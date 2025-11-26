Đóng giả mẹ đã qua đời để lĩnh 56.900 USD lương hưu

Bà Graziella Dall’Oglio (bên trái) và con trai đóng giả mẹ (Ảnh: ST).

Bà Graziella Dall’Oglio qua đời ở thị trấn Mantuo, vùng Lombardi, Italy 3 năm trước, hưởng thọ 82 tuổi.

Con trai bà không báo cáo cái chết của mẹ, chỉ quấn thi thể bà trong một tấm vải rồi nhét vào một túi ngủ. Ông giấu thi thể mẹ trong ngôi nhà của bà.

Sau đó, ông cải trang thành mẹ mình bằng cách cắt tóc giống mẹ và mặc trang phục của mẹ. Ông đến một cơ quan nhà nước ở ngoại ô Borgo Virgilio, làm lại thẻ căn cước của mẹ và bắt đầu mạo danh mẹ suốt nhiều năm.

Trong 3 năm, người đàn ông này đã lĩnh được khoảng 53.000 euro (56.900 USD) tiền lương hưu của bà và giành quyền sở hữu 3 căn nhà.

Tuy nhiên, kế hoạch đã bị đổ bể khi một nhân viên tại văn phòng lương hưu nhận ra một vài điểm bất thường như cổ to, các nếp nhăn và giọng nói trầm.

Ông Francesco Aporti, thị trưởng Borgo Virgilio, nói với báo Corriere della Sera rằng người đàn ông này tới văn phòng lương hưu trong trang phục một bà già: váy dài, son môi, sơn móng tay, vòng ngọc trai và khuyên tai kiểu cũ.

“Nhưng khi nhìn gần, cổ của ông ta quá to, các nếp nhăn thì kỳ lạ. Da trên tay không giống da của một phụ nữ 85 tuổi”, ông nói.

“Giọng ông ta thì nữ tính, nhưng thỉnh thoảng lại trầm xuống nghe như đàn ông. Nhưng có lẽ tôi đã không để ý những điểm lạ này nếu chúng không được chỉ ra”, ông Aporti cho hay.

Khi bị lật tẩy, người đàn ông đồng ý để cơ quan chức năng khám xét nhà. Cảnh sát đã tìm thấy thi thể mẹ ông.

“Đó là một câu chuyện rất kỳ lạ và vô cùng buồn", ông Aporti nói.