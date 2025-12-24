Ukraine tuyên bố phá hủy "sát thủ săn ngầm" duy nhất của Nga ở Crimea

Hình ảnh mà Ukraine mô tả là "sát thủ săn ngầm" Il-38N của Nga bị nhắm mục tiêu (Ảnh: SBU).

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết họ đã vô hiệu hóa một máy bay tuần tra hàng hải Il-38N của Nga trước một chiến dịch riêng biệt nhằm tập kích một tàu ngầm lớp Kilo của Nga tại cảng Novorossiysk, Crimea.

Theo Ukraine, chiến dịch tập kích hôm 15/12 của họ gồm 2 giai đoạn. SBU cho biết đòn tấn công vào máy bay là bước chuẩn bị then chốt, ngăn chặn lực lượng Nga phát hiện và phá vỡ cuộc tấn công tàu ngầm.

Sau đó, Ukraine tuyên bố đã dùng tàu lặn không người lái (UUV) lao vào tàu ngầm lớp Kilo của Nga, trị giá 400-500 triệu, được trang bị bệ phóng tên lửa hành trình Kalibr.

Hạm đội Biển Đen của Nga bác bỏ tuyên bố của Ukraine về vụ tập kích tàu ngầm.

"Không có tàu chiến hay tàu ngầm nào thuộc Hạm đội Biển Đen đóng tại căn cứ hải quân Novorossiysk, cũng như thủy thủ đoàn trên các tàu, bị tổn hại do hành động phá hoại và vẫn làm nhiệm vụ bình thường", các hãng tin của Nga dẫn thông báo của Hạm đội Biển Đen cho biết.

Tuy nhiên, Nga chưa lên tiếng về các thông tin mà Kiev cung cấp liên quan tới chiếc máy bay Il-38N.

Theo SBU, máy bay Il-38N bị đánh trúng tại căn cứ không quân Yeysk, nơi đặt Trung tâm Huấn luyện tổ bay và sử dụng tác chiến số 859 của Không quân Hải quân Nga. Chiến dịch do các sĩ quan của Cục 13 thuộc Cục Phản gián Quân sự SBU thực hiện.

Il-38N là máy bay chống ngầm tầm xa đã được hiện đại hóa, dùng cho trinh sát hàng hải, phát hiện tàu ngầm, kiểm soát khu vực, rải thủy lôi và tấn công bằng ngư lôi. Giới chức Ukraine cho biết chiếc máy bay này đã tích cực đối phó hoạt động của các UUV của SBU trên Biển Đen.

SBU cho biết Nga chỉ có duy nhất một máy bay thuộc lớp này trong khu vực, đủ khả năng phát hiện UUV Sub Sea Baby của Ukraine trong quá trình tiếp cận mục tiêu. Việc vô hiệu hóa chiếc máy bay này đã cho phép giai đoạn chính của chiến dịch được thực hiện suôn sẻ, SBU tuyên bố.

Theo SBU, máy bay Il-38N bị tấn công bằng một thiết bị bay không người lái mang đầu đạn nổ trên không, chứa khoảng 2.000 mảnh văng. Vụ nổ xảy ra phía trên khoang thiết bị chính và khoang radar của máy bay, đồng thời làm hư hại một động cơ. SBU ước tính giá trị của chiếc Il-38N vào khoảng 24 triệu USD.

Ukraine được cho là đang tìm cách chứng minh rằng nước này có thể gây thiệt hại cho Nga, đặc biệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Kiev không "nắm giữ quân bài" nào trong các cuộc đàm phán.

Người phát ngôn hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk cho biết chiến dịch tấn công tàu ngầm - mà ông mô tả là mục tiêu khó tấn công nhất - đánh dấu "một bước ngoặt khác" trong cuộc chiến hải quân giữa Ukraine và Nga.

Ukraine có lực lượng hải quân không thể so sánh với Nga về nguồn lực và vũ khí nhưng Kiev trong thời gian qua đã gây ra thiệt hại cho đối thủ bằng các thiết bị không người lái nhỏ và tốc độ cao. Nga đã tăng cường các biện pháp đối phó như triển khai máy bay chiến đấu, trực thăng và tàu tuần tra để ngăn chặn các xuồng, tàu lặn tự sát trước khi chúng kịp tiếp cận mục tiêu.