Không khí Giáng sinh 2025 rộn ràng khắp thế giới

Một người phụ nữ chụp ảnh gần đèn trang trí Giáng sinh tại Quảng trường Zocalo trong khuôn khổ lễ hội Giáng sinh ở Thành phố Mexico City, Mexico.

Thái Tử Anh William, Công nương Catherine, Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis tham dự buổi lễ hát thánh ca "Cùng nhau đón Giáng sinh" tại Tu viện Westminster, London, Anh.

Người phụ nữ tạo dáng chụp ảnh trước Nhà hát Bolshoi trên một quảng trường được trang trí cho mùa lễ hội năm mới và Giáng sinh sắp tới ở trung tâm Moscow, Nga ngày 22/12.

Các thành viên của Đơn vị Tác chiến An ninh Trung ương (NOCS), hóa trang thành Ông già Noel, đã đu dây từ trên cao xuống bệnh viện Policlinico Umberto I để chào hỏi các em nhỏ đang điều trị tại khoa nhi, ở Rome, Italy vào ngày 22/12.

Đức Giáo hoàng Leo XIV chào đón khán giả trong buổi gặp gỡ với các nhân viên của Giáo triều La Mã, Phủ Thống đốc Thành quốc Vatican và Tòa Đại diện Giáo phận Roma, cùng gia đình của họ, để gửi lời chúc Giáng sinh, tại Hội trường Paul VI ở Vatican.

Người dân đi dạo gần cây thông Noel ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Hoạt động chuẩn bị tại nhà thờ Công giáo Thánh Barnabas trước Thánh lễ Giáng sinh, ở Nam Tangerang, tỉnh Banten, Indonesia.

Người dân xếp hàng chụp ảnh bên cạnh một chiếc xe tải của công ty Nova Post được trang trí Giáng sinh, tại Poltava, Ukraine, ngày 19/12.

Những người mặc trang phục ông già Noel lái xe máy qua Barcelona, ​​Tây Ban Nha.

Trang hoàng Giáng sinh tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhấn nút thắp sáng Cây Giáng sinh Quốc gia trong một buổi lễ tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., Mỹ.

Một cây thông Noel được trang trí tại chợ Giáng sinh ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Ảnh: Reuters