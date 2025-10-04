Bão Matmo sắp đổ bộ Trung Quốc: Sức gió cực đại có thể đạt 173km/h

Bão Matmo gây ngập lụt khi đổ bộ Philippines trước đó (Ảnh: Reuters).

Giới chức Trung Quốc sẽ hủy các chuyến bay và phà tại đảo Hải Nam vào tối 4/10 trước khi bão Matmo đổ bộ vào tỉnh miền Nam này, nhiều khả năng sẽ làm gián đoạn giai đoạn cao điểm của kỳ nghỉ lễ tại hòn đảo du lịch nổi tiếng.

Hãng thông tấn nhà nước Xinhua đưa tin, toàn bộ các chuyến bay đi và đến sân bay quốc tế tại thủ phủ Hải Khẩu dự kiến sẽ bị hủy từ 23h (giờ địa phương), do bão Matmo có thể mang theo gió mạnh và mưa lớn tới khu vực Nam Trung Quốc, bao gồm cả các tỉnh Quảng Đông và Vân Nam.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, sáng 4/10, bão Matmo có sức gió duy trì ở mức 118km/h và dự kiến sẽ mạnh thêm trước khi đổ bộ vào các tỉnh Quảng Đông và Hải Nam ngày 5/10.

Bão Matmo, vốn đã gây ra lũ lụt tại Philippines trong tuần này, dự kiến sẽ có sức gió cực đại dự báo từ 42-48m/s (151-173km/h).

Thành phố Hải Khẩu cũng thông báo tạm dừng hoạt động học tập, giao thông công cộng và hoạt động kinh doanh trong ngày hôm nay.

Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc đã ban hành cảnh báo màu cam, mức cảnh báo cao thứ 2, cho cơn bão vào ngày 4/10.

Cục An toàn Hàng hải thành phố Tam Á, trung tâm du lịch của Hải Nam, cũng cho biết tất cả các tàu du lịch và phà trong phạm vi quản lý sẽ bị cấm hoạt động từ 18h.

Trong kỳ nghỉ lễ 8 ngày bắt đầu từ Quốc khánh Trung Quốc (1/10), người dân được dự báo sẽ thực hiện khoảng 2,36 tỷ chuyến đi, trung bình mỗi ngày tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hải Khẩu dự kiến tổ chức gần 150 sự kiện văn hóa và hơn 10 cuộc thi thể thao trong kỳ nghỉ, trong khi Tam Á lên kế hoạch cho 170 hoạt động nghệ thuật và du lịch.

Đài truyền hình nhà nước CCTV, dẫn lời các chuyên gia khí tượng, kêu gọi người dân duy trì cảnh giác vì bão Matmo sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch và giao thông trong giai đoạn cao điểm đi lại.

Trong khi đó, Đài quan sát Hong Kong đã nâng tín hiệu cảnh báo bão nhiệt đới lên Tín hiệu gió mạnh cấp 3 vào giữa trưa và cho biết sẽ tiếp tục đánh giá khả năng nâng mức cảnh báo cao hơn trong ngày 4/10.

Đặc khu này đã phát đi 12 tín hiệu cảnh báo bão nhiệt đới trong năm nay, mức cao nhất kể từ năm 1946.