Tiêm kích Gripen của Thụy Điển được tích hợp tên lửa hành trình Taurus (Ảnh: Taurus System).

Thông tin này được Thiếu tướng Jonas Wikman, Chỉ huy Không quân Thụy Điển, tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với Defense News.

“Chúng tôi đã tái phân bổ thứ tự ưu tiên và thực hiện các công việc để đảm bảo rằng ngành công nghiệp của chúng tôi, FMV (Cơ quan Vật tư Quốc phòng Thụy Điển), và công việc của Không quân về vấn đề này sẽ trùng khớp càng nhiều càng tốt, dẫn đến việc thời gian biểu ban đầu được đẩy nhanh hơn. Tôi kỳ vọng chúng ta sẽ đi vào hoạt động sớm hơn đáng kể so với kế hoạch trước đây”, Tướng Wikman cho biết.

Trước đó, một tài liệu của FMV công bố vào tháng 2 cho thấy khả năng hoạt động ban đầu của tên lửa hành trình Taurus KEPD-350 phóng từ máy bay trên tiêm kích JAS39 Gripen C/D dự kiến vào năm 2028. Tuy nhiên, do tính chất nhạy cảm của dự án, ngày tích hợp chính xác không được tiết lộ.

Taurus KEPD-350 là sản phẩm của Taurus Systems GmbH, một liên doanh Đức - Thụy Điển giữa MBDA Deutschland và Saab. Theo thông tin từ công ty, vũ khí này có thể mang đầu đạn nặng 481kg, được thiết kế để phá hủy các mục tiêu kiên cố và nằm sâu dưới lòng đất ở tầm bắn trên 500km.

Tướng Wikman nhấn mạnh việc đưa vũ khí này vào sử dụng là “một bước tiến lớn”, không chỉ nâng cao năng lực tác chiến mà còn ảnh hưởng đến học thuyết và các khái niệm tác chiến của không quân Thụy Điển.

“Bản thân khả năng này rất quan trọng vì trước đây chúng ta chưa từng có khả năng tấn công tầm xa hoặc phản công trên không. Chúng ta có thể chỉ tập trung vào khả năng phòng thủ, nhưng giờ đây đó là một sự thay đổi lớn đối với chúng ta”, ông nói.

Ông cũng cho biết Thụy Điển đã nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ Đức trong mọi khía cạnh của hỏa lực tấn công tầm xa.

Mặc dù Saab đã từng công bố hình ảnh máy bay Gripen bay với tên lửa Taurus và một mô hình tĩnh của cấu hình này đã được trưng bày từ năm 2016, các quan chức chưa bao giờ tiến hành thử nghiệm bắn đạn thật với vũ khí này trên máy bay chiến đấu.

Thụy Điển đang áp dụng một cách tiếp cận độc đáo trong việc nâng cấp máy bay Gripen, bỏ qua việc nâng cấp giữa vòng đời truyền thống. Thay vào đó, nước này chọn cách bổ sung các khả năng mới theo từng đợt, với các nâng cấp lớn hơn được lên kế hoạch khoảng 3 năm một lần.

Tướng Wikman giải thích rằng điều này khả thi nhờ hai lý do chính:

Thứ nhất, Saab, với tư cách là nhà sản xuất trong nước, có thẩm quyền điều phối một hệ sinh thái công nghiệp chặt chẽ, cho phép thích ứng công nghệ nhanh chóng.

Thứ hai, Saab gần đây đã thực hiện một thay đổi lớn về cấu trúc điện tử hàng không trên máy bay chiến đấu Gripen E, tách biệt phần mềm quan trọng về an toàn bay khỏi phần mềm điều khiển các nhiệm vụ chiến đấu, giúp dễ dàng cài đặt các nâng cấp nhanh chóng về hiệu quả chiến đấu.

Tóm lại, với tên lửa hành trình Taurus, tiêm kích Gripen của Thụy Điển sẽ như "hổ mọc thêm cánh", mở rộng đáng kể khả năng tấn công tầm xa.