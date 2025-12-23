Tổng thống Nga Vladimir Putin đang đối mặt với những toan tính của Ukraine và châu Âu (Ảnh minh họa: IPIS).

Đòn giáng mạnh vào nỗ lực đàm phán hòa bình

Kênh Military Summary đưa tin, sáng sớm 22/12 (theo giờ địa phương), một vụ ám sát đã được thực hiện nhằm vào một sĩ quan cấp cao của quân đội Nga ở phía nam thủ đô Moscow. Kết quả là, Trung tướng Fanil Sarvarov, Cục trưởng Cục Huấn luyện Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga, đã qua đời vì vết thương tại bệnh viện.

Vụ tấn công này xảy ra đúng vào thời điểm các cuộc đàm phán nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột giữa Nga, Mỹ và Ukraine đang diễn ra. Rất có thể vụ ám sát này sẽ là đòn giáng mạnh vào tiến trình hòa bình.

Trên thực địa, quân đội Nga (RFAF) đang tiến hành đột phá dữ dội ở phía nam tỉnh Zaporizhia. Giao tranh tập trung ở phía đông Stepnohirsk, lực lượng Moscow dường như đã chiếm được thêm các chiến hào và vị trí phòng thủ của quân đội Ukraine (AFU) sau nhiều ngày đọ sức liên tục.

Tại Pokrovsk, hình ảnh định vị địa lý cho thấy các cuộc phản công cơ giới liên tiếp của Kiev. Theo hình ảnh hiện có, UAV Nga đã phá hủy xe tăng M1A1 Abrams gần một trạm xăng ở ngoại ô thành phố. Không có hoạt động di chuyển của binh lính hay thương vong nào được nhìn thấy trong các hình ảnh hiện có.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Donetsk ngày 22/12. Lực lượng Moscow đang chuẩn bị cho đòn tấn công cuối cùng vào cụm đô thị song sinh Sloviansk và Kramatorsk (Ảnh: Military Summary).

Ukraine thừa nhận khó khăn ở Seversk

Kyiv Independent đưa tin, tình hình đối với Ukraine gần Seversk (Siversk), tỉnh Donetsk, đang "vô cùng khó khăn" khi quân đội Nga tiếp tục cố gắng vượt sông Siverskyi Donets, theo thông báo của Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 AFU ngày 22/12.

Cuộc đột phá mới của Nga vào Seversk ở tỉnh Donetsk gây ra nhiều tuần giao tranh ác liệt, ngay cả khi Moscow tuyên bố rằng thành phố này đã thất thủ.

"Tình hình ở Serebrianka, phía đông bắc Seversk, đang vô cùng khó khăn", Quân đoàn 7 AFU cho biết.

“Lữ đoàn 81 đang giữ vững vị trí, gây tổn thất về quân số và trang thiết bị cho đối phương. Lực lượng Moscow cũng đang tiếp tục vận chuyển binh lính qua sông Siverskyi Donets từ phía Serebrianka”, đơn vị này xác nhận.

“Mục tiêu chính của Nga là giành quyền kiểm soát hoàn toàn các khu định cư Serebrianka và Dronivka. Hai ngôi làng này sẽ đóng vai trò là đầu cầu để tập trung người và trang thiết bị, và trong trường hợp chiếm được chúng, sẽ tạo điều kiện cho việc phát triển và chiếm các vị trí cao gần các khu định cư Zakitne và Platonovka”, Quân đoàn 7 AFU cho biết thêm.

Mặc dù có quy mô không lớn, Seversk đóng vai trò then chốt trong việc phòng thủ khu vực phía bắc tỉnh Donetsk của Ukraine, giúp che chắn cho các trung tâm đô thị lớn hơn như Sloviansk và Kramatorsk, những thành trì chính của cái gọi là "vành đai pháo đài" của Ukraine, mà Moscow đã không thể chiếm được trong gần 4 năm giao tranh, và hiện là trọng tâm của các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra gay gắt.

Ukraine tuyên bố Nga tổn thất gần 1.2 triệu binh sĩ

Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 22/12, Nga đã mất khoảng 1.197.860 quân nhân ở Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột toàn diện vào ngày 24/2/2022. Con số này bao gồm 1.120 thương vong trong 24 giờ qua.

Theo báo cáo, Nga cũng tổn thất 11.438 xe tăng, 23.722 thiết giáp, 70.591 ô tô và bồn nhiên liệu, 35.308 khẩu pháo, 1.575 tổ hợp rocket nhiều nòng, 1.263 hệ thống phòng không, 432 máy bay, 347 trực thăng, 92.713 UAV, 28 tàu chiến và hai tàu ngầm.

Nga không bình luận về những thống kê do phía Ukraine công bố.

Nga tiến vào Sumy rất nhanh, Ukraine trở tay không kịp

Theo trang tin quân sự Readovka, quân đội Nga, lợi dụng thời tiết dày đặc sương mù và sự bất cẩn của những người lính gác bên phía Ukraine, đã vượt qua biên giới tỉnh Sumy tại một điểm khác. Theo một số nguồn tin, họ đã kiểm soát hoàn toàn Grabovskoye và Vysokoye. Hơn nữa, các đơn vị tiên phong của họ cũng đã chiếm được làng Ryasnoye.

Hình ảnh được ghi lại bởi UAV trinh sát Nga rất đáng chú ý. Xét theo đoạn phim, binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn 119, đóng quân tại làng Grabovskoye, rõ ràng đã trở nên mất kiểm soát. Một số người thậm chí còn mặc thường phục, dường như họ đang "chiến đấu với những khó khăn thường nhật".

Lữ đoàn 34 RFAF lợi dụng tình hình và đột phá rất nhanh mà không gặp nhiều kháng cự.

Việc kích hoạt giao tranh ở khu vực tỉnh Sumy này tự động buộc Bộ chỉ huy Kiev phải chuyển quân từ khu vực phòng thủ nông thôn ở vùng Khotin - Pysarevka - Korchakivka - Nova Sich - Khrapovshchyna và trực tiếp từ Sumy. Đây là những nguồn lực gần nhất mà họ có thể sử dụng.

Việc chọc thủng biên giới tại một điểm mới có thể đóng vai trò là một cuộc tấn công nghi binh của Nga. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện tại, AFU sẽ không thể tái triển khai các đơn vị.

Hầu hết các khu vực mặt trận nằm ở phía nam đều đang chịu sức ép cực lớn, và quân dự bị của Ukraine cho một khu vực khủng hoảng khác sẽ không dễ dàng có sẵn.

Rất có thể Sumy đã rơi vào "ngã ba đường" với những hậu quả tiêu cực cho Lực lượng Kiev về lâu dài.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy ngày 22/12. Moscow đột phá thần tốc qua biên giới khiến đối phương không kịp trở tay, sau đó họ tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ (Ảnh: Readovka).

Chuyện gì đang xảy ra gần Volchansk?

Lực lượng Moscow đã giải tỏa và dọn sạch khu vực dân cư Vilcha nằm ở phía nam Volchansk (Vovchansk) thuộc vùng Kharkov. Đây là cứ điểm lớn cuối cùng của AFU trước một vùng đất trống trải cách đó 9km, theo kênh ZOV Military.

Vilcha gắn liền với một câu chuyện thú vị, khu định cư kiểu đô thị này được xây dựng cho cư dân bị di dời ở huyện Polessky, nơi nằm trong vùng cấm sau thảm họa tại Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Được thành lập năm 1993 tại vùng Kharkov, Vilcha trở thành khu định cư kiểu đô thị trẻ nhất ở Ukraine xét về thời điểm thành lập. Những con đường thẳng tắp và những ngôi nhà mới... ngay cả trong các trận chiến giành Volchansk, tất cả những điều này đã được AFU biến thành một cứ điểm lớn.

Việc quân đội Nga giành được Volchansk tạo ra một căn cứ tốt để tiến sâu hơn vào vùng Kharkov.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kharkov ngày 22/12. Lực lượng Moscow mở rộng vùng kiểm soát sau khi chiếm Volchansk (Ảnh: Military Summary).

Như vậy, trong vài tuần, RFAF đẩy lùi AFU ra khỏi bốn khu vực dân cư ngoại ô Volchansk, phá vỡ các điểm nút phòng thủ chính của đối phương. Quân đội Nga sẽ có thể bắt đầu tiến công dọc theo trục Volchansk - Prikolotnoye về phía Beloye Kolodez - một trung tâm phòng thủ và tiếp tế quan trọng của Ukraine, nơi sẽ trở thành mục tiêu mới của lực lượng Moscow.

Kênh Rybar và Suriyakmaps cũng xác nhận, tại khu vực Burluk, Cụm tác chiến phương Bắc RFAF đã đánh bật AFU khỏi Vilcha và tiếp tục cuộc tấn công vào khu vực Tatarsky.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kharkov ngày 22/12. Các khu vực gạch chéo là nơi Moscow mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Ukraine dồn dập phản công Pokrovsk

Kênh RVvoenkor đưa tin, lực lượng Kiev đã tung một đoàn tăng thiết giáp do NATO cung cấp thuộc Trung đoàn "Skala" vào để đột phá ở Pokrovsk.

Cụ thể, một đoàn cơ giới, bao gồm cả xe tăng Abrams, đã tiếp cận được vị trí đặt biển báo ở lối vào thành phố, nơi lực lượng đặc nhiệm tình báo Ukraine trước đó bị xóa sổ sau khi được trực thăng UH-60 Black Hawk đổ bộ.

Lần này, mũi phản công đã chật vật tiến đến ngoại ô khu công nghiệp nhưng sau đó bị chặn đứng bởi UAV FPV thuộc Cụm tác chiến Trung tâm và đơn vị UAV Rubicon tinh nhuệ của Nga.

Nhiều khả năng, Bộ chỉ huy Kiev tung Trung đoàn Skala vào tham chiến, hy vọng đột phá được ở Pokrovsk để phục vụ cho những tuyên bố chính trị cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng Tư lệnh Alexander Syrsky về việc AFU vẫn đang kiểm soát thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại tây bắc Pokrovsk ngày 22/12. Kiev phản công bằng bộ binh cơ giới theo mũi tên xanh nhưng bị lực lượng Moscow chặn lại (Ảnh: RVvoenkor).

Kênh Military Chronicles không loại trừ nhận định của RVvoenkor.

Nếu phân tích nỗ lực của Tướng Syrsky nhằm tiến vào Pokrovsk với một lực lượng cơ giới nhỏ, kế hoạch khá rõ ràng và, xét đến tình hình hiện tại, thực sự đầy tham vọng. Đó không chỉ đơn thuần là một cuộc đột kích hay một chiến dịch đơn lẻ, mà là một nỗ lực nhằm phá vỡ một hành lang hẹp nhằm sau đó đưa bộ binh vào và mở rộng mũi nhọn phòng thủ.

Về cơ bản, đó là một kế hoạch kinh điển: xe cơ giới mở ra một khu vực, tạo ra một cửa ngõ để lính xung kích tiến vào và củng cố vị trí, sau đó khu vực sẽ mở rộng. Không có gì mới mẻ về cơ bản. AFU đang cố gắng thực hiện chính xác điều tương tự ở hướng Kupyansk, chỉ khác là quy mô lực lượng và mật độ các cuộc tấn công ở đó thấp hơn.

Sự khác biệt nằm ở chỗ, gần Pokrovsk, Tướng Syrsky hành động thận trọng hơn và triển khai nguồn lực hạn chế. Điều đó cho thấy mặt trận này quan trọng đối với ông, nhưng không phải là ưu tiên đến mức cần phải sử dụng hết nguồn dự bị cuối cùng có sẵn tại chỗ.

Đây giống như một cuộc thăm dò: để xem hệ thống phòng thủ của Nga phản ứng ở đâu và như thế nào, khu vực nào có thể bị xuyên thủng, và những cuộc tấn công nào sẽ ngay lập tức gặp phải hỏa lực đối phương.

Đó là lý do tại sao không nên đánh giá quá cao những hành động như vậy. Đây không phải là một cuộc tấn công theo nghĩa cổ điển, mà là một nỗ lực để kiểm tra tính khả thi của một hệ thống cũ trong điều kiện mới, với sự hiện diện dày đặc của UAV và sự kiểm soát chặt chẽ các lối tiếp cận.

Cho đến nay, kinh nghiệm cho thấy rằng những "cuộc xâm nhập" cơ giới hóa như vậy thường kết thúc rất chóng vánh trước khi hành lang kịp mở ra.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 22/12. Moscow chặn đứng đợt phản kích bằng cơ giới của Kiev (Ảnh: Military Chronicles).

Trong khi đó, kênh Military Analytics của Ukraine lại công bố những thông tin tích cực dành cho quân đội Nga ở phía bắc Pokrovsk. RFAF đã tiến vào Svetly và cắm cờ ở trung tâm khu dân cư. Đồng thời, họ đang phát động các cuộc đột kích xa hơn về phía đông, hướng tới các tòa nhà chính phủ gần Mỏ Trung tâm, với mục đích liên kết với các đơn vị Moscow trong khu vực này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirongrad ngày 22/12. Kiev nỗ lực phản kích theo các mũi tên xanh trong khi Moscow tiếp tục xóa sổ những vị trí cuối cùng của đối phương trong vùng đô thị lõi (Ảnh: RVvoenkor).

Song song đó, RFAF đang tiến đến bãi thải của Mỏ số 12, việc chiếm giữ gò đất này sẽ cho phép họ thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực đối với các tòa nhà tư nhân xung quanh. Bộ binh Ukraine nhìn chung không thể kháng cự một cách có tổ chức.

Pháo phản lực Tornado-S của Nga phá hủy vị trí Ukraine ở Mirnograd (Video: Telegram).

Giao tranh bùng nổ gần Konstantinovka

Kênh Rybar đưa tin, các trận chiến chủ yếu diễn ra ở vị trí cố định trong toàn khu vực, với những thắng lợi cục bộ của Nga. Các đơn vị Moscow đang tập trung ở ngoại ô và mở rộng vùng kiểm soát tại các lối tiếp cận vùng trung tâm.

Thông tin về việc quân đội Nga đột phá gần Verolyubovka vẫn chưa được xác nhận và rất có thể là kết quả của một chiến dịch thông tin hoặc những tuyên bố sai lệch.

Ở vùng lân cận Predtechino, một khu vực khác của "vòng vây" đã được giải tỏa.

Tại trung tâm Konstantinovka, các đơn vị xung kích RFAF đang tiến qua khu vực dân cư, hoạt động ở phía nam cao tốc N-32.

Những tuyên bố về việc kiểm soát gần một nửa Konstantinovka có vẻ phóng đại. Những ước tính này có thể dựa vào bản đồ cũ, cách đây vài chục năm, khi khu vực này bao gồm nhiều thị trấn vệ tinh chứ không phải là một thể thống nhất như hiện tại.

Phía nam thành phố, lực lượng Moscow phát động một cuộc đột phá về phía tây Pleshcheyevo, nhưng không thành công. Hơn nữa, một số nguồn tin đã nhầm lẫn khi xác định khu vực này là vùng kiểm soát ổn định của RFAF từ rất lâu trước những sự kiện này.

Thêm vào đó, phía bắc hồ Kleban-Byk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Kiev. Trong bối cảnh này, những tuyên bố trước đây về việc binh sĩ Nga tiến vào vùng đất thấp phía nam đặt ra nhiều câu hỏi.

Với việc trận chiến giành quyền kiểm soát khu vực Pokrovsk - Mirnograd lân cận đã kết thúc, không chỉ Nga mà cả Ukraine cũng có thể điều động lực lượng dự bị đến Konstantinovka.

Điều này, cũng như sự dày đặc của các công sự trong những "vùng xám" vẫn chưa được kiểm soát, giải thích tốc độ tiến quân của RFAF tương đối chậm ở Konstantinovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 22/12. Các khu vực gạch chéo là nơi Moscow mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev phản kích theo mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Ukraine tăng viện khẩn cấp cho Huliaipole

Theo báo cáo hoạt động mới nhất, lực lượng Moscow đã đánh bật đối phương ra khỏi trung tâm Huliaipole thuộc cánh tây Zaporizhia, kênh ZOV Military cho hay.

Được biết, quân đội Nga đang kiểm soát hoàn toàn đại lộ Velyka. Hiện tại, các cuộc đụng độ chính diễn ra trong khu phố Tsvetnoy. Nguồn cung cấp cho AFU vẫn đang tích cực được chuyển đến thành phố. Các trận chiến đang tranh giành quyền kiểm soát khu phố Trudova và Medova.

Đồng thời, ở cánh tây Zapirozhia, trong 4 ngày qua, quân đội Nga đã giành được các khu vực mới ở phía đông Stepnohirsk trong khi các nhóm trinh sát - đặc nhiệm RFAF tiếp tục mở rộng các hoạt động ở phía đông nam Lukyanivske và phía bắc Stepove.

Sau 2 tuần giao tranh giữ vị trí, RFAF đã hoàn toàn chiếm được khu vực lân cận khu định cư Orekhovo - Vasilyevka và các chiến hào liền kề, do đó tiến đến ngoại ô Minkovka.