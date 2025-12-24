Mỹ tiết lộ 4 tài liệu then chốt được bàn thảo để khép lại chiến sự Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Jared Kushner, gặp Bộ trưởng Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov và các thành viên khác của phái đoàn Ukraine tại Hallandale Beach, Florida vào tháng 11 (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc trao đổi của Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker với Fox News vào ngày 23/12, người dẫn chương trình nhắc lại rằng, theo Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, ông không thể khẳng định chắc chắn rằng hòa bình sẽ đạt được. Hiện tại, nhiều vấn đề phụ thuộc vào Nga.

“Tôi nghĩ có khả năng chúng ta sẽ đạt được. Tôi cũng nghĩ có khả năng chúng ta sẽ không đạt được. Điều còn thiếu ở đây, tất nhiên, là bất kỳ dấu hiệu nào từ Nga cho thấy họ đồng ý với bất kỳ điều gì đang được thảo luận ở Miami”, ông Vance nói.

Bình luận về điều này, Đại sứ Whitaker cho biết các bên đang gần đạt được hòa bình hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, quả bóng thực sự nằm trong sân của Nga. Theo Đại sứ Mỹ tại NATO, hiện có 4 văn kiện đang được thảo luận trực tiếp.

“Đó là một kế hoạch hòa bình 20 điểm, cùng với một số đảm bảo an ninh đa phương, các đảm bảo an ninh cụ thể của Mỹ, và tăng trưởng kinh tế hậu hòa bình trong kế hoạch thịnh vượng cho Ukraine”, nhà ngoại giao Mỹ nói thêm.

Ông Whitaker nói thêm rằng Washington hiện đã hiểu rõ những gì Ukraine muốn. Đồng thời, Mỹ đang cố gắng tìm hiểu những nhượng bộ tối đa mà Nga sẵn sàng thực hiện.

Ông nhấn mạnh rằng Nga là bên duy nhất không bày tỏ lo ngại về những tổn thất của mình.

Ông Whitaker cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump là người duy nhất, với tư cách là người hòa giải chính, có thể đưa cả hai bên đến bàn đàm phán và xem liệu có thể đạt được thỏa thuận hay không.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23/12 cũng xác nhận các cuộc đàm phán của các quan chức Ukraine với đại diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mang lại kết quả tốt. Theo đó, các bên đã thảo luận về những tài liệu quan trọng nhằm giải quyết xung đột.

"Họ làm việc hiệu quả với các đặc phái viên của Tổng thống Trump, và một số dự thảo văn kiện đã được chuẩn bị. Cụ thể, những văn kiện này bao gồm các văn kiện về đảm bảo an ninh cho Ukraine, về phục hồi và về khuôn khổ cơ bản để chấm dứt cuộc chiến này", ông Zelensky cho biết.

Ukraine và Mỹ đã tổ chức một loạt cuộc đàm phán tại Miami vào ngày 19-21/12.

Sau các cuộc đàm phán, người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết trọng tâm thảo luận chính là 4 văn kiện quan trọng: tiếp tục xem xét kế hoạch hòa bình 20 điểm; phối hợp các lập trường về một thỏa thuận khung đa phương nhằm đảm bảo an ninh; phối hợp các lập trường về một thỏa thuận song phương về đảm bảo an ninh từ phía Mỹ; và tiếp tục công việc về một kế hoạch phát triển kinh tế.

Đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff, cũng xác nhận, trong các cuộc đàm phán với Ukraine, các bên đã thảo luận về việc xây dựng một kế hoạch hòa bình 20 điểm, nhất trí về các lập trường liên quan đến đảm bảo an ninh đa phương, và xây dựng một kế hoạch phát triển kinh tế và thịnh vượng cho Ukraine.

Mỹ đã chuẩn bị một kế hoạch hòa bình 28 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột Ukraine. Văn kiện này gồm những yêu cầu cứng rắn từ phía Điện Kremlin như điều kiện để ngừng bắn. Tuy nhiên, kế hoạch này sau đó đã được rút gọn xuống còn 20 điểm.

Vấn đề lãnh thổ hiện là vấn đề gây tranh cãi nhất. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nga muốn “kiểm soát toàn bộ vùng Donbass” ở miền Đông Ukraine, gồm tỉnh Donetsk và Lugansk, điều mà Kiev "không thể chấp nhận". Ông tuyên bố bất kỳ giải pháp lãnh thổ nào nhằm chấm dứt cuộc chiến cũng phải do người dân Ukraine quyết định, thông qua bầu cử hoặc trưng cầu dân ý.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn để tổ chức trưng cầu dân ý ở Ukraine về các vấn đề lãnh thổ.

Theo ông Peskov, Moscow hướng tới một nền hòa bình bền vững với những đảm bảo đáng tin cậy, chứ không phải những thỏa thuận tạm thời.

Moscow lập luận rằng một thỏa thuận hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được nếu Ukraine rút hoàn toàn khỏi các vùng lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập, đồng thời cam kết trung lập, phi quân sự hóa và phi hạt nhân.