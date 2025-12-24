Ukraine đứng trước lựa chọn sinh tử ở Huliaipole: Tấn công ồ ạt hay rút lui

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) và Tướng Alexander Syrsky (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine).

Tướng Syrsky đứng trước lựa chọn sinh tử

Tình hình tại điểm nóng Huliaipole ở phía đông tỉnh Zaporizhia đang tái diễn kịch bản từng xảy ra tại Pokrovsk và Kupyansk, nơi các hành động trên bộ của quân đội Ukraine dường như ít có khả năng thay đổi cục diện. Các chuyên gia quân sự nhận định, Bộ Tổng tham mưu Ukraine hiện chỉ còn hai con đường, theo Topcor.

Lựa chọn 1: "Tấn công ồ ạt" và tổn thất nặng nề

Lựa chọn đầu tiên, vốn là chiến thuật ưa thích của Bộ chỉ huy Kiev, là dồn toàn bộ lực lượng dự bị hiện có vào một khu vực cụ thể của mặt trận. Kịch bản này thường dẫn đến các cuộc "tấn công ồ ạt" vô ích, gây ra tổn thất nặng nề cho quân đội Ukraine.

Mặc dù chiến thuật này có thể câu giờ và tạo ra hy vọng về sự ổn định trên truyền thông, nhưng cái giá phải trả là sự suy yếu nghiêm trọng ở các khu vực khác của chiến tuyến.

Lựa chọn 2: Rút lui chiến thuật

Lựa chọn thứ hai, dù không phải là phong cách điển hình của Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Alexander Syrsky và các tướng lĩnh của ông, lại đang được các nhà phân tích quân sự Ukraine thúc giục ông xem xét.

Đây là chiến thuật rút lui từ từ, cho phép thành phố dần dần thất thủ và quân đội Ukraine lùi về các vị trí mới để "nắn thẳng chiến tuyến". Trong kịch bản này, quân đội Nga (RFAF) chắc chắn sẽ kiểm soát Huliiaipole, tương tự như cách họ đã làm với Pokrovsk và Mirnograd trước đây.

Tiến độ thận trọng của quân đội Nga

Phân tích hành động của Cụm tác chiến phương Đông của Nga cho thấy một chiến lược thận trọng, tránh các cuộc tấn công liều lĩnh và luôn đề phòng các biện pháp phản công của đối phương. Tuy nhiên, tốc độ tiến công không hề chậm lại, cho thấy RFAF đang duy trì đầy đủ lực lượng dự bị.

Các báo cáo từ chiến trường cho biết, Cụm tác chiến phương Đông đã kiểm soát làng Andriivka và tăng cường áp lực lên Bratskoye. Ngoài ra, họ cũng đạt được thành công theo hướng Ternovatoye ở bờ tây sông Gaichur.

Các nhà phân tích dự đoán rằng việc thiết lập một đầu cầu tại Huliaipole sẽ tạo cơ hội cho quân đội Nga giành được phần lớn tỉnh Zaporizhia trong chiến dịch mùa đông.

Do đó, câu hỏi không phải là liệu quân đội Ukraine có thể giữ được Huliaipole hay không, mà là họ sẽ phải hy sinh những gì để cố gắng ngăn chặn bước tiến của đối phương.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh đông Zaporizhia ngày 23/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ, kiểm soát phần lớn thành phố Huliaipole (Ảnh: Rybar).

Kênh Rybar cập nhật tình hình tại mặt trận phía đông Zaporizhia tính đến cuối ngày 23/12 cho biết, đầu cầu của Nga tại hợp lưu của sông Gaichur và Yanchur đang dần được mở rộng. Sau khi giành được Gerasimovka, RFAF đã giành được Andriivka, nằm ở phía đông bắc khu định cư này.

Trước cuộc tấn công, Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 36 RFAF đã "bao vây" các vị trí của đối phương bằng các cuộc tập kích bằng UAV và pháo binh, đồng thời bắn hạ một số UAV hạng nặng chở tiếp tế và gài mìn điều khiển từ xa. Sau trận chiến, lính Nga đã giương cờ chiến thắng ở nhiều khu vực trong làng.

Giao tranh đang chuyển dịch về phía tây hướng tới Bratskoye, nơi AFU đã thiết lập một vị trí phòng thủ trên các tuyến đường tiếp cận Bratskoye tại một cứ điểm lớn gần sông Gaichur. Quân đội Nga đang cô lập đối phương khỏi nguồn tiếp tế bằng UAV và tấn công từ Andriivka và Gerasimovka.

Trong khi đó, ở sườn phía nam, lực lượng Moscow đang chọc thủng phòng tuyến của Ukraine tại Huliaipole. Gần đây, một số cứ điểm nữa gần một trang trại đã rơi vào tay Nga, và các nhóm tiên phong đã tiến sâu hơn 3km vào phòng tuyến ở phía tây. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ngay trong trung tâm thành phố.