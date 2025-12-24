Ukraine phá đường dây trốn nhập ngũ bằng cách chui qua đường ống khí đốt

Hai nghi phạm bị bắt liên quan tới đường dây trốn nhập ngũ (Ảnh: SBU).

Cơ quan An ninh Nhà nước Ukraine (SBU) ngày 23/12 đã công bố chi tiết về một số “đường dây trốn tránh nghĩa vụ quân sự” mà cơ quan này phát hiện, dẫn đến việc bắt giữ 8 đối tượng cầm đầu, những người hiện có thể đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù mỗi người.

Dưới tình trạng thiết quân luật, nam giới Ukraine trong độ tuổi thuộc diện nghĩa vụ quân sự bị cấm rời khỏi đất nước, trừ một số trường hợp cụ thể.

Trong những năm qua, các đường dây vượt biên trái phép đã xuất hiện trên khắp cả nước, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhân lực mà Lực lượng Vũ trang Ukraine đang phải đối mặt. Ukraine đang nỗ lực triệt phá những đường dây như vậy.

SBU cho biết họ đã bắt giữ một người đàn ông 62 tuổi đến từ Lviv, người “đưa” những người trốn nghĩa vụ đến miền Tây trước khi “vạch ra tuyến đường trốn sang Liên minh châu Âu thông qua một đường ống dẫn khí không còn hoạt động”.

Theo SBU, người này phối hợp với một công dân Ukraine khác đang sinh sống tại Liên minh châu Âu, người đã quảng bá dịch vụ của họ trên TikTok và đón những người trốn nghĩa vụ ở phía bên kia đường ống khi họ chui ra.

Tại tỉnh Poltava, SBU bắt giữ một cựu sĩ quan thực thi pháp luật 48 tuổi, người điều hành một đường dây làm giấy chứng nhận y tế giả thông qua các bác sĩ thần kinh mà ông ta “quen biết”.

“Theo điều tra, những người trốn nghĩa vụ trước hết được đăng ký là bệnh nhân nội trú tại các cơ sở y tế địa phương, sau đó được cấp giấy ra viện giả với các chẩn đoán bệnh nghiêm trọng", SBU cho hay.

Một số đường dây khác không quá tinh vi, tại Odesa, một vụ việc liên quan đến một người cải trang thành sĩ quan quân đội, đơn giản là chở người trốn nghĩa vụ trong cốp xe; trong khi một vụ khác cấp phát quần áo ngụy trang và dẫn người đi theo một lối mòn dài trong rừng.

Khoảng 49.000 nam giới trong độ tuổi nhập ngũ đã bị bắt giữ tại các khu vực biên giới và trạm kiểm soát khi tìm cách vượt biên trái phép kể từ khi xung đột với Nga nổ ra, người phát ngôn của Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine, Andrii Demchenko, cho biết vào tháng 5.

Cuối tuần trước, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR), ông Kirill Budanov thừa nhận nước này chưa thành công trong chiến dịch huy động quân tham gia cuộc xung đột với Nga do những sai lầm của phía Kiev.

Đầu tháng 12, Thư ký Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Ukraine, ông Roman Kostenko, nói rằng Kiev hiện chỉ có thể tuyển được khoảng 30.000 người mỗi tháng, mới đáp ứng được một nửa nhu cầu của quân đội. Tổng tư lệnh Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi, cũng thừa nhận gần đây rằng ông cần thêm binh sĩ.

Phát biểu với hãng tin Levy Bereg, ông Budanov cho biết ông tin rằng “sai lầm lớn nhất của Ukraine là chiến dịch truyền thông hoàn toàn không thành công, mà nói cách khác, đã khiến vấn đề huy động trở nên căng thẳng”.

“Chúng ta đều đổ lỗi cho Nga, nhưng ảnh hưởng của họ đối với vấn đề này không lớn như mọi người vẫn nghĩ”, ông nói.