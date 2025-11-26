Công ty tư nhân đầu tiên sản xuất hàng loạt tên lửa siêu vượt âm

Một tên lửa siêu vượt âm YKJ-1000 thực hiện một vụ phóng thử nghiệm (Ảnh: Global Times).

Hôm 25/11, công ty Lingkong Tianxing Technology có trụ sở tại Bắc Kinh đã đăng một video trên tài khoản mạng xã hội chính thức, trình chiếu tên lửa siêu vượt âm YKJ-1000 và cách nó đánh trúng một mục tiêu thật tại bãi thử trên sa mạc.

Theo SCMP, đây là công ty tư nhân đầu tiên trên thế giới sản xuất hàng loạt tên lửa siêu vượt âm, loại vũ khí có tốc độ bay nhanh gấp ít nhất 5 lần tốc độ âm thanh.

Một đại diện của công ty cho biết tên lửa này đã được sản xuất hàng loạt với chi phí chỉ bằng 1/10 so với các loại tên lửa truyền thống.

Tên lửa có tầm bắn từ 500 đến 1.300km, đạt tốc độ từ Mach 5 đến 7 (nhanh gấp 5-7 lần tốc độ âm thanh) và duy trì trạng thái bay có động lực trong 6 phút. Hình ảnh mô phỏng cho thấy tên lửa có thể nhận diện mục tiêu giữa hành trình và tự động né tránh các mối đe dọa.

Phiên bản cơ bản của YKJ-1000 đã đạt được sản xuất hàng loạt thành công, trong khi phiên bản cái tiến của YKJ-1000, được tích hợp khả năng ra quyết định bằng AI và khả năng phối hợp theo bầy, đang trong giai đoạn phát triển toàn diện, công ty cho biết trong tuyên bố gửi Global Times.

Theo China News, Lingkong Tianxing tập trung vào nghiên cứu và phát triển cũng như ứng dụng thương mại của công nghệ bay siêu vượt âm. Công ty sở hữu năng lực thiết kế tổng thể đầy đủ cho các phương tiện siêu vượt âm, có đội ngũ lắp ráp tên lửa chuyên nghiệp, và có khả năng tự hoàn thành toàn bộ quy trình từ lắp ráp, thử nghiệm đến triển khai phóng.

Công ty có hợp tác với nhiều doanh nghiệp hàng không vũ trụ và hàng không nhà nước, cũng như các viện nghiên cứu khoa học và các trường đại học. Hiện công ty đã có được các chứng nhận quân sự liên quan và đã được đưa vào hệ thống nghiên cứu – sản xuất quốc gia.