Bão Matmo đổ bộ lần hai vào Trung Quốc, gây mưa lớn diện rộng

Biển động mạnh khi bão Matmo đổ bộ tỉnh Hải Nam hôm 5/10 (Ảnh: Xinhua).

Theo Cơ quan Khí tượng Trung Quốc (CMA), bão Matmo đã đổ bộ lần thứ hai vào khu vực ven biển thành phố Phòng Thành Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, vào khoảng 1h10 sáng 6/10.

Khi đổ bộ, tâm bão có sức gió cực đại duy trì ở cấp 10, tương đương bão nhiệt đới mạnh với vận tốc hơn 100km/h.

Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc (Video: AP).

Bão Matmo đang di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 15-20 km/h và được dự báo sẽ dần suy yếu, song tiếp tục gây mưa to và gió mạnh tại các khu vực ven biển, cơ quan này cho biết. CMA đã ban hành cảnh báo màu xanh về bão vào lúc 6h sáng hôm nay.

Mưa bão khiến cây gãy đổ ở tỉnh Hải Nam (Ảnh: Xinhua).

Theo CMA, từ 8h sáng nay đến 8h sáng 7/10, khu vực tây bắc và bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, miền nam Quảng Tây và các vùng ven biển, tây nam Quảng Đông và ven biển đảo Hải Nam sẽ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Riêng phía bắc vịnh Bắc Bộ và nam Quảng Tây, gió có thể đạt cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Mưa lớn cũng được dự báo xảy ra tại miền trung và tây Quảng Tây, tây nam Quý Châu, đông nam Vân Nam và tây Hải Nam, trong đó một số khu vực ở tây Quảng Tây và đông nam Vân Nam có thể hứng chịu mưa như trút nước với lượng mưa 100-190 mm.

Đường ngập ở Hải Nam do mưa bão (Ảnh: Xinhua).

Trong 3 ngày tới, bão Matmo được dự báo tiếp tục gây mưa to tại Quảng Tây và Vân Nam, cùng gió mạnh ở vùng ven biển Quảng Tây và vịnh Bắc Bộ. CMA cảnh báo nguy cơ cao xảy ra thiên tai thứ cấp.

Ngoài ra, mưa thường xuyên cũng được dự báo ở lưu vực Tứ Xuyên, miền đông khu vực Tây Bắc Trung Quốc, Nội Mông và miền Bắc Trung Quốc; trong khi không khí lạnh có thể gây mưa và tuyết tại cao nguyên Thanh Tạng và Tân Cương, ảnh hưởng đến giao thông, nông nghiệp và du lịch.

Đài quan sát Hong Kong đã hủy toàn bộ tín hiệu cảnh báo bão vào lúc 22h20 ngày 5/10 sau khi Matmo suy yếu dần. Tuy nhiên, gió mạnh cục bộ vẫn có thể xuất hiện ở vùng biển xa bờ và vùng núi cao, biển động mạnh sẽ còn tiếp diễn. Người dân được khuyến cáo tránh xa bờ biển và không tham gia các hoạt động dưới nước.

Trước đó, Matmo lần đầu đổ bộ vào bờ đông huyện Từ Văn, tỉnh Quảng Đông hôm 5/10. Các hình ảnh ghi lại cũng cho thấy bão tàn phá các thành phố Hải Khẩu và Văn Xương (tỉnh Hải Nam), thổi bay mái tôn và quật ngã cây cối.

Tính đến 20h ngày 4/10, tổng cộng hơn 151.000 người đã được sơ tán tại tỉnh Quảng Đông, trong đó 10.000 người di chuyển bằng đường biển và hơn 141.000 người bằng đường bộ.