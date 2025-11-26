Mưa lớn chưa từng có trong 300 năm, Thái Lan ban bố thảm họa ở miền Nam

Hàng loạt ô tô trong một bãi đậu xe ở thành phố Hat Yai bị chìm trong nước lũ (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã ban bố tình trạng khẩn cấp, coi tỉnh Songkhla là khu vực thảm họa khi mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng diện rộng.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh chính phủ thành lập một trung tâm chỉ huy chuyên trách nhằm phối hợp các hoạt động cứu hộ trước tình trạng mưa lớn và ngập lụt chưa từng có, vốn đã gây thiệt hại diện rộng về tài sản và tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn công cộng.

Đường phố biến thành sông (Ảnh: Reuters).

Lũ lụt ảnh hưởng đến hơn 2 triệu người ở miền Nam Thái Lan (Ảnh: Reuters).

Theo Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai, nước lũ cao tới 2m ở một số khu vực đã tràn qua 9 tỉnh phía Nam Thái Lan, ảnh hưởng đến hơn 2 triệu người và khiến 13 người thiệt mạng, trong khi 8 bang ở nước láng giềng Malaysia cũng bị ngập lụt.

Cục Khí tượng Thái Lan phát đi cảnh báo gió mùa đông bắc mạnh và một vùng áp thấp dữ dội bao trùm khu vực phía nam của Thái Lan và Malaysia dự kiến sẽ tiếp tục mang đến mưa lớn, làm tăng đáng kể nguy cơ xảy ra lũ quét và dòng chảy xiết từ sườn núi.

Giao thông tê liệt do nước lũ nhấn chìm các tuyến đường, cây cầu (Ảnh: Reuters).

Thái Lan đã giao cho quân đội phụ trách xử lý cuộc khủng hoảng lũ lụt và chuẩn bị lực lượng tăng cường để sơ tán hàng nghìn người, khi mưa lớn cản trở nỗ lực cứu trợ sau đợt lũ nghiêm trọng nhất nhiều năm tại miền Nam.

Trực thăng hỗ trợ đưa người đến bệnh viện cấp cứu trong bối cảnh lũ lụt (Ảnh: Reuters).

Quân đội Thái Lan đã điều một máy bay vận tải C-130 chở thuốc, thực phẩm và nước uống. Hải quân nước này thông báo một hạm đội gồm 14 tàu và tàu sân bay Chakri Naruebet khởi hành vào cuối ngày 25/11 cùng với 2 máy bay trực thăng, bác sĩ và các bếp dã chiến có thể cung cấp 3.000 suất ăn mỗi ngày.

“Hạm đội đã sẵn sàng triển khai lực lượng và thực hiện nhiệm vụ theo lệnh của Hải quân Hoàng gia”, quân đội Thái Lan cho biết, đồng thời nói thêm rằng tàu sân bay này cũng có thể đóng vai trò như một bệnh viện nổi.

Các hoạt động chủ yếu tập trung vào Hat Yai, trung tâm của ngành cao su Thái Lan và là thành phố lớn thứ năm của nước này. Theo chính quyền địa phương, thuyền, xe tải gầm cao và thậm chí cả mô tô nước đang được sử dụng để sơ tán người dân.

Hat Yai đã ghi nhận lượng mưa 335mm vào cuối tuần trước, lượng mưa trong một ngày cao nhất trong vòng 300 năm.

“Tôi yêu cầu người dân rời khỏi khu vực 100% vì nếu lũ dâng cao, sẽ có vấn đề trong việc cung cấp thực phẩm và chăm sóc”, Tỉnh trưởng Ratthasart Chidchod kêu gọi.

Các hoạt động kinh tế, xã hội gần như tê liệt do lũ lụt ở Hat Yai (Ảnh: Reuters).

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy dòng nước màu nâu chảy xiết qua các con phố thương mại ở Hat Yai, nhấn chìm ô tô, trong khi người dân lội qua vùng nước sâu, bám vào các thùng xốp nổi, còn các thuyền chở những người khác mặc áo phao màu cam.

“Các cuộc gọi dồn dập suốt 3 ngày qua, hàng nghìn cuộc, yêu cầu được sơ tán và những cuộc gọi khác xin thực phẩm”, một thành viên nhóm tình nguyện Trung tâm Cứu hộ Matchima ở Hat Yai cho biết.

Ước tính 2,1 triệu người đã bị ảnh hưởng ở Thái Lan, với 13.000 người được chuyển đến nơi trú ẩn và nhiều người khác bị cô lập, không thể nhận được trợ giúp.

“Chúng tôi có năm người và một trẻ nhỏ, không có gạo và nước. Tín hiệu điện thoại đã bị cắt, nước dâng rất nhanh”, người dùng Facebook tên The Hong Tep cầu cứu trên trang của nhóm Matchima.

“Nước đã lên đến tầng hai. Cầu nguyện. Xin hãy giúp”, một người tên Pingojung Ping ở Hat Yai viết. Cô cho biết mình nằm trong nhóm 6 người mắc kẹt, trong đó có 2 người cao tuổi.

Lực lượng cứu hộ đưa một thi thể người dân trong vùng lũ ra khỏi ngôi nhà đã bị ngập sát nnocs (Ảnh: Reuters).

Lũ lụt có thể gây gián đoạn ngành công nghiệp cao su của Thái Lan, một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu lớn nhất thế giới.

Ngân hàng trung ương Thái Lan cho biết 70% chi nhánh ngân hàng thương mại đã đóng cửa tại 5 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất, trong khi Bộ trưởng Công nghiệp Thanakorn Wangboonkongchana cho hay 17 nhà máy điện đã ngừng hoạt động và nhà chức trách đang tăng sản lượng và điều phối điện từ các tỉnh khác.

Hơn 715 nhà máy ở Songkhla bị ngập, gây thiệt hại 1,28 tỷ baht (39,6 triệu USD), và các nhà máy còn hoạt động đang gặp khó khăn trong việc nhận nguyên liệu đầu vào.

Tại Malaysia, hơn 19.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ngập lụt đến 126 trung tâm cứu trợ được thiết lập chủ yếu ở các khu vực biên giới phía bắc.

Tại bang Perlis, các đội cứu hộ lội qua nước cao đến đầu gối để vào nhà dân, trong khi thuyền cứu hộ đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

“Trong thời điểm khó khăn và đầy thách thức này, tôi cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân lũ lụt được ban sức mạnh, sự kiên cường và được bảo vệ khỏi mọi nguy hiểm”, Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết trên Facebook, kêu gọi người dân tuân theo lệnh sơ tán.