biển ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc vào ngày 5/10 do ảnh hưởng của bão Matmo (Ảnh: AFP)

Theo Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc (CCTV), bão Matmo đổ bộ tỉnh Quảng Đông nước này vào khoảng 14h50. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc ghi nhận bão Matmo có sức gió hơn 150km/h khi tiếp cận bờ biển Trung Quốc.

Hàng trăm nghìn người ở Trung Quốc phải sơ tán, trong đó có 197.000 người ở đảo Hải Nam và 150.000 người ở tỉnh Quảng Đông. Các phương tiện giao thông công cộng, công trường xây dựng và doanh nghiệp ngừng hoạt động tại các thành phố ven biển như Hải Khẩu, Văn Xương, Trạm Giang và Mậu Danh.

Trong khi đó, các chuyến bay và nhiều sự kiện bị hủy bỏ tại tỉnh đảo Hải Nam, gây gián đoạn trong mùa nghỉ lễ cao điểm.

Cơn bão đổ bộ vào giữa kỳ nghỉ lễ kéo dài 8 ngày ở Trung Quốc, bắt đầu từ Quốc khánh vào hôm 1/10, trong đó dự kiến người dân nước này ​​sẽ thực hiện khoảng 2,36 tỷ chuyến đi.

Thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây cũng thông báo tạm dừng hoạt động làm việc, học tập và giao thông.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết cường độ cơn bão dự kiến giảm dần sau khi đổ bộ. Tuy nhiên, mưa lớn và gió mạnh dự kiến tiếp diễn cho đến ngày 6/10 tại Hải Nam và một số khu vực Quảng Đông, Quảng Tây.

Matmo đã càn quét qua miền núi phía bắc Philippines vào hôm 3/10, nơi hàng nghìn người đã phải sơ tán. Tại thời điểm đổ bộ Philippines, sức gió duy trì tối đa gần tâm bão là 130km/h.