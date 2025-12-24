Ukraine khôi phục hoạt động của hệ thống đăng ký cử tri

Một cử tri Ukraine bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương ở Kiev vào năm 2020 (Ảnh: AFP).

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang thảo luận về việc tổ chức bầu cử trong thời chiến, dưới tác động từ Mỹ và những lời kêu gọi từ Nga về việc Ukraine tiến hành các cuộc bỏ phiếu.

Tuy nhiên, theo luật pháp Ukraine, bầu cử bị cấm trong thời gian thiết quân luật, và giới chức cho rằng các hoạt động giao tranh đang diễn ra, rủi ro an ninh cùng tình trạng di dân quy mô lớn khiến một quy trình bầu cử hợp pháp là không khả thi.

CEC cho biết hệ thống đăng ký cử tri đã được khôi phục ở phần liên quan đến tương tác với công dân, bao gồm quyền truy cập cổng trực tuyến. Hệ thống này từng bị đình chỉ ngay sau khi chiến sự bùng nổ nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân và giảm thiểu các mối đe dọa an ninh mạng.

Phó Chủ tịch CEC Serhiy Dubovyk cho biết quyết định được đưa ra sau một thời gian dài triển khai các công việc kỹ thuật và tổ chức, tập trung vào an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và độ ổn định của các hệ thống số phục vụ bầu cử trong điều kiện thời chiến.

“CEC đang nỗ lực bảo vệ tối đa dữ liệu cử tri, đồng thời bảo đảm tính cởi mở và khả năng tiếp cận của các nguồn thông tin công”, ông Dubovyk nói.

David Arakhamia, lãnh đạo tại nghị viện của đảng cầm quyền Đầy tớ của Nhân dân, cho rằng quyết định này cho phép khôi phục tương tác giữa cơ quan bầu cử, công dân và các thể chế nhà nước.

“Cập nhật hệ thống đăng ký cử tri là một trong những điều kiện cơ bản để tổ chức bất kỳ cuộc bầu cử nào”, ông Arakhamia nói, đồng thời nhấn mạnh chiến sự đã tác động mạnh đến tình hình nhân khẩu của Ukraine và hệ thống đăng ký cần phản ánh những thay đổi đó.

Mỹ trong thời gian qua nhiều lần thúc giục Ukraine tổ chức bầu cử dù Kiev từng nêu ra những khó khăn khi làm vậy.

Đáp lại, Quốc hội Ukraine ngày 22/12 đã thành lập một nhóm công tác để xem xét khả năng tổ chức bầu cử trong thời chiến, dù các quan chức vẫn khẳng định việc bỏ phiếu khi giao tranh đang diễn ra là không khả thi.

Giới chức Ukraine nhiều lần cho biết bầu cử trong thời chiến sẽ đe dọa an toàn của cử tri, nhân viên bầu cử và ứng viên, đồng thời làm suy yếu tính bí mật lá phiếu, điều kiện vận động công bằng và cơ chế giám sát tại các khu vực tiền tuyến và vùng bị đối phương kiểm soát.

Hàng triệu người Ukraine hiện ở nước ngoài, phải di dời trong nước hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang, khiến việc tham gia và xác minh cử tri trở nên đặc biệt phức tạp.

Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine chỉ có thể sẵn sàng cho bầu cử sau khi có các bảo đảm an ninh và khi khung pháp lý liên quan được thông qua.

Ngày 9/12, ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử trong vòng 60-90 ngày, nhưng chỉ khi Mỹ và các đồng minh châu Âu bảo đảm an ninh cho toàn bộ giai đoạn bỏ phiếu.

Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng xem xét việc ngừng các cuộc tập kích sâu nếu Ukraine tổ chức bầu cử. Tổng thống Putin nhấn mạnh 5-10 triệu công dân Ukraine đang sinh sống tại Nga phải được phép tham gia bầu cử.

Theo ông Putin, Nga “đã nêu rõ khả năng hỗ trợ… khi Ukraine quyết định tổ chức bầu cử tổng thống hoặc quốc hội”.