Mỹ, Ukraine nhất trí phần lớn kế hoạch hòa bình, Trung Quốc lên tiếng

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt (Ảnh: Reuters).

Mỹ, Ukraine nhất trí phần lớn kế hoạch hòa bình

Tại cuộc họp báo ngày 24/11, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã đề cập đến các cuộc đàm phán mang tính xây dựng giữa nhóm an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump và phái đoàn Ukraine.

Theo bà, các bên đã có thể “xử lý các điều khoản” của kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm. “Mọi người đều cảm thấy lạc quan về những gì đã diễn ra tại Geneva ngày hôm qua”, bà Leavitt nói.

“Cuối cùng, phần lớn các điểm này đã được thống nhất. Đại diện Ukraine đã cùng chúng tôi chỉnh sửa ngôn ngữ trong văn kiện. Chúng tôi cảm thấy như đang ở một vị thế rất thuận lợi”, bà bổ sung.

Bà cho biết phía Mỹ đang làm việc cùng Ukraine về các điều khoản của thỏa thuận và hy vọng Nga sẽ chấp nhận các điều khoản đang được xây dựng nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

“Tất nhiên, chúng ta phải bảo đảm rằng tất cả các điểm này đều được thống nhất. Và dĩ nhiên, chúng ta cũng sẽ phải bảo đảm rằng phía còn lại trong cuộc chiến này, người Nga, cũng đồng ý với chúng”, bà nhấn mạnh.

Tuần trước, truyền thông dẫn lời các quan chức chính quyền Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt kế hoạch 28 điểm nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

Kế hoạch này được cho là bao gồm yêu cầu Ukraine nhượng toàn bộ lãnh thổ Donbass cho Nga, cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang Ukraine, và cấm hoàn toàn binh sĩ nước ngoài cũng như các loại vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Ukraine.

Ukraine và các đối tác châu Âu đã tìm cách thuyết phục Mỹ viết lại kế hoạch hòa bình.

Theo các nguồn tin của Financial Times, Washington Post, tại cuộc hội đàm hôm 23/11 tại Geneva, phái đoàn Mỹ và Ukraine đã thảo luận về một kế hoạch hòa bình tinh chỉnh với các điều khoản có lợi hơn với Kiev so với kế hoạch ban đầu. Kế hoạch được cho là đã rút gọn từ 28 điểm xuống còn 19 điểm, song hiện chưa rõ nội dung điều khoản đã được điều chỉnh hay rút gọn.

Trung Quốc, NATO lên tiếng

Hôm 24/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm, trong đó hai bên thảo luận về cuộc xung đột Ukraine.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay: “Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực có lợi cho hòa bình, và bày tỏ hy vọng rằng các bên sẽ thu hẹp khác biệt, đạt được một thỏa thuận hòa bình công bằng, lâu dài và ràng buộc trong thời gian sớm nhất, đồng thời giải quyết cuộc khủng hoảng tận gốc”.

Giới chức Trung Quốc nhiều lần khẳng định rằng Bắc Kinh duy trì lập trường trung lập đối với cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Về phía NATO, Tổng thư ký Mark Rutte cho biết kế hoạch hòa bình của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột toàn diện ở Ukraine chứa đựng “nhiều yếu tố tích cực”, nhưng một số điểm vẫn cần được tiếp tục hoàn thiện.

“Tôi không muốn phân tích bản kế hoạch từng dòng, đặc biệt khi nó vẫn đang được thảo luận. Như tôi đã nói, trong kế hoạch có nhiều yếu tố tốt, nhưng cũng có những điểm cần được cải thiện”, ông nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News.

Ông Rutte đánh giá tích cực về các cuộc thảo luận liên quan đến kế hoạch hòa bình của Mỹ được tổ chức tại Geneva. “Đó là một cuộc gặp rất thành công giữa phía Ukraine và phía Mỹ, và họ sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình này”, ông nói.

Theo ông, phía trước sẽ còn các cuộc thảo luận về một số khía cạnh liên quan đến Liên minh châu Âu và NATO. Ông lưu ý, những nội dung này sẽ được bàn bạc riêng.

Tổng thư ký NATO cũng cho rằng Nga có thể đồng ý với kế hoạch của Mỹ trong bối cảnh chịu sức ép về kinh tế.