Lực lượng đổ bộ đường không Nga tham chiến ở Ukraine (Ảnh minh họa: Reuters).

Vấn đề cắt giảm lực lượng vũ trang Ukraine không được đề cập ở Geneva

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ukraine Andriy Gnatov, trong một cuộc phỏng vấn với LIGA, tuyên bố rằng, tại vòng đàm phán giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ tại Geneva để thống nhất về một "kế hoạch hòa bình", vấn đề cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang Ukraine đã không được nêu ra.

Ông Gnatova nói: "Cuộc thảo luận không phải về việc cắt giảm lực lượng vũ trang Ukraine... Đây là một chủ đề gây nhiều tranh cãi".

Theo ông, cả Kiev và Washington đều đồng quan điểm rằng một quân đội được trang bị tốt và sẵn sàng chiến đấu vẫn là sự đảm bảo tốt nhất cho an ninh của Ukraine.

Ông Gnatov lưu ý rằng, tầm nhìn cuối cùng về mô hình quân đội Ukraine cũng sẽ quyết định cách thức bộ chỉ huy dự định khuyến khích quân nhân tiếp tục phục vụ sau khi chiến sự kết thúc.

Tổng Tham mưu trưởng nhấn mạnh rằng đây là một nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi sự tham gia của tất cả các cơ quan chính phủ.

"Chúng ta cần hiểu rõ quân đội Ukraine sẽ như thế nào, quy mô, mức lương, các đảm bảo xã hội cho quân nhân và nhiều vấn đề khác. Công việc này nằm trong phạm vi trách nhiệm của không chỉ Bộ Tổng tham mưu", ông lưu ý.

Trước đó, đêm 21/11, truyền thông Mỹ đã công bố toàn bộ danh sách các điểm trong "kế hoạch hòa bình" mới của Mỹ, được chuyển giao cho Ukraine để xem xét.

Phiên bản ban đầu của kế hoạch nêu rõ rằng Ukraine sẽ phải từ bỏ Donbass và một số vũ khí, cũng như giảm quân số xuống còn 600.000 người.

Tuy nhiên, sau đó, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Ukraine Serhiy Kyslytsya thông báo rằng Mỹ và Ukraine đã xây dựng một thỏa thuận hòa bình mới gồm 19 điểm tại các cuộc đàm phán Geneva, nhưng những vấn đề nhạy cảm nhất về mặt chính trị vẫn do tổng thống của cả hai nước tự quyết định.

Ukraine tuyên bố ngăn chặn hầu hết các đợt xung phong của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 25/11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 147 cuộc giao tranh, trong đó có 46 cuộc diễn ra ở hướng Pokrovsk. Moscow phóng 22 tên lửa, tiến hành 44 cuộc không kích, thả 44 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ cũng triển khai 3.511 UAV cảm tử và thực hiện 3.259 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsk, Huliaipole, Orekhov và Dnieper.

Nga, Ukraine "ăn miếng trả miếng"

Kênh Military Summary đưa tin, trong 24 giờ qua, cả Nga và Ukraine đều đã tiến hành các cuộc tập kích đường không ồ ạt vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau. Các báo cáo cho thấy sự tàn phá đáng kể ở Kiev và miền Nam nước Nga.

Dường như cuộc trả đũa lẫn nhau này là phản ứng của đôi bên trước đề xuất hòa bình 28 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trên thực địa, tiền tuyến của quân đội Ukraine (AFU) trên hướng Huliaipole đang dần sụp đổ. Sau khi nhanh chóng chiếm được nhiều làng mạc, thị trấn tại tỉnh Zaporizhia kể từ tháng 9, quân đội Nga (RFAF) đột phá vào vùng ngoại ô thành phố, thậm chí có tin cho biết những binh sĩ đầu tiên của họ được cho là đã xâm nhập vào trung tâm.

Sau vài ngày yên bình, một video định vị địa lý khác đã xuất hiện hôm 25/11, xác nhận sự hiện diện của lực lượng Moscow ở vùng ngoại ô phía bắc. Theo các báo cáo khác, hàng loạt chiến hào và boong-ke của AFU ở phía đông thành phố cũng bị chiếm giữ.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra, cả Nga và Ukraine đều tiến hành các cuộc tập kích đường không qua lại (Ảnh: Military Summary).

Rộ tin Pokrovsk thất thủ, Ukraine ngừng giải vây Mirnograd

Theo kênh Readovka, quân đội Ukraine dường như đã hoàn toàn thất bại trong việc phá vòng vây Mirnograd nên ra lệnh dừng chiến dịch và xem xét việc triển khai binh lực tới các mặt trận khác.

Tập đoàn quân Cận vệ 51 RFAF đã trụ vững trước nhiều cuộc tấn công của AFU gần thành phố nhỏ Rodinske và phía bắc Dobropillia, tất cả đều nằm về phía bắc Pokrovsk.

Sự kiên cường và bình tĩnh của lực lượng Moscow đã phá vỡ kế hoạch của đối phương và ngăn cản họ giải vây cho các đơn vị đồn trú ở Mirnograd. AFU chịu tổn thất nghiêm trọng, mất đi tiềm lực phản công và phải lùi trở về vị trí ban đầu.

Những binh sĩ Ukraine bị bao vây tại Mirnograd đang phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn: hoặc là thiệt mạng vô nghĩa trong vòng vây hoặc đầu hàng.

Sự cường điệu xung quanh các kế hoạch hòa bình khác nhau đã làm lu mờ mọi tin tức từ mặt trận, ngay cả những tin tức tiêu cực đối với Kiev. Do đó, việc tiếp tục chiến dịch giải vây Mirnograd ban đầu được truyền thông loan báo là không còn ý nghĩa gì nữa. Bên cạnh đó, Bộ chỉ huy Kiev đang rất cần lực lượng để chi viện một số khu vực khác.

Việc các đơn vị xung kích Kiev bị đẩy lùi về tuyến xuất phát đã cho phép lực lượng Moscow khôi phục lại các vị trí trước đó. Khu vực tư nhân ở phía bắc Rodinske đang được lực lượng Moscow dọn dẹp khỏi bộ binh đối phương, đồng thời, Tập đoàn quân 51 RFAF giành lại quyền kiểm soát làng Sukhetske và khu vực xung quanh.

Hơn nữa, các đơn vị của Tập đoàn quân số 2 và 51 RFAF đã cải thiện vị trí của họ ở phía bắc Pokrovsk và các tuyến đường xâm nhập tiềm tàng của đối phương từ Mirnograd bị chặn hoàn toàn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 25/11. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, 2 gọng kìm khép chặt vòng vây với lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Kênh Suriyakmaps cho biết thêm tình hình trên các mặt trận Mirnograd, Pokrovsk và Udachne. Cụ thể, trong 10 ngày qua, quân đội Nga đã chiếm được một loạt các vị trí ở phía bắc Udachne, trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn xung quanh mỏ Krasnoarmeyskaya-Zapadnaya số 1.

Về phía đông, sau khi chiếm được hoàn toàn thành phố Pokrovsk, trong 2 ngày qua, lực lượng Moscow đã củng cố được vòng vây vật lý đối với Mirnograd, chấm dứt nỗ lực rút lui khỏi thành phố của đối phương, ngoại trừ một số nhóm nhỏ lẻ tẻ đã tìm cách rời đi.

Vòng vây này đã được củng cố nhờ việc RFAF chiếm được khu vực Rivne và hệ thống chiến hào trên đoạn đường T-05-15 hướng về Rodinske.

Ngoài ra, quân đội Nga tiếp tục tiến về phía đông Pokrovsk, kiểm soát hoàn toàn vùng ngoại ô Kohozhkine, các chiến hào và khu thể thao liền kề. Trong khi đó, ở phía bắc Mirnohrad, RFAF đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn quận 8.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 25/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên màu cam (Ảnh: Suriyakmaps).

Tình hình ở Zaporizhia tiếp tục xấu đi với Ukraine

Về hướng Huliaipole thuộc khu vực Zaporizhia, tình hình của lực lượng Kiev đang xấu đi nhanh chóng. Sau khi chiếm được Zatyshshia, các đơn vị Moscow hoạt động trong "vùng xám" đã tiến đến ngoại ô khu định cư trọng điểm Huliaipole, kênh RVvoenkor cho hay.

Các nhóm trinh sát - đặc nhiệm Nga được cho là đang xâm nhập vào các khu vực bên ngoài thành phố. Giao tranh cũng leo thang ở phía tây Rovnopol, nơi RFAF đã phát triển được khá xa và đang tiến đến Varvarovka. Động thái này gây thêm áp lực lên tuyến đường tiếp tế mà lực lượng Kiev dựa vào để giữ Huliaipole.

Sau khi chiếm được Veselyi, lực lượng Moscow tiếp tục đột phá vào các khu định cư lân cận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 25/11. Moscow tiếp tục tiến hành đột kích theo mũi tên màu cam và những khu vực khoanh bởi đường màu đỏ là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Tại Huliaipole, trong 48 giờ qua, quân đội Nga đạt được những bước tiến đáng kể ở vùng ngoại ô phía đông và phía bắc. Họ kiểm soát các khu vực Vysoke và Zatyshshya và tiến đến ranh giới thành phố, nơi lực lượng trinh sát đã tiến hành các hoạt động trên những con phố đầu tiên, kênh Suriyakmaps cho hay.

Các cuộc tấn công vào Huliaipole chính thức kích hoạt, tập trung vào 2 khu vực: ở phía đông bắc, các trang trại và nhà kho đầu tiên được binh sĩ Nga chiếm giữ, trong khi ở phía nam, trục Marfopil đã được mở lại, cho phép họ tiếp cận những ngôi nhà đầu tiên trên phố Velyka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 25/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công về phía Huliaipole theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Suriyakmaps).

Nga tăng tốc đột phá vào Konstantinovka

Kênh ZOV Military đưa tin, Sư đoàn 20 RFAF đột phá dọc theo đường cao tốc phía bắc Yablonovka. Họ đang tiến về Berestka, nơi lực lượng Kiev có một khu vực phòng thủ kiên cố tại ngã ba đường.

Lữ đoàn 4 và Trung đoàn 78 RFAF kiểm soát Ivanopolye và phát triển trên một mặt trận rộng lớn từ Aleksandro - Shultino - Ivanopolye đến phía đông nam Konstantinovka. Trước đây, chỉ có các nhóm trinh sát - đặc nhiệm Nga được ghi nhận ở những khu vực này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 25/11. Moscow kiểm soát phần màu hồng, tiếp tục phát triển theo mũi tên đỏ về phía trung tâm thành phố (Ảnh: ZOV Military).

Phóng viên chiến trường kỳ cựu Marat Khairullin cho biết, hôm 25/11, Bộ Quốc phòng Nga phát thông điệp cho biết: "Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Andrey Belousov, đã chúc mừng chỉ huy và quân nhân Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ độc lập số 4 mang tên Georgy Pobedonosets, Trung đoàn bộ binh cơ giới số 78 và 1194 RFAF do thành tích giành quyền kiểm soát khu định cư Ivanopole thuộc Donetsk".

Thành công của lực lượng xung kích thuộc Cụm tác chiến phương Nam cho phép họ tiếp cận vùng ngoại ô phía nam Konstantinovka, làm phức tạp thêm tình hình của đối phương trong thành phố. UAV Nga đã có cơ hội gần như phát hiện và xóa sổ các mục tiêu quân sự của Ukraine tại Konstantinovka mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Khu định cư Ivanopole (dân số khoảng 1.460 người trước chiến tranh) trải dài hơn 3km dọc theo bờ phải sông Krivoy Torets, từ khu định cư Plescheevka đến vùng ngoại ô phía nam thành phố Konstantinovka. Các nhóm xung kích Nga đã chiến đấu ác liệt để vượt qua địa hình hiểm trở vốn dày đặc các vị trí của AFU và đến được vạch xuất phát cho cuộc chiến đô thị. Thành phố Konstantinovka chỉ cách đó 1,5km.

Nhiều khả năng, lực lượng Moscow sẽ tăng cường hoạt động đánh chiếm các khu vực lân cận với mục tiêu bao vây thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 25/11. Lực lượng Moscow cắm cờ tại một số ngôi làng mới và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Marat Khairullin).

Binh sĩ Ukraine từ chối hạ vũ khí ở Kupyansk

Theo kênh "Nhật ký lính dù", lực lượng Moscow gần như loại bỏ hoàn toàn các binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt trong vòng vây ở phía bắc thành phố, những người đã từ chối hạ vũ khí.

Các nhóm AFU còn lại trong thành phố không liên lạc với nhau và không có bất kỳ sự kháng cự cụ thể nào.

RFAF đã cố gắng thiết lập vị trí của mình ở khu vực Sobolevka, do đó ngăn chặn các cuộc phản công từ phía tây vào thành phố.

Ở bờ trái sông Oskol, giao tranh vẫn tiếp diễn ở phía nam ga Zaoskolye.